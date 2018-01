Rozsiahla kolízia pri pobreží Číny: Zrazil sa tanker s nákladnou loďou, desiatky nezvestných

Na záberoch miesta kolízie bolo vidno rozsiahly čierny dym stúpajúci z horiaceho, 274 metrov dlhého tankera. Záchranné tímy pátrajú po nezvestných osobách, medzi ktorými je 30 Iráncov a dvaja Bangladéšania. 21-člennú čínsku posádku nákladnej lode zachránili. Tanker smeroval z Iránu do Južnej Kórey.

#UPDATE Thirty-two people, mostly Iranians, are missing after an oil tanker collides with a cargo ship off the coast of east China https://t.co/JqYF8185Rw pic.twitter.com/p1ZEW4Lh9q