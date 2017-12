Jason sa snažil chytiť svojho sna, nastala dráma: Takmer prišiel o život v zamrznutom rybníku

NEW HARMONY - Policajt z amerického štátu Utah zachránil osemročného chlapca, ktorý takmer prišiel o život v zamrznutom rybníku. Chlapec, ktorého polícia označila len ako Jasona, doň spadol, keď sa snažil chytiť svojho psa.

Aaron Thompson vytiahol chlapca spod ľadu asi po 30 minútach od potopenia, podľa jeho slov asi sedem metrov od brehu. Jason je momentálne v nemocnici a ako v stredu informoval úrad šerifa okresu Washington, zotavuje sa.

Incident sa stal v pondelok popoludní v mestečku New Harmony, kam Thompson prišiel po hlásení, že do tamojšieho rybníka spadlo dieťa. Záchranu chlapca mu komplikoval hrubý ľad, ktorý sa mu nedarilo prelomiť ani päsťami. "Začal som skákať, dávať naň svoju váhu a potom naň búšiť, aby som ho prelomil," vyjadril sa policajt. Po tom, ako sa mu to konečne podarilo, sa vraj musel potopiť, aby zistil hĺbku rybníka aj teplotu vody, a následne začal s pátraním.

"Išiel som po špičkách s vodou po krk, hýbal som rukami hore a dolu. Vedel som, že doňho v konečnom dôsledku narazím, a tak sa aj stalo," vysvetlil s tým, že hneď ako do seba narazili, vytiahol Jasonovi hlavu nad hladinu a privolal záchranárov. Ošetrenie nakoniec potreboval aj samotný Thompson, keďže sa pri zásahu podchladil a utrpel pár rezných poranení. Neskôr sa však vrátil do práce.