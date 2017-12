Prví obyvatelia Zeme už privítali nový rok 2018: Prechod potrvá svetu 26 hodín

Príchod nového roka zatiaľ oslavujú len desiatky tisíc obyvateľov Zeme. Nový rok už oslávili aj na Novom Zélande. O jednej poobede prví Rusi a o ďalšiu hodinu neskôr tiež väčšina Austrálie.

Polnočné oslavy na planéte kvôli miestnym administratívnym úpravám a časovým vyrovnávaním potrvajú 26 hodín, prechod do roku 2018 tak skončí v pondelok o 13:00 SEČ. V predstihu ešte pred polnocou miestneho času poprial všetko najlepšie do nového roku všetkým približne 190-tisíc občanov Samoy tamojší premiér Tuilaepa Sailele Malielegaoi. Ostrovania vďaka svojej polohe neďaleko medzinárodnej dátovej hranice ako prví na svete vítajú príchod nového roka.

Zaujímavosťou je, že keď posledné miesto planéty vstúpi do roku 2018, bude na Samoe utorok 2. januára dve hodiny ráno. Vďaka miestnej časovej úprave oslávilo polnoc približne 600 obyvateľov Chathamových ostrovov dnes o 11:15. Nie všade tak vychádza polnoc vo vzťahu k SEČ na celú hodinu, príklady sú Teherán, kde prvý deň nového roka nastane o 21:30 SEČ, alebo Káthmandu (19:15 SEČ).

Ohňostroj rozžiaril oblohu nad austrálskym prístavom v Sydney a vyvrcholili ním oslavy nového roka 2018 v meste.

Súčasťou veľkolepého, až 12-minútového ohňostroja v Sydney bol aj nádherný dúhový vodopád svetiel a farieb, ktorý prúdil dolu z mosta v prístave - na oslavu nedávno schváleného zákona legalizujúceho manželstvá osôb rovnakého pohlavia v Austrálii. Most je spolu so slávnou budovou opery ikonickým symbolom Sydney.

Podľa organizátorov novoročnej šou s ohňostrojom išlo o vôbec najväčší ohňostroj, aký kedy Sydney zažilo.

V oblasti prístavu bolo odpálených osem ton jednotlivých kusov zábavnej pyrotechniky - týchto kusov bolo celkovo 100.000 a stáli sedem miliónov austrálskych dolárov (5,5 milióna USD). Udalosť vysielali naživo do zvyšku sveta, ktorý bude postupne oslavovať nový rok 2018, napísala tlačová agentúra DPA.

Dvadsaťsekundovú časť ohňostroja v zlatej a striebornej farbe pomohol navrhnúť slávny austrálsky herec Hugh Jackman a predviedli ju na hudbu zosnulého domorodého austrálskeho speváka Dr. G Yunupinga.

"Splnil sa mi sen," povedal novinárom Jackman ešte pred začiatkom ohňostroja.

Spomínaný dúhový vodopád ukončil celý ohňostroj, ktorý sledovalo 1,6 milióna divákov zhromaždených okolo prístavu v Sydney. Bezpečnostné opatrenia boli prísne, ale predstavitelia mesta informovali, že nie je žiaden mimoriadny stav pohotovosti.

Predstavitelia Sydney, hlavného mesta austrálskeho štátu Nový Južný Wales, uviedli, že podujatie prinesie mestu v prepočte 170 miliónov USD a "nezaplatiteľnú publicitu". Takmer polovicu oslavujúcich návštevníkov Sydney totiž tvoria turisti.

