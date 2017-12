Trump sa ku koncu roka rozohnil: Vysmial sa zo svetového problému a kritizoval večného nepriateľa

"Na východe to môže byť NAJCHLADNEJŠÍ Silvester v histórii. Snáď by sme mohli využiť trochu toho starého, dobrého globálneho otepľovania, na boj proti ktorému mala naša krajina, na rozdiel od iných, platiť BILIÓNY DOLÁROV. Zababušte sa!" napísal Trump vo štvrtok večer na svojom twitterovom účte.

In the East, it could be the COLDEST New Year’s Eve on record. Perhaps we could use a little bit of that good old Global Warming that our Country, but not other countries, was going to pay TRILLIONS OF DOLLARS to protect against. Bundle up! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29. prosince 2017

Severovýchod Spojených štátov sužujú už niekoľko dní teploty hlboko pod bodom mrazu a v najbližších dňoch majú podľa meteorológov ešte klesnúť. Napríklad v Chicagu bol v noci na piatok mínus 11 stupňov Celzia, no vietor znížil pocitovú teplotu až mínus 18 stupňov. V známom lyžiarskom stredisku Killington v štáte Vermont namerali mínus 25 stupňov, pocitová teplota bola o šesť stupňov nižšia.

Rozhorčené reakcie

Trumpov komentár vyvolal zväčša rozhorčené reakcie. "Počasie nie je to isté ako klíma. Prezident by mal byť schopný to pochopiť. Nie je to také ťažké," napísala na Twitteri členka Snemovne reprezentantov za Demokratickú stranu Pramila Jayapalová.

"Verte tomu alebo nie, globálna zmena klímy je veľmi reálna, aj keď je momentálne mimo Trumpovej veže chladno. Aj vo svete je stále hlad, hoci ste si práve dali Bic Mac," reagoval Jon Foley, riaditeľ Kalifornskej akadémie vied.

Trump kritizoval Vanity Fair, dlvodom je Clintonová

Americký prezident Donald Trump obvinil časopis Vanity Fair z podliezavosti, pretože sa časopis ospravedlnil za nevhodné video zosmiešňujúce niekdajšiu Trumpovu súperku vo voľbách Hillary Clintonovú.

​

Cez víkend sa na webovej stránke magazínu objavilo video s prípitkami pre Clintonovú a jednotliví hovorcovia v ňom bývalej kandidátke a ministerke zahraničia dávajú rady do budúceho roka. Jedna z nich znie, že by sa mala venovať napríklad pleteniu, dobrovoľníckej práci alebo akémukoľvek inému koníčku, ktorý by ju odviedol od zámeru uchádzať sa znova o prezidentský post.

Maybe it's time for Hillary Clinton to take up a new hobby in 2018 pic.twitter.com/sbE78rA5At — VANITY FAIR (@VanityFair) 23. decembra 2017

Na sociálnych sieťach sa rýchlo ozvali americkí liberáli a priaznivci Clintonovej. Niektorí vyzvali k bojkotu časopisu, ďalšie pálili jeho vydanie. Mnohí video, ktoré malo byť iba ľahkým žartom, nepovažujú za žart a odporučili Vanity Fair, aby sa držal svojho remesla, teda rozhodoval, ktorá z celebrít kráčajúca po červenom koberci bola oblečená najlepšie. Magazín v stredu vydal vyhlásenie, v ktorom sa uvádza, že video bolo myslené ako žart, s ktorým bohužiaľ "prestrelili".

Trump dnes na twitteri napísal, že sa časopis kvôli drobnému podpíchnutiu podlieza. Napísal tiež, že Anna Wintour "je bez seba zo smútku a prosieb o odpustenie". Wintour je ale šéfredaktorkou nie Vanity Fair, ale časopisu Vogue.

Vanity Fair, which looks like it is on its last legs, is bending over backwards in apologizing for the minor hit they took at Crooked H. Anna Wintour, who was all set to be Amb to Court of St James’s & a big fundraiser for CH, is beside herself in grief & begging for forgiveness! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28. prosince 2017

Ku kritike sa pripojili aj feministky, ktoré časopis vyzvali, aby prestal ženám hovoriť, čo majú alebo nemajú robiť. Shannon Wattsová, ktorá sa angažuje v boji proti držaniu zbraní, sa pýtala, či niekto niekedy odporúčal pletenie iným (neúspešným kandidátom), ako napríklad Al Goreovi, Mittovi Romneymu alebo Johnovi Kerrymu. "Dlhujete Hillary ospravedlnenie, už vás nemienim čítať," napísal jeden používateľ twitteru na adresu časopisu. Clintonová zatiaľ ponechala túto vec bez komentára.