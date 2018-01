Prípad, z ktorého ide hrôza: Prvé slová sexi Terezy pašujúcej heroín

PRAHA/LAHORE - Češka Tereza H. (21) si poriadne zavarila, keď chcela do lietadla v pakistanskom Lahore nastúpiť s deviatimi kilogramami heroínu v batožine. Podarilo sa jej prejsť dvomi kontrolami, no posledná pred odbavovaním sa jej stala osudná. Mladá dievčina z Uherského Hradišťa sa pri výsluchu obhajovala, že o drogách vôbec nevedela, ale mala iba prevážať darčeky. Potom svoju výpoveď zmenila.

Tereza sa podľa českého denníka Blesk snažila vyšetrovateľom nahovoriť, že o drogách nič nevedela, malo ísť iba o nejaké darčekové kazety. Tvrdila, že na batožine bolo niečo ako lepidlo, a tak si myslela, že kufor niekto otvoril a strčil jej drogy dovnútra.

"Pribalili mi niečo do kufra, také tri zložky, a povedali mi, že to sú darčeky. Prešla som normálne kontrolami, až potom tu na odbavení som zrazu mala problém. Vzali moju batožinu stranou a musela som ju otvoriť. Bolo na nej niečo ako lepidlo, hovorila som si, že ju musel niekto medzitým otvoriť, a začala som tušiť, že mi tam niekto asi niečo dal," uviedla Tereza podľa FTV Prima pri prvom výsluchu.

Neskôr však zásadne zmenila svoju výpoveď a priznala, že vedela, že nevezie darčeky. Vraj jej bolo povedané, že v kufri má len akýsi polotovar, do ktorého sa musí ešte primiešať niečo ďalšie, aby vznikli drogy. Tereza však vraj nemala potuchy o tom, že vezie heroín a navyše až deväť kíl.

Podľa portálu Nation bola Tereza H. v Pakistane už štvrtýkrát. V minulosti dvakrát cestovala z letiska v hlavnom meste Islamabade a raz práve z Lahore, kde ju v stredu zadržali. Meno jej obchodného partnera je údajne T. T. Tariq.

Češka mala trojmesačné vízum, ktoré bolo vydané 15. novembra a oprávňovalo ju k pobytu v Pakistane do 14. februára. Z Lahore mierila do Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch. Po jej zadržaní pakistanský colný úrad uviedol, že bezpečnostné zložky vykonávajú razie v rôznych častiach Lahore.

Za pašovanie a prechovávanie narkotík hrozí v Pakistane až trest smrti. Cudzincov však väčšinou odsúdia na niekoľkoročný pobyt za mrežami v tvrdých podmienkach. Tereza podľa tamojších médií skončila vo väzbe a na piatkový súd čaká vo väznici Kotlakhpat v Lahore. České ministerstvo zahraničných vecí však tvrdí, že je stále vyšetrovaná na colnici a nie je potvrdený žiadny termín súdneho pojednávania.

Tereza chcela byť modelka

Podľa zdrojov Blesku Tereza ako 18-ročná odišla z cirkevného gymnázia. Najprv skúšala pracovať v bežnej firme, ale čoskoro zistila, že jej nároky sú vyššie ako mzda, a tak sa začala živiť ako modelka. O povahe jej kariéry sa však hovorilo všeličo. Spolu so Simonou H. chodili po svete a na sociálnych sieťach zverejňovali fotografie z pekných hotelov a drahých nákupov.

Sladký život sa však skončil, keď Terezu zadržali s batožinou plnou tvrdých drog, ktorých hodnota na čiernom trhu sa podľa kvality môže pohybovať od 10 do 30 miliónov českých korún (od cca 390-tisíc do vyše 1,17 milióna eur) "Tie dievčatá úplne stratili kontakt s realitou," povedal zdroj Blesku a podľa diskutérov na sociálnych sieťach to vyzerá, že Tereza mohla sama drogy aj užívať. To sú však zatiaľ iba špekulácie.

Jej rodina má na to úplne iný názor. "Podľa mňa nie je pravda, že chcela niečo preniesť. Niekto jej to musel podstrčiť, inak si to neviem vysvetliť. Nikdy nemala s drogami problém, nemala k nim žiadny vzťah. Je to slušné dievča," povedal Terezin strýko pre MF DNES.