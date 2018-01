Nečakaná smrť v austrálskom parku: Turista zomrel pred očami blízkych, trafil ho blesk

Nemenovaný muž v čase zásahu bleskom kráčal spoločne s ďalšími štyrmi členmi svojej rodiny pozdĺž okraja na vrchole kaňonu ležiaceho v národnom parku Watarrka, približne 300 kilometrov juhozápadne od Alice Springs v austrálskom Severnom teritóriu, uviedla polícia bez ďalších podrobností.

Na mieste udalosti zasahovali správcovia parku, zdravotníci i príslušníci polície, pričom operáciu komplikoval prudký lejak a valiace sa prúdy vody. Obeť sa napriek úsiliu nepodarilo zachrániť. Ostatní členovia výpravy vyviazli bez zranení. Zmienená oblasť sa momentálne spamätáva z následkov už rozplynutej tropickej cyklóny Hilda.

Kaňon Kings Canyon preslávil ocenený austrálsky hudobný film The Adventures Of Priscilla, Queen Of The Desert. V jednej zo scén tejto snímky sa trojica hlavných predstaviteľov vyšplhá na vrchol kaňonu. Kaňon nestratil na svojej popularite ani po tragickom úmrtí britskej turistky v roku 2014 a je stále vyhľadávanou turistickou lokalitou.