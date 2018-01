Varovné VIDEO pre vodičov: Rodičia (†31,26) a syn (†4) zahynuli pri strašidelnej zrážke

V sobotu o pol druhej popoludní zaznamenala palubná kamera iného vodiča tragický incident, ku ktorému došlo na 1115. kilometri federálnej diaľnice M8.

Šofér na Forde Fusion sa pustil vo veľkej rýchlosti do predbiehacieho manévru na ceste pokrytej snehom. Keď sa chcel zaradiť do pruhu, stratil nad vozidlom kontrolu a prešiel do protismeru, kde sa zrazil s oprotiidúcom Volvom XC70. Po strašne rane skončili obe vozidlá mimo vozovku.

Posádka Fordu, otec, matka a syn, zahynula ešte pred príchodom záchrannej služby. Vodič Volva, žena (32) a trojročný chlapec boli prevezení do nemocnice s viacerými zraneniami. Informovali tamojšie médiá.