Smrteľná dráma v Egypte: Pád balóna s dovolenkármi, jeden mŕtvy

Nešťastie podľa nich spôsobil silný vietor, ktorý vychýlil balón s 20 turistami z jeho trasy nad mestom, presláveným chrámami a hrobkami faraónov.

Niektoré egyptské médiá predtým informovali, že o život prišiel americký turista. Štátna príslušnosť zranených nie je zatiaľ známa. Zvyšných 12 turistov vyviazlo z nešťastia bez zranení, napísala AP.

Teplovzdušný balón vzlietol krátko pred svitaním a letel približne 45 minút vo výške 450 metrov. Potom pilot stratil za silného vetra kontrolu nad balónom a nasledovalo zrútenie v horskej oblasti.

1 American woman was killed, 7 other passengers were injured in a hot air balloon carrying tourists crash land in bad weather in #Luxor south of #Egypt pic.twitter.com/atdyBRogON