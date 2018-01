Merkelová sa dohodla so Schulzom: Limit na utečencov, hlavná spolupráca s Francúzskom

BERLÍN - Poprední politici Kresťanskodemokratickej únie Nemecka/Kresťansko-sociálnej únie Bavorska (CDU/CSU) nemeckej kancelárky Angely Merkelovej a Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) sa počas 24 hodín trvajúcich rokovaní, ktoré sa skončili v piatok nadránom, dohodli na predbežných bodoch programu prípadnej budúcej koalície, ktorú by mohli vytvoriť. O koalícii pritom politici oboch strán hovoria zatiaľ len podmienečne.

Socialisti totiž musia najprv na mimoriadnom kongrese strany, ktorý sa uskutoční 21. januára odhlasovať, či vôbec chcú s CDU/CSU začať koaličné rokovania. Následne, ak rozhodnutie bude kladné,a z rokovaní vzíde návrh koaličnej zmluvy, tá bude ešte podliehať hlasovaniu poštou medzi všetkými 400-tisíc členmi SPD.

Prípadný vstup SPD do vlády je podľa britskej BBC podmienený takýmto náročným procesom v prvom rade preto, že časť strany možnosť stať sa menším koaličným partnerom v budúcej Merkelovej vláde vytrvalo odmieta. Títo politici SPD argumentujú, že doterajšia koalícia s CDU/CSU stranu pripravila o výraznú časť voličov, pričom tento trend by podľa nich v prípade vstupu do ďalšej koalície s CDU/CSU pokračoval.

Jednotlivé body koaličnej dohody by po v piatok ukončenom 24-hodinovom rokovaní podľa nemeckých médií už nemali byť až takým problémom. Strany sa totiž v zásadných otázkach už dohodli. Ako píše nemecký denník Die Zeit, z rokovania vzišiel 28-stranový náčrt budúcej koaličnej zmluvy, ktorý rieši otázky migrácie, ženských práv, obnoviteľných energií a ďalšie pálčivé témy.

V otázke migrácie sa strany dohodli, že zavedú limit, ktorým obmedzia počet nových žiadateľov o azyl na 200-tisíc ročne. Problémom bola dlho otázka, či majú mať za utečencami, ktorí už v Nemecku azyl dostali, právo prísť aj ich najbližší rodinní príslušníci - manželky či manželia a deti. Prekážkou dohody bol v tomto bode najmä postoj Horsta Seehofera, šéfa CSU, ktorý spájanie rodín utečencov vytrvalo odmietal. Strany sa nakoniec dohodli na tom, že aj počet rodinných príslušníkov, ktorí sa môžu do Nemecka prisťahovať za svojimi blízkymi, bude obmedzený, a síce na tisíc ročne.

V otázke ženských práv sa strany dohodli na ráznom presadzovaní princípu "rovnaký plat za rovnakú prácu", a to nielen v rámci Nemecka, ale v celej Európskej únii. V zahraničnej politike sa má Nemecko snažiť čo najviac spolupracovať s Francúzskom, krajina sa má usilovať prilákať čo najviac kvalifikovaných pracovníkov zo zahraničia a v otázke obnoviteľných energií padlo rozhodnutie, že do roku 2030 má byť ich podiel na celkovej výrobe energie v krajine minimálne 65-percentný.