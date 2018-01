Nové detaily zo života sexi Terezy, ktorá pašovala heroín: Tehotná s Pakistancom

Skôr ako zadžali Češku s drogami, bola v Pakistane niekoľkokrát. Teraz je jasné, prečo ju juhoázijská krajina opakovane lákala. Žil tam otec jej dieťaťa. Ako informuje český portál blesk.cz, Tereza bola tehotná s Pakistancom, s ktorým sa zoznámila v Prahe. Portálu informáciu o tehotenstve potrvdila zamestnankyňa švajčiarskej eskortnej agentúry, pre ktorú Tereza so svojou kamarátkou Simonou pracovali. Živili sa poskytovaním sexuálnych služieb.

Udal Terezu otec jej dieťaťa?

Do úvahy pripadá fakt, že práve otec dieťaťa mohol Terezu nahovoriť na pašovanie heroínu z Pakistanu. Tereza pred políciou muža pomenovala ako Tárika.

Bola na potrat

Kráska údajne na začiatku tehotenstva zvažovala, že dieťa porodí a stane sa matkou. "Dieťa si chcela najskôr nechať, aby z neho mohla dostať na alimentoch nejaké peniaze, ale nakoniec sa rozhodla pre potrat. A to isté zažila vlastne i Simona," uviedla švajčiarska bordelmama. Tvrdeniu nahráva skutočnosť, že Tereza na sociálnej sieti pod niektorými zverejnenými fotkami o tehotenstve diskutovala.

Mladú ženu zadržali colníci v stredu 10. januára na medzinárodnom letisku v Pakistane údajne po tom, čo prešla cez dve kontrolné stanovištia protidrogových jednotiek pri ceste na let do Abú Dabí. Špeciálny súd v pakistanskom Lahore vo štvrtok poslal Terezu na 14 dní do vyšetrovacej väzby, kde čaká na svoj ďalší osud.