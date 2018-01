Tereza čaká vo väzbe, Simona naháňa slávu: Videoklip, zlatokopky a peniaze za informácie

V Pakistane hrozí za pašovanie takého množstva drog trest smrti, no Tereza sa mu vyhne, keďže cudzinci sa naň neodsudzujú. Blondínka čaká na svoj súd, na ktorom sa dozvie verdikt, zatiaľ vo väzbe.

Podľa informácií, ktoré priniesol Blesk.cz, sa česká ambasáda usiluje o stretnutie s Terezou na súdnom konaní, ktoré má prebehnúť tento týždeň.

Podľa pakistanského denníka ale bolo rozhodnuté, ktorý z útvarov bude mať na starosti vyšetrovanie. Vyšetrovať ju bude útvar proti organizovanému zločinu a stíhanie bude vedené proti organizovanej skupine! Ostatné útvary budú mať prístup k dôkazom, aby zaistili medzinárodnú spoluprácu. Podľa českého portálu extra.cz môže Tereze hroziť, že si vo väzení posedí pekne dlho.

Spomínajú na prípad z roku 1996, kedy sa Radek Hanykovics a jeho kolega Emil Novotný pokúsili prepašov niekoľko kilogramov drog z Thajska. Tam sú, rovnako ako v Pakistane, za pašovanie drog tresty veľmi tvrdé. Obaja muži síce pašovali menej drog ako Tereza, no vymerali im trest až 50 rokov odňatia slobody.

V roku 2004 boli zo zdravotnýcg dôvodov prepustení do Čiech, kde si mali odpykať zvyšok trestu. Ani jeden si však trest neodsedel do konca. Radek opustil väzenie v roku 2007 pre rakovinu pľúc. Podľa jeho slov môže za jeho chorobu práve thajské väzenie, v ktorom zažíval stres, hladoval a navyše, strechu mali z azbestu.

"Niektorí z nás nosili okovy. Museli sme si navzájom močiť na nohy, aby sme si dezinfikovali poranenia," rozprával Radek po besedách. Jeho kolegu omilostil v roku 2008 tedajší prezident Václav Klaus. Hanykovič umiera na zákernú rakovinu pľúc. Otázne je, či čaká Terezu podobný osud alebo sa na ňu usmeje šťastie.

Nemoslimka a blondína to bude mať ťažké

Pakistanský právnik opísal pre Blesk.cz podmienky, v akých bude musieť Tereza žiť, ak ju odsúdia. Podľa neho jej hrozí až 25 rokov väzenia. "Drogy sa v Pakistane trestajú veľmi prísne, zločiny s nimi spojené, sú jedny z najhorších," povedal právnik.

"Na záchod je tu 20 ľudí a neupratuje sa po nich. Takisto si nemôžete byť istý, že voda, ktorou sa umyjete, neprešla záchodom," opisuje hrôzy, ktoré v prípade odsúdenia naivnú blondínu čakajú.

Obáva sa, že Češka skôr či neskôr podľahne psychickým problémom. Pakistanci sú totiž na podmienky, aké vládnu v celiach zvyknutí, no pre Európanov je to veľmi ťažké.

Pre Terezu bude nevýhodou aj to, že nie je moslimka, a navyše, je blondína. "Môžem garantovať, že to nebude prechádzka ružovou záhradou. Je to iný civilizačný okruh. Príjemné to nebude," vyjadril sa pre portál bezpečnostný analytik Andor Šándor.

Podľa pakistanského právnika mala Tereza šťastie v nešťastí, keď ju zatkli v Pakistane. Tvrdí, že ak by ju zatkli až v Spojených arabských emirátoch, dopadla by horšie. Tam by síce mala "luxusnejšieô väzenie, avšak cena za právnické služby sa pohybuje sume, ktorú by zaplatila za rodinný dom. V Pakistane stojí právnik približne rovnako, ako v Českej republike.

Tereza si užívala luxusný život

Drahé šperky, kabelky, najnovší model drahého telefónu, či luxusné párty. To všetko patrilo k životu 21-ročnej Terezy predtým, ako ju zatkli na pakistanskom letisku za pašovanie až 9 kg heroínu. Za život v prepychu bola so svojou kamarátkou Simonou H. schopná urobiť všetko.

Simona sa ochotne rozpráva s médiami, chce byť slávna.

Ako píše portál iDnes.cz, nerozlučné kamarátky, ktoré boli ako sestry, zlákali na pochybné chodníčky aj iné dievčatá z Uherského Hradiště. Tie nechodili do zahraničia len fotiť spodnú bielizeň, ale rovnako sa aj predávali na sex. Teraz sa boja o svoj život.

Jedna z nich, čiernovláska, ktorú rovnako zlákala vidina ľahko zarobených peňazí, sa rozhodla pod rúškom anonymity prehovoriť. "Každý z výletou za fotením a erotickými službami sa rovnal státisícom korún. Luxusné hotely, drahé drinky, kopec, kopec darov a nákupu luxusného tovaru," opisuje dievčina, ktorá má dnes batoľa a rodinu.

Terezini kamaráti chcú byť slávni

Potom, čo Terezu zadržali, české médiá spravili rozhovor s jej kamarátkou Simonou. Tá prezradila, že chce byť slávna, nie pomôcť svojej niekdajšej veľmi dobrej kamarátke. Rovnako sa pokúša z Terezinho nešťastia vyťažiť aj český mladík Dávid Rajt, ktorý vystupuje pod pseudonymom Justin Rajt. "Baby boli VIP eskort pre VIP klientov," povedal pre iDnes.cz. David sa rovnako ako Tereza a SImona živil svojím telom v zahraničí a chodil so Simonou.

David so Simonou chcú z Terezinho zatknutia vyťažiť čo najviac

Je ochotný rozprávať sa s médiami, ale pod podmienkou, že bude pred kamerou. Chce sa totiž zviditeľniť. Aj schôdzky si dohovára vo vychytenom pražskom podniku, do ktorého s obľubou chodia rôzne celebrity.

"Tereza necestovala prvýkrát a rovnako prvýkrát neprevážala drogy," povedal David, ktorý sa rád lepí na celebrity a potom vyhlasuje, že je ich manažér. Natočil dokonca aj videoklip a tvrdí, že Simona sa chystá rozbehnúť rovnakú kariéru.

"Simona vám čoskoro predstaví videoklip a živote v luxuse a o tom, aké to je byť zlatokopkou," prezradil David.

Vybavil jej vízum záhadný Tarik?

Podľa britských médií, ktoré sa venujú Terezinmu prípadu, vízum do Pakistanu nezískala v Českej republike, ale na druhom konci Európy, v írskom Dubline. Využívala tzv. rodinné vízum. Podľa dostupných informácií mala z Abú Dhabí odletieť do Írska, tam však nedorazila, keďže ju zadržali s drogami.

Vtedy Tereza hneď pzredila svoj kontakt aj so slovami "Ježíš, on ma zabije". Na základe jej informácií polícia začala vyšetrovať organizovanú skupinu. Okrem tajomného Tarika, mala polícia na základe informácií od českej blondíny zatknúť istého Shoaiba a ten udal ďalšieho člena skupiny Aftaba. Po ňom zatiaľ polícia stále pátrá.

Tereza na svoj osud zatiaľ čaká vo väzbe.