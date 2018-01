Definitívne výsledky prvého kola prezidentských volieb v Česku: Vysoká účasť, Drahoš vyzve Zemana

PRAHA - Do druhého kola prezidentských volieb v Česku postúpil súčasný prezident Miloš Zeman a bývalý predseda českej akadémie vied Jiří Drahoš. Po zrátaní všetkých hlasov vedie Zeman s náskokom 12 percent. Uviedol, že je pripravený ísť do ďalších televíznych debát so svojím súperom.

Prvé kolo vyhral Zeman, Drahoš druhý

Aktualizované o 21:00

Po sčítaní odovzdaných hlasov zo 100 percent volebných okrskov zvíťazil v prvom kole českých prezidentských volieb súčasný prezident Miloš Zeman so ziskom 38,56 percenta, na druhom postupovom mieste skončil akademik Jiří Drahoš, ktorého podporilo 26,60 percenta voličov. Volebná účasť dosiahla 61,92 percenta. Informovala o tom Česká televízia (ČT) s odvolaním sa na Český štatistický úrad (ČSÚ).

Ako posledné boli spočítané hlasy v okrskoch v pražských štvrtiach Libuš a Bohnice. Celkovo sa volilo v 14.866 okrskoch, celkový počet platných hlasov bol 5.148.141, čo predstavuje 99,44 percenta z vydaných obálok.

Stopercentná účasť

Stopercentnú voličskú účasť zaznamenali v obci Čilá v okrese Rokycany, najmenšiu účasť - 23 percent - mali v obci Vřesová v okrese Sokolov. Zemanovou voličskou baštou bola obec Chobot v okrese Strakonice, kde dostal 84 percent hlasov. Drahoš bodoval v obci Staňkovice v okrese Litoměřice, kde získal 75 percent hlasov.

Praha je jediným krajom, v ktorom Drahoš zvíťazil nad Zemanom. Získal tu 35,03 percenta hlasov, hlasovalo zaňho 216.167 Pražanov. Na druhom mieste tu skončil Miloš Zeman so ziskom 22,43 percenta hlasov, ktoré mu odovzdalo 138.437 ľudí. V hlavnom meste bola taktiež najvyššia volebná účasť v republike - 67,56 percenta.

Aktualizované o 17:15

Prezidentské voľby v Českej republike vyhrala súčasná hlava štátu Miloš Zeman. Nepodarilo sa mu však prekonať päťdesiatpercentnú hranicu, voľby budú mať preto druhé kolo. Sedemdesiattriročný Zeman získal vyše 38,6 percenta hlasov, na druhom mieste skončil bývalý predseda Akadémie vied Českej republiky Jiří Drahoš s viac než 26,5-percentnou podporou.

Aktualizované o 16:55

Víťaz prvého kola českých prezidentských volieb, súčasný prezident Miloš Zeman, na tlačovej konferencii v sobotu poďakoval voličom za prejavenú dôveru a svojej manželke za podporu. Zároveň zagratuloval svojmu rivalovi Jiřímu Drahošovi, ktorý skončil na druhom mieste. "Blahoprajem Jiřímu Drahošovi k peknému druhému miestu," povedal Zeman, ktorého cituje portál Novinky.cz.

"Nikdy som sa nebál ísť do najrozličnejších diskusií," uviedol Zeman, ktorý podľa vlastných slov vyhovie žiadosti Jiřího Drahoša stretnúť sa v diskusii tvárou v tvár. Zeman dosiaľ tvrdil, že nepovedie prezidentskú kampaň a nebude sa zúčastňovať na predvolebných debatách. Svojich voličov vyzval, aby k urnám prišli aj v druhom kole.

Aktualizované o 16:35

Po zrátaní hlasov z vyše 98 percent okrskov, je na prvom mieste súčasný prezident Miloš Zeman so ziskom 38,87 percenta. Na druhom mieste skončil Jiří Drahoš, ktorý získal 26,45 percenta hlasov. Obaja zabojujú o post hlavy štátu v druhom kole 26. a 27. januára.

Drahoš vo svojej reakcii na výsledky vyjadril presvedčenie, že v prvom kole volieb volila drvivá väčšina Zemanových priaznivcov. Verí preto, že sa mu v druhom kole podarí osloviť voličov ďalších kandidátov, informoval server Novinky.cz. "Podporu ocením, ale nebudem ju od nikoho vyžadovať," vyhlásil Drahoš. Drahoš zároveň zdôraznil, že by sa pred druhým kolom stretol v priamej debate s Milošom Zemanom. Rozhodne však vylúčil prípadnú účasť v debate, v ktorej by Zemana zastupoval jeho hovorca Jiří Ovčáček.

Jiří Drahoš

Za Zemanom a Drahošom nasledovali Pavel Fischer (10,16 percent hlasov), Michal Horáček (9,13 percent hlasov) a Marek Hilšer (8,81 percent hlasov ). Ďalší kandidáti za nimi zaostávajú: Mirek Topolánek (4,26 percenta), Jiří Hynek (1,23 percenta), Petr Hannig (0,56 percenta) a Vratislav Kulhánek (0,47 percenta hlasov).

Aktualizované o 16:16

Dvaja neúspešní kandidáti českých prezidentských volieb Michal Horáček a Mirek Topolánek vyhlásili, že v druhom kole volieb podporia Jiřího Drahoša, ktorý si zrejme o dva týždne zmeria sily s Milošom Zemanom. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz. Ďalší z porazených kandidátov Marek Hilšer tiež uviedol, že v druhom kole podporí Zemanovho súpera, hoci Drahoša priamo nemenoval. Petr Hannig naopak vyzval svojich priaznivcov, aby v druhom kole volieb volili súčasného prezidenta.

Aktualizované o 16:10

Čiastkové predbežné výsledky, po zrátaní hlasov z vyše 90 percent okrskov, naznačujú presvedčivé víťazstvo Miloša Zemana so ziskom 39,8 percenta. Na druhom mieste skončil Jiří Drahoš, ktorý získal 26,02 percenta hlasov. Ak čiastkové údaje potvrdia aj konečné volebné výsledky, obaja najúspešnejší kandidáti zabojujú o post hlavy štátu v druhom kole o dva týždne.

Za Zemanom a Drahošom nasledovali Pavel Fischer (9,96 percenta), Michal Horáček (9,03 percent) a Marek Hilšer (8,77 percenta hlasov). Ďalší kandidáti za nimi zaostávajú: Mirek Topolánek (4,16 percenta), Jiří Hynek (1,22 percenta), Petr Hannig (0,57 percenta) a Vratislav Kulhánek (0,47 percenta hlasov).

Volebná účasť podľa predbežných údajov dosiahla 61,53 percenta.

Aktualizované o 15:15

Víťazom prvého kola prezidentských volieb v Českej republike sa stal Miloš Zeman so ziskom 41,77 percenta odovzdaných hlasov. Na druhom mieste skončil Jiří Drahoš, ktorý získal 25,16 percenta hlasov. Vyplýva to z predbežných čiastkových výsledkov po zrátaní hlasov z 55,6 percenta volebných okrskov, ktoré zverejnila Česká televízia.

Za Zemanom a Drahošom nasledovali Pavel Fischer (9,41 percenta), Michal Horáček (8,76 percenta) a Marek Hilšer (8,68 percenta hlasov). Ďalší kandidáti za nimi zaostávajú: Mirek Topolánek (3,9 percenta), Jiří Hynek (1,21 percenta), Petr Hannig (0,58 percenta) a Vratislav Kulhánek (0,48 percenta hlasov).

Ak čiastkové údaje potvrdia aj konečné volebné výsledky, obaja najúspešnejší kandidáti zabojujú o post hlavy štátu v druhom kole o dva týždne. Volebné miestnosti sa s úderom 14.00 h uzatvorili. Okamžite sa začalo sčítavanie hlasov.

Druhú priamu voľbu prezidenta v histórii Česka sprevádzal značný záujem voličov. Volebná účasť podľa predbežných údajov dosiahla 60,2 percenta. O post prezidenta sa okrem Zemana uchádzalo ďalších osem kandidátov. Keďže ani jeden z kandidátov podľa prvých čiastkových výsledkov zrejme nezískal nadpolovičný počet hlasov, Zeman s Drahošom zabojujú o post hlavy štátu v druhom kole 26. a 27. januára.

Drahoš ráta s podporou porazených

Jiří Drahoš, ktorý sa v sobotňajšom prvom kole českých prezidentských volieb umiestnil na druhom mieste a spolu so súčasnou hlavou štátu Milošom Zemanom smeruje do druhého, rozhodujúceho kola o dva týždne, priznal, že očakáva podporu od ostatných neúspešných kandidátov.

"Do určitej miery ju očakávam; povedali sme si v mnohých debatách, že kto nepostúpi, tak toho, kto postúpi, podporí proti Milošovi Zemanovi," poznamenal bývalý šéf českej Akadémie vied. Čas, ktorý zostáva do druhého kola volieb 26. a 27. januára, hodlá stráviť politickou kampaňou najmä v regiónoch mimo Prahy.

"Všetci, ktorí máte záujem o zmenu, príďte k voľbám. Nebude to zbytočné," vyzval Drahoš voličov. So Zemanom by sa rád stretol aj v televíznej debate, a to napriek tomu, že prezident podľa vlastných slov predvolebnú kampaň nevedie a účasť na diskusiách odmieta. Zeman na tlačovej konferencii jeho výzvu medzitým prijal.

"Nikdy som sa nebál ísť do najrôznejších diskusií, ani pred piatimi rokmi s Janom Fischerom alebo s Karlom Schwarzenbergom. Som stále mladý, plný síl a energie," uviedol Zeman. Novinárom pripomenul, že pred piatimi rokmi získal v prvom kole 24 percent hlasov, zatiaľ čo teraz "takmer 40 percent hlasov". Zeman následne skritizoval Českú televíziu, ktorú označil za "televíziu Václava Moravca". "Mal som dojem, akoby víťazom bol niekto iný než ja," podotkol k vysielaniu verejnoprávneho média.

Prezident nemá oficiálny štáb, výsledky sledoval v sídle Strany práv občanov (SPO) na Loretánskej ulici v Prahe spolu s manželkou Ivanou, prezidentským poradcom Martinom Nejedlým a hradným kancelárom Vratislavom Mynářom.

Na Slovensku vyhral Drahoš

Česi, ktorí si svojho prezidenta volili v piatok (12.1.) a v sobotu v Bratislave, odovzdali najviac hlasov (194) Jiřímu Drahošovi. Na druhom mieste skončil Pavel Fischer so 68 hlasmi a na treťom súčasný český prezident Miloš Zeman s 54 hlasmi. Na prvom kole prezidentských volieb sa v priestoroch Veľvyslanectva ČR v Bratislave zúčastnilo 419 voličov. Pre TASR to uviedol zástupca českej veľvyslankyne na Slovensku Pavel Sladký.

Vysoká volebná účasť

V prvom kole prezidentských volieb odvolila do dnešného poludnia polovica až 55 percent voličov. Vysokú účasť zaznamenávajú horské strediská, kde ju zvyšujú lyžiari s voličskými preukazmi. Ľudia môžu prísť svoj hlas dať jednému z deviatich kandidátov do dnešnej 14-tej hodiny. Potom sa volebné miestnosti uzavrú a volební komisári začnú sčítavať odovzdané hlasy. Výsledky by mohli byť podľa štatistikov známe do dnešného večera. Pred piatimi rokmi účasť v prvom kole prezidentských voľbieb presiahla 61 percent.

Vysoký záujem voličov sprevádzal aj prvý deň priamej voľby. Hlasovať prišlo podľa odhadu volebných komisárov okolo dvoch pätín voličov z celkových 8,5 milióna. Voľby zatiaľ nesprevádzajú komplikácie. Výnimkou bol čin prívrženkyne hnutia Femen, ktorá v piatok popoludní vo volebnej miestnosti v Prahe pribehla polonahá s hanlivým nápisom na tele k prezidentovi Milošovi Zemanovi. Ženu, ktorú je podľa ruských a ukrajinských médií dvadsaťšesťročná Ukrajinka Anželina Diašová, zadržala polícia. Podozrieva ju z trestného činu výtržníctva. "Ďalej platí, že je podozrivá z trestného činu výtržníctva a zostáva v cele predbežného zadržania. Kriminalisti dokončujú úkony vyplývajúce z trestného poriadku," povedal dnes popoludní hovorca pražskej polície Tomáš Hulan.

V Prahe bola hodinu pred poludním volebná účasť viac ako polovičná, najvyšších 59,8 percenta hlásila Praha 10. Tiež v Juhomoravskom kraji odovzdala do dnešného dopoludnia svoj hlas takmer polovica voličov. Zo stredočeských miest hlásil Benešov účasť 53 percent a Beroun 55 percent. Nad 50 percentami sa účasť pohybovala aj v Moravskosliezskom kraji, či na Vysočine. V Novom Veselí na Žďársku, kam jazdia na chalupu prezident Miloš Zeman, prišlo zatiaľ k voľbám 68 percent voličov.

Druhú priamu voľbu prezidenta v histórii Česka sprevádzal značný záujem voličov. Volebná účasť sa odhaduje na približne 60 percent, informoval spravodajský server iDNES.cz. O post prezidenta sa okrem Zemana uchádzalo ďalších osem kandidátov. Keďže ani jeden z kandidátov podľa prvých čiastkových výsledkov zrejme nezískal nadpolovičný počet hlasov, Zeman s Drahošom zabojujú o post hlavy štátu v druhom kole26. a 27. januára.

Chmelár doplnil, že vyššia účasť bude podľa neho viac vyhovovať Zemanovým súperom. "Rozdelil by som kandidátov na tri skupiny. Prvá sú skutoční vyzývatelia Miloša Zemana ako Jiří Drahoš, Michal Horáček. Prípadne by sa tam ešte možno dal zaradiť Mirek Topolánek a Pavel Fischer. Aj keď tí sú už možno v inej lige. A nemôžem sa zbaviť pocitu, že Mirek Topolánek kandidoval, aby niekomu odobral hlasy. Jeho kandidatúra na poslednú chvíľu nedáva zmysel," rozoberal šance kandidátov Chmelár.

Volebné miestnosti sa otvorili o 8.00 h a zatvoria sa o 14.00 h. Väčšina výsledkov by mala byť podľa odhadov známa do sobotňajšieho večera, vyplýva z informácií spravodajského kanála verejnoprávnej Českej televízie ČT24. O post prezidenta sa uchádza okrem Zemana a Drahoša sedem ďalších kandidátov. Ak nikto z nich nezíska nadpolovičný počet hlasov, dvaja najsilnejší kandidáti zabojujú o post hlavy štátu 26. a 27. januára v druhom kole.

Piatkový úvodný deň druhej priamej voľby prezidenta v histórii Česka sprevádzal značný záujem voličov. Účasť podľa odhadov členov volebných komisií mohla už v prvých hodinách dosiahnuť v závislosti od lokality 20-25 percent.

Priebeh volieb poznačil popoludňajší incident z 13. pražského obvodu, kde polonahá aktivistka feministického hnutia Femen, Ukrajinka Anželina Diašová, na prvý raz zabránila odvoliť úradujúcemu prezidentovi Milošovi Zemanovi, ktorému sa postavila do cesty s nápisom Zeman - Putin's slut (Zeman - Putinova fľandra) na hrudi. Ochranka zasiahla, ženu zadržali a prezidentovi po krátkom čase umožnili vhodiť hlas do urny.