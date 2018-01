Záhadná smrť Slováka v Británii: Martin (†38) zažil hrôzy, tragédiu spustil ohňostroj

Rodák z Trenčína, ktorý pôsobil v Ozbrojených silách Slovenskej republiky, skolaboval pred hotelom Crowne Plaza. Zamestnanci spoločnosti, ktorí poskytovali lekársku pomoc počas bitskej ohňostrojovej súťaže, mu okamžite poskytli prvú pomoc, avšak bezvýsledne.

Podľa portálu DevonLive.com, Martin dostal dva záchvaty a na mieste bol mŕtvy. Podľa dokladov, ktoré mal slovenský bývalý vojak pri sebe, našli jeho byt na Seaton Avanue. Polícia tam našla zatvorenú izbu a všetko nasvedčovalo tomu, že sa chcel otráviť oxidom uhoľnatým.

Pri pitve sa zistilo, že v krvi Martina sa nachádzala aź 6-násobne vyššia dávka liekov na zvýšený krvný tlak a proti úzkosti. Podľa detektívky Kathy Harrisovej, nie je známe, odkiaľ lieky zobral. Bývalý slovenský vojak Martin F. sa narodil v Trenčíne a po škole sa stal členom slovenskej armády.

Tam pôsobil až do roku 2005, neskôr sa stal technikom bezpečnostných systémov. O dva roky neskôr, v roku 2007, odišiel do Británie, kde pracoval ako čistič v Bodmine. Neskôr sa zamestnal v zmrzlinárni a potom ako stavebný robotník v Cornwalle. Nakoniec sa presťahoval do Plymouthu, kde pracoval ako výrobný inžinier pre Fine Tubes.

Podľa Harrisovej sa v tom čase viackrát pokúsil o samovraždu. Nasvedčujú tomu aj výpovede svedkov, ktoré prečítali na súde. Jedným z nich bol aj pán David Kelly, majiteľ zmrzlinárne, v ktorej Martin pracoval, a ktorého vypočuli spolu s manželkou Sarah. Pán Kelly bol dokonca tým, kto v Derrifordskej nemocnici identifikoval telo Martina.

Podľa neho boli veľmi dobrí kamaráti a dva a pol roka žili v rovnakom dome. Neskôr, keď si Martin našiel inú prácu, odsťahoval sa bližšie k nej a muži sa kontaktovali menej. Podľa pána Kellyho sa Martin v tom čase pokúsil obesiť. Vtedy ho hospitalizovali a podstúpil liečbu. Krátko po prepustení z nemocnice sa opäť pokúsil vziať si život a to tak, že vypil 4 a pol litra vodky. Opäť ho hospitalizovali.

Bol v armáde

Podľa Kellyho bol však Martin horlivý a zanietený pracovník, rovnako aj šikovný gitarista - samouk. Bol vraj mimoriadne inteligentný a mal veľký zmysel pre humor. Práve Kelly prezradil, že bývalý vojak trpel posttraumatickým syndrómom.

Podľa neho za to môžu "hrôzy", ktoré zažil, keď pôsobil v ozbrojených silách na Slovensku. Podľa všetkého, výbuchy ohňostrojov vyvolali spomienky, ktoré nedokázal uniesť a tak si siahol na život.

"Martin bude veľkou stratou pre každého, kto ho poznal. Nie je veľa ľudí, ktorí by ovplývali takou inteligenciou, zmyslom pre humor a silnou pracovnou etikou," povedal Kelly. Priznal, že Martin mal výborný vzťah s jeho piatimi deťmi. "Myslím, že najmä to mu pomohlo, pretože nebol v kontakte so svojím 15-ročným synom," dodal na súde Kelly. Podľa našich informácií sa Martin venoval aj fotografovaniu.

Podľa našich informácii však slúžil Martin v armáde iba dva roky v rokoch 1997-1999 a zrejme nebol na žiadnej oficálnej zahraničnej misii.