Do napätej atmosféry medzi KĽDR a USA sa zamiešalo Rusko

Donald Trump

MOSKVA - Rusko je pripravené zhostiť sa úlohy sprostredkovateľa rozhovorov medzi Spojenými štátmi a Severnou Kóreou v prípade, pokiaľ si to budú priať obe strany. Oznámil to v utorok Kremeľ. Ako vo svojej správe uviedla agentúra Reuters, Moskva už dlhšie vyzývala obe zmienené strany, aby spustili vyjednávanie s cieľom znížiť napätie v súvislosti so severokórejským jadrovým a raketovým programom, ktoré Pchjongjang realizuje v rozpore s opakovane vydávanými rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN).