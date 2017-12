Šokujúce zistenia vedcov: Pozeráte porno? Pripravte sa, tomuto sa nevyhnete

WASHINGTON - Pozeráte porno častejšie ako raz do týždňa? Vyzerá to tak, že vás čaká doslova osvietená budúcnosť. Podľa najnovšej štúdie sa totiž u ľudí, ktorí pozerajú porno častejšie postupne vyvinie pocit viny. V budúcnosti tak majú tendenciu stať sa nábožnejšími ľuďmi.

Výskumníci tvrdia, že nárast pobožnosti medzi pravidelnými divákmi porna je kompenzáciou za pocit viny, ktorý sa v nich stupňuje. väčšina z nás totiž pozná niekoho, kto je vášnivým fanúšikom pornostránok. Najnovšia štúdia totiž dokazuje, že ľudia, ktorí pozerajú porno viac ako raz do týždňa, majú sklon k silnejšiemu dodržiavaniu viery.

Čím viac porna, tým viac Boha

Vedec Samuel Perry zhromaždil dáta od viac ako 1 300 Američanov za posledných šesť rokov. Zistil, že pozeranie porna naozaj ovplyvňuje silu našej viery. Tento prekvapujúci výsledok sa objavil uprostred ďalších zistení, ktoré sa zhodujú s tradičnými myšlienkami náboženskej averzie voči pornografii. Príspevok, ktorý Perry publikoval v magazíne The Journal od Sex Researches, potvrdil zrejme najznámejší stereotyp. Ľudia, ktorí nikdy nepozerali porno, sú tými najzaritejšími kresťanmi a majú najmenšie pochybnosti o viere.

Ďalším potvrdeným stereotypom bolo, že pokiaľ si pozriete porno párkrát do mesiaca, zrejme vaša viera stratí na sile. "Pre pobožných Američanov je pornografia v rozpore s ich pohľadom na sexuálnu morálku. Je to pre nich obrovský morálny problém," uviedol ďalej Samuel Perry.

Ak sa však toto pozeranie zintenzívni a vy zvýšite frekvenciu pozerania, pravdepodobne vás čaká viac modlenia. Vyššie spomínaným dôvodom je najmä pocit viny. Z výskumu ďalej vyplýva, že pozeranie porna niekoľkokrát do týždňa, čo sa charakterizuje ako "vyšší level pozerania pornografie", má podľa doktora Perryho za následok zvýšenie spirituality a zredukovaniu pochybností o viere.

Obrovský pocit viny

Doktor Perry uviedol, že nárast pobožnosti súvisí s mnohými faktormi, no zrejme najdôležitejším z nich je pocit viny. Ľudia si musia tento pocit evidentne kompenzovať tým, že sa za svoje hriechy modlia častejšie. "Tí, ktorí pozerajú pornografiu častejšie, sa zdajú byť viac nábožní z hľadiska frekvencie modlenia a účasti na omšiach než tí, ktorí pozerajú pornografické materiály sporadicky," povedal Perry pre The Independent. Väčšina z nich to totiž berie ako formu pokánia.

Podľa Perryho totiž ľudia, ktorí pozerajú porno často, môžu nakoniec túto neresť od náboženstva úplne oddeliť. "V ich mysli si to nakoniec oddelia, tým pádom to viac nespôsobuje kognitívny nesúlad. V podstate sa pornografia stane niečím, čo robia každý deň ako čistenie zubov či cvičenie. Tým pádom im nerobí problém pozerať porno častejšie." Ľudia si potom povedia, "okej, Bože, síce v tejto oblasti neposlúcham, ale pozri, čo všetko okrem toho robím".