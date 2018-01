PRÁVE TERAZ Česko má trestne stíhaného premiéra: Parlament vydal Babiša

Polícia bude môcť pokračovať v trestnom stíhaní premiéra a predsedu hnutia ANO Andreja Babiša a prvého podpredsedu hnutia Jaroslava Faltýnka v kauze 50-miliónovej dotácie na stavbu farmy Čapí hnízdo. Snemovňa dnes oboch poslancov vydala na stíhanie zhruba po 4,5hodinové debate.

Babiš hlasoval za svoje vydanie

Za vydanie Babiša a Faltýnka hlasovalo zhodne 111 zo 180 prítomných poslancov. Proti bolo v oboch prípadoch 69 poslancov, výhradne z klubu ANO. Babiš podporil svoje vydanie, ako vopred ohlásil. Rovnako sa zachoval Faltýnek pri hlasovaní o sebe.

Babiša a Faltýnka polícia obvinila už pred voľbami pre podozrenie z dotačného podvodu. Babiša podozrieva aj z poškodzovania finančných záujmov Európskej únie. Obaja poslanci tvrdia, že sa žiadneho trestného činu nedopustili, a hovoria, že ide o politickú kauzu.

Polícia v prípade stíha aj ďalších deväť ľudí. Patrí k nim Babišova manželka Monika Babišová a jeho dve dospelé deti z prvého manželstva. Rovnako v minulom volebnom období Snemovňa Babiša a Faltýnka na stíhanie vydala. Teraz poslanci posudzovali novú policajnú žiadosť, pretože obaja v októbrových voľbách do snemovne obhájili mandát a nadobudli tým znovu imunitu v plnom rozsahu.

Kauza je zmanipulovaná

Babiš v prejave zopakoval, že kauza je zmanipulovaná. "Je to politické stíhanie," uviedol šéf ANO. Jednoznačný argument podľa neho je, že polícia o vydanie lídrov ANO požiadala prvý raz pred voľbami do Poslaneckej snemovne. "Prišli sme minimálne o desať percent," konštatoval.

"Problém celej tejto lživej politickej kauzy je v tom, že som vstúpil do politiky. A možno aj vďaka tejto kauze som to ľutoval. Napriek tomu to nevzdám," vyhlásil český premiér s tým, že z politiky neodíde. Babiš zopakoval, že farma Čapí hnízdo odviedla 72 miliónov korún do verejných rozpočtov. "Nikto na tom nezbohatol," uviedol. Kritizoval tiež Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF). Správa OLAF-u o kauze Čapí hnízdo nepriniesla podľa Babiša žiadne presvedčivé dôkazy. V Európe sú podľa neho "tisíce Čapích hnízd".

Policajný spis je plný absurdít

"Žijeme v krajine, kde si môžete objednať stíhanie a dostať pravdepodobne niekoho do väzenia," uviedol. Taktiež zopakoval, že si je úplne istý, že nikto z obvinených nespáchal v súvislosti s kauzou Čapí hnízdo trestný čin. Policajný spis je plný absurdít a nezmyslov, uviedol český premiér podľa spravodajského servera ČT24.

"Budem hlasovať za svoje stíhanie. Ale my budeme bojovať za tú pravdu, je to lživá vec. Pevne verím, že pravda zvíťazí. Cieľ je mňa zlikvidovať a naše hnutie a zabrániť mi, aby som vyjednával ako premiér," zakončil Babiš po 40 minútach svoj prejav.

Poslanec Pavel Blažek (ODS) premiérovi pripomenul, že pod hnutie ANO už štyri roky spadá rezort spravodlivosti. "Máte odvahu hovoriť, že je u nás možné objednať trestné stíhanie, čo ste pre to za tie štyri roky urobili?" vytkol mu Blažek. Šéf poslancov ANO Jaroslav Faltýnek zopakoval, že zodvihne ruku za svoje vydanie. "Nič nezákonného som neurobil a nechcem sa skrývať za poslaneckú imunitu," vyhlásil.

Polícia odmietla výroky Babiša, bežne politiku nekomentuje

Polícia odmietla tvrdenia premiéra Babiša z dnešného rokovania Snemovne, že je v Česku možné objednať si na zákazku trestné stíhanie. Policajti vždy postupujú podľa platných zákonov a ich prácu dozorujú prokurátori, uviedla vo vyhlásení hovorkyňa policajného prezídia Iveta Skupien.

Hovorkyňa zdôraznila, že sa polícia bežne k politickým výrokom nevyjadruje. "Avšak v tomto prípade je našou povinnosťou zareagovať, pretože takýto výrok ohrozuje dôveru verejnosti v práci a nezávislosť polície ČR a ďalších orgánov činných v trestnom konaní. Odmietame, že by si v Českej republike bolo možné objednať trestné stíhanie na zákazku," uviedla Skupien.

Dodala, že sa polícia riadi platnou legislatívou, a jej postupy navyše kontrolujú prokurátori. "Ak má teda ktokoľvek konkrétne informácie o narušení nezávislosti polície ČR, mal by také závažné podozrenie oznámiť príslušným orgánom," uzavrela Skupien.

Opozícia kvituje vydanie Babiša

Predstavitelia opozičných strán uvítali dnešné rozhodnutie Snemovne, ktorá schválila vydanie Babiša a Faltýnka. Záležitosť podľa nich prislúcha orgánom činným v trestnom konaní a nie je úlohou Snemovne, aby zastupovala rolu súdu. Od niektorých strán zaznievala aj kritika Babiša a ministra spravodlivosti Roberta Pelikána (ANO) kvôli premiérovmu výroku, že je možné si v Česku objednať trestné stíhanie.

Piráti uviedli, že hlasovanie o vydanie oboch politikov dopadlo podľa očakávania. "Napriek obštrukciám, ktoré sa opakovane objavovali, že sa to odkladalo a neustále predlžovalo, sa nám podarilo dosiahnuť to, že postup bude úplne spravodlivý, ako to majú všetci občania," povedal šéf poslaneckého klubu Pirátov Jakub Michálek. O úplnom zrušení imunity Piráti zatiaľ hovoriť nechceli, podľa nich sú prípady, kedy má tento inštitút svoj zmysel.

Podpredsedníčka poslancov ČSSD Kateřina Valachová naopak tvrdí, že imunita je mŕtva. "Slúži len na politické hašterenie a tomu, aby sme sa vzájomne preťahovali. To by sme mali zmeniť," uviedla Valachová. ČSSD podľa nej diskutuje o tom, ako imunitu upraviť, napríklad ju obmedziť len na výroky, ktoré poslanci povedia na pôde Snemovne. Nielen poslancov hnutia ANO odsúdila za to, že sa hrali na políciu, prokurátorov či sudcov a kvôli politickému boju vynášali výroky o vine a treste.

Ľudovci výsledok hlasovania uvítali. Podľa nich Snemovňa nemá rozhodovať o vine a treste a jej dnešné rozhodnutie umožní príslušným orgánom, aby pracovali a celú záležitosť vyriešili. Poslanci KDU-ČSL tiež kritizovali Babišov výrok o možnosti objednať si trestné stíhanie konkrétnej osoby. "Je to absolútne škandalózne, premiér a minister spravodlivosti by to mali jednoznačne vysvetliť," povedal Marek Výborný. Ak by štátne zastupiteľstvo nebolo nezávislá, Česko by podľa neho už nebolo právnym štátom.

Aj Starostov a nezávislých výrok pobúril. Pokiaľ ho Babiš myslí vážne, mal by Pelikána odvolať, konštatoval šéf STAN Petr Gazdík. Podľa šéfa poslancov STAN Jana Farského vyzerá obhajoba Babiša a Faltýnka tak, že kritizujú orgány činné v trestnom konaní. "Nemôžu to riešiť tým, že rozmetajú právny štát, to nie je možné," varoval Farský. Podľa STAN sa majú poslanci obhajovať pred nezávislým súdom a prípad nemá politický podtext.

Česká polícia chce Babiša a Faltýnka stíhať za možný dotačný podvod v kauze rekreačnej farmy Čapí hnízdo. Mandátový a imunitný výbor v utorok odporučil dolnej komore parlamentu vydať oboch politikov.