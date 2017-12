Trump, KĽDR či prírodné katastrofy: Toto sú TOP zahraničné udalosti roka 2017

Január

1. januára - predsedníctvo v Rade Európskej únie prebrala po Slovensku Malta.

17. januára - Britská premiérka Theresa Mayová oznámila zámer dosiahnuť takzvaného tvrdého brexitu, teda nekompromisného odchodu krajiny z Európskej únie.

Foto: SITA/AP/Petros Karadjias

20. januára - Donald Trump bol inaugurovaný za 45. prezidenta Spojených štátov amerických.

Február

3. februára - Mimoriadny summit EÚ na Malte: lídri sa dohodli na opatreniach na obmedzenie migrácie.

11. februára - Medzinárodného odsúdenia sa dostalo Severnej Kórei po tom, čo ponad Japonské more skúšobne odpálila balistickú strelu.

12. februára - Nemecké Spolkové zhromaždenie jasnou väčšinou zvolilo Franka-Waltera Steinmeiera novým nemeckým prezidentom. Úradu sa ujal 19. marca, keď nahradil doterajšieho prezidenta Joachima Gaucka.

Kim Čong-nam

Foto: SITA/AP/Itsuo Inouye

13. februára - Na letisku v malajzijské metropole Kuala Lumpuru bol zabitý nervovým plynom Kim Čong-nam, brat severokórejského vodcu Kim Čong-una. Z vraždy boli obvinené dve ženy, ktorým hrozí trest smrti.

27. februára - Maďarsko začalo stavať druhú líniu zábran na južných hraniciach so Srbskom.

Marec

10. marca - Organizácia Spojených národov upozornila, že svet čelí najväčšej humanitárnej kríze od roku 1945, keďže hladomor ohrozuje viac než 20 miliónom ľudí v štyroch krajinách (Jemene, Somálsku, Južnom Sudáne a Nigérii.

13. marca - V druhom kole maďarských prezidentských volieb bol zvolený doterajší prezident János Áder.

Foto: SITA/AP/Hendrik Schmidt

29. marca - Spojené kráľovstvo oficiálne oznámilo aktivovanie článku 50 Lisabonskej zmluvy, čím sa spustil proces odchodu Británie z Európskej únie.

30. marca - Americká súkromná spoločnosť SpaceX umiestnila na obežnú dráhu Zeme družicu pomocou rakety Falcon-9, ktorej prvý stupeň bol použitý po prvý raz opakovane.

Apríl

6. apríla - Spojené štáty odpálili približne 60 riadených striel Tomahawk na leteckú základňu v Sýrii. Išlo o reakciu na chemický útok v severosýrskej provincii Idlib zo 4. apríla, ktorý si vyžiadal najmenej 86 životov.

13. apríla - Najväčšiu nejadrovú bombu na svete - GBU-43 (Massive Ordnance Air Blast bomb, MOAB) - zhodili USA na tunelový komplex v afganskej provincii Nangarhár, patriaci miestnej odnoži Daeš.

29. apríla - Lídri 27 krajín EÚ prijali na summite v Bruseli politické usmernenia pre rokovania o brexite.

Máj

1.mája - USA oznámili, že uviedli do prevádzky systém protiraketovej obrany THAAD, ktorý umiestnili v Južnej Kórei kvôli pokračujúcemu zbrojnému programu Severnej Kórey.

2. mája - Český premiér Bohuslav Sobotka oznámil, že plánuje podať demisiu do rúk prezidenta republiky Miloša Zemana.

Foto: SITA/AP/Virginia Mayo

7. mája - Francúzske prezidentské voľby jasne vyhral centristický kandidát Emmanuel Macrona, ktorý v druhom kole porazil krajne pravicovú političku Marine Le Penovú a získal 66,1 percenta hlasov. Úradu sa ujal 14. mája. Stal sa najmladším prezidentom v dejinách.

Foto: SITA/AP/Francois Mori

12. mája - Vyše 200.000 cieľov v prinajmenšom 150 krajinách zasiahol rozsiahly kybernetický útok škodlivým softvérom

19. mája – Budapeštiansky súd potvrdil doživotný trest pre Slováka Jozefa Roháča za bombový útok z roku 1988 a dve vraždy z roku 1998.

22. mája - Teroristický bombový útok na koncerte speváčky Ariany Grande v Manchestri usmrtil 22 ľudí a ďalším vyše 100 osobám spôsobil zranenia.

Foto: SITA/AP/Emilio Morenatti

23. mája - Český prezident Miloš Zeman podpísal milosť pre Jiřího Kajínka, odsúdeného za dvojnásobnú nájomnú vraždu.

Jún

1. júna - Americký prezident Donald Trump potvrdil už vopred avizované odstúpenie Spojených štátov od parížskej klimatickej dohody. Americký prezident Donald Trump oznámil, že USA odstúpi od parížskej dohody o klíme, ktorú v roku 2015 podpísalo 195 krajín. Rozhodnutie vyvolalo negatívnu odozvu u značnej časti Američanov aj medzi európskymi štátnikmi.

2. júna - Summit Európska únia - Čína potvrdil spojenectvo oboch strán v boji proti klimatickým zmenám.

Foto: SITA/AP/Carolyn Kaster

3. júna - Teroristický útok v centre Londýna si vyžiadal osem obetí a desiatky zranených.

8. jún - Predčasné parlamentné voľby v Británii. Vyhrala je Konzervatívna strana premiérky Theresa Mayovia, prišla ale o väčšinu v Dolnej snemovni. Parlament vyslovil dôveru vláde, ktorú podporili po dohode severoírski unionisti, 29. júna.

12. júna - Americký študent Otto Warmbier, ktorý bol 17 mesiacov väznený v Severnej Kórei, sa vrátil v kóme domov a o týždeň neskôr zomrel.

Foto: SITA/AP/Kim Kwang Hyon

14. júna - Európska únia začala právne konanie voči Česku, Maďarsku a Poľsku pre relokácie migrantov.

16. jún - Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že ruské letectvo pri nálete na poradu vedenia Islamského štátu zrejme zabilo vodcu tejto teroristickej organizácie abú Bakra Bagdádího.

19. jún - V Bruseli začali rozhovory o odchode Veľkej Británie z Európskej únie.

21. júna – Daeš vyhodil do vzduchu Veľkú an-Núrího mešitu v irackom meste Mósul.

Foto: SITA/AP/Felipe Dana

27. jún - Škótska premiérka Nicola Sturgeonová oznámila, že rozhodnutie o vyhlásení nového referenda o odtrhnutí Škótska od Británie, chce posunúť na koniec rozhovorov o brexitu.

30. jún - Ruský prezident Putin predĺžil až do konca roka 2018 platnosť ruských opatrení, prijatých ako odpoveď na sankcie Európskej únie.

Júl

1. júla - Estónsko sa ujalo predsedníctva EÚ.

4. júla - Po tom, čo Severná Kórea úspešne otestovala svoju prvú medzikontinentálnu balistickú raketu (Hwasong-14), Rusko a Čína túto východoázijskú krajinu vyzvali, aby vyhlásila moratórium na jadrové a raketové skúšky. Severná Kórea oznámila, že vôbec prvýkrát úspešne vyskúšala medzikontinentálna balistickú strelu, ktorá môže byť schopná zasiahnuť Aljašku.

7. júla - 122 krajín zo 193 členských štátov OSN schválilo vôbec prvú globálnu dohodu o zákaze jadrových zbraní.

Foto: YouTube/Channel 4 news

7. - 8. júla - V Hamburgu sa konal summit G20. Členské krajiny sa na ňom prihlásili k voľnému obchodu a 19 krajín sa v záverečnom komuniké vyslovilo aj pre rýchle naplnenie klimatických cieľov. S tým podľa očakávania nesúhlasili Spojené štáty. Summit sprevádzali strety demonštrantov s políciou.

10. júla – Iracké mesto Mósul bolo vyhlásené za úplne oslobodené od extrémistickej organizácie Daeš.

13. júla - Čečenec Zaur Dadajev, usvedčený z vraždy ruského opozičného politika Borisa Nemcova, bol v Moskve odsúdený na 20 rokov odňatia slobody.

Foto: Profimedia

August

5. augusta - Bezpečnostná rada OSN jednomyseľne schválila uvalenie sankcií voči Severnej Kórei za dve júlové skúšky medzikontinentálnych balistických striel. Išlo o dovtedy najtvrdšie sankcie týkajúce sa severokórejského obchodu a investícií.

17. augusta - V centre Barcelony na triede obľúbenej turistami La Rambla dodávka vrazila do ľudí, ďalší nájazd auta sa odohral v meste Cambrils južne od Barcelony, kde polícia zastrelila päť ľudí. Pri teroristických útokoch zomrelo 16 ľudí a na 130 osôb bolo zranených, k útoku sa prihlásila teroristická organizácia Daeš.

Foto: SITA/AP/Oriol Duran

21. augusta - Úplné zatmenie slnka v Spojených štátoch, ktoré bolo po prvý raz po 99 rokoch možné pozorovať od atlantického pobrežia až po pacifické.

od 25. augusta až doteraz - Vojenská operácia proti moslimom z etnika Rohingov v Mjanmarsku, ktorú úrad OSN pre utečencov nazval "učebnicovým príkladom etnickej čistky".

Foto: SITA/AP/Dar Yasin, Wong Maye-E, TASR/AP, Suvra Kanti Das

25.-30. augusta - USA postihol mohutný hurikán Harvey, ktorý spôsobil rozsiahle škody metropolitnej oblasti mesta Houston, štát Texas. Pri povodniach a záplavách zahynulo najmenej 90 ľudí.

Foto: SITA/AP/Gerald Herbert

September

1. septembra - V reakcii na sankcie Spojených štátov nariadil ruský prezident Vladimir Putin vyhostiť 755 diplomatov.

3. septembra - Severná Kórea uskutočnila svoju už šiestu a zároveň dovtedy najsilnejšiu jadrovú skúšku. KĽDR vykonala svoj šiesty jadrový test od roku 2006. Podľa jej štátnych médií bol úspešný a testovala sa pri ňom vodíková bomba, ktorá by mohla byť použitá v hlavici medzikontinentálne balistické strely.

Foto: SITA/APVideo/KRT

6. septembra - Súdny dvor EÚ v Luxemburgu zamietol žaloby Slovenska a Maďarska spojené s migračnou krízou. Európsky súdny dvor v plnom rozsahu zamietol žalobu, ktorú Slovensko a Maďarsko napadli únijné systém prerozdeľovania žiadateľov o azyl z Talianska a Grécka podľa kvót.

6.-10. septembra - Karibskú oblasť a Spojené štáty zasiahol hurikán Irma, dovtedy vôbec najsilnejší zaznamenaný hurikán v Atlantiku mimo Karibiku a Mexického zálivu. Búrka si vyžiadala najmenej 134 ľudských životov a spôsobila škody za 63 miliárd dolárov.

Foto: SITA/AP/Al Diaz

12. septembra - Slovenský minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák sa oficiálne ujal funkcie predsedu Valného zhromaždenia OSN.

15. septembra - Severná Kórea odpálila šiestykrát v histórii raketu, ktorá preletela cez japonské územie a po 3700 kilometroch dopadla do Tichého oceánu.

19. septembra - Zemetrasenie s magnitúdou 7,1 usmrtilo v strednom Mexiku 369 ľudí a tisícky ďalších obralo o strechu nad hlavou.

Foto: SITA/AP/Gustavo Martinez Contreras

19. septembra - Americký prezident Donald Trump v OSN ostro kritizoval režimy Severnej Kórey, Iránu a Venezuely. Odsúdil tiež islamskej radikálmi a sľúbil, že Spojené štáty je zastaví. Vo svojom prvom prejave vo všeobecnej rozprave Valného zhromaždenia OSN v úrade amerického prezidenta, ktorý dosiahol takmer trojnásobné dĺžky proti bežne vyhradenej štvrťhodine, šéf Bieleho domu tiež varoval pred nekontrolovanou migráciou.

19. - 20. septembra – Len dva týždne po tom, čo Karibik zasiahol hurikán Irma, postihol tú istú oblasť - najmä Dominikánsku republiku a Portoriko - hurikán Maria. Zahynulo najmenej 94 ľudí a škody dosiahli 103 miliárd dolárov.

Foto: SITA/AP/Carlisle Jno Baptiste

24. septembra - Nemecké parlamentné voľby vyhrala konzervatívna únie CDU / CSU kancelárky Angely Merkelovej so ziskom 33 percent hlasov, sociálni demokrati (SPD) dostali 20,5 percent, tretí najsilnejšou stranou sa stala protiimigrační a protiislamské Alternatíva pre Nemecko (AFD) s 12,6 percentami.

Foto: SITA/AP

26. septembra - Skončil dvojročný program prerozdeľovania žiadateľov o azyl z Talianska a Grécka. Prerozdelené bolo 29.144 osôb zo 160.000, svojej kvóty splnilo päť štátov.

Október

1. októbra - V Katalánsku sa uskutočnilo referendum o nezávislosti na Španielsku. Pre odtrhnutie regiónu sa vyslovilo 92 percent hlasujúcich; volebná účasť predstavovala 43 percent. Madrid už skôr označil referendum za ilegálne a snažil sa mu zabrániť súdne aj silou.

1. októbra - Pri najtragickejším masakru strelnou zbraňou v dejinách USA zahynulo v Las Vegas 58 ľudí a vyše 500 ich bolo zranených. Strelcom bol šesťdesiatštyriročný Stephen Paddock, ktorý žil v posledných rokoch v seniorskej komunite v meste Mesquite v Nevade. Po desiatej hodine večer zahájil streľbu zo svojej izby v 32. poschodí hotela Mandalay Bay Resort and Casino do davu 22.000 účastníkov koncertu country speváka Jasona Aldean konaného v rámci pravidelného festivalu Route 91 Harvest. Páchateľ sa sám zastrelil ešte pred príchodom polície, ktorá ho išla zneškodniť do hotela, z ktorého strieľal.

Foto: YouTube

10. októbra - Väčšina katalánskych poslancov podpísala deklaráciu o nezávislosti, ktorej platnosť bola ale okamžite pozastavená; katalánsky premiér Carles Puigdemont vyzval Madrid k dialógu.

14. októbra - Mohutný výbuch trhavín umiestnených v nákladnom aute zabil v somálskom hlavnom meste Mogadišo najmenej 512 ľudí a zranil ďalších 316. Najmenej 358 obetí si vyžiadala explózia dodávky naplnené výbušninami pred hotelom Safari v somálskej metropole Mogadišo.

Foto: SITA/AP/Farah Abdi Warsameh

15. októbra - Parlamentné voľby v Rakúsku. Zvíťazila v nich Rakúska ľudová strana (ÖVP) doterajšieho ministra zahraničia Sebastiana Kurze, ktorý bol 20. októbra poverený zostavením novej rakúskej vlády.

17. októbra - Sýrske mesto Rakka hlási úplné oslobodenie od Daeš.

20. októbra - Prezidenti a premiéri 27 krajín Európskej únie rozhodli, že začne vnútorné prípravná diskusia o vyjednávanie s Britmi o budúcej podobe vzájomných vzťahov.

20. - 21. októbra - Parlamentné voľby v Českej republike; vyhralo ich hnutie ANO, na druhom mieste skončila ODS a na treťom Piráti.

Foto: TASR/Martin Baumann

27. októbra - Katalánsky parlament, ovládaný separatistami, schválil rezolúciu o nezávislosti; opozícia hlasovanie bojkotovala. Krátko nato horná komora španielskeho parlamentu schválila návrh španielskej vlády na obmedzenie autonómie Katalánska.

28. októbra - Španielska vláda oficiálne prevzala vedenie Katalánska. Zosadila katalánsku vládu, rozpustila tamojší parlament a vyhlásila na 21. decembra regionálne voľby. Puigdemont zosadenie svojej vlády neuznal.

30. októbra - Španielska vláda vydala európsky zatykač na zosadeného katalánskeho premiéra Carlesa Puigdemonta a jeho štyroch ministrov, ktorí našli útočisko v Bruseli.

Foto: SITA/AP

November

2. novembra - Španielsky súd poslal do väzby bývalého vicepremiéra Oriola Junqueras a ďalších sedem exminister obvinených zo vzbury. Bývalý katalánsky premiér Carles Puigdemont spolu so štyrmi exminister zostal v Belgicku, kde čaká na rozhodnutie belgickej justície o vydanie do Španielska.

Foto: SITA/AP/Virginia Mayo

3. novembra - Oslobodenie od Daeš hlásia mestá Dajr az-Zaur v Sýrii a Káim v Iraku.

5. novembra - Na verejnosť prenikli nové dokumenty, podľa ktorých medzi osoby investujúce svoj súkromný majetok v tzv. daňových rajoch patrí napríklad aj britská kráľovná Alžbeta II.

8. novembra - Španielsky ústavný súd anuloval deklaráciu o nezávislosti Katalánska, ktorú 27. októbra schválil regionálny parlament tejto autonómnej oblasti.

12. novembra - Zemetrasenie s magnitúdou 5,3 postihlo hraničnú oblasť medzi Irakom a Iránom; najmenej 530 mŕtvych a vyše 70-tisíc zranených.

Foto: SITA/AP/Vahid Salemi

15. novembra - Zimbabwianskeho prezidenta Roberta Mugabeho umiestnili do domáceho väzenia a krajiny sa zmocnila armáda. Šesť dní nato Mugabe odstúpil po 37 rokoch vlády z funkcie hlavy štátu.

19. novembra - V Nemecku po viac ako štyroch týždňoch skrachovala rokovania medzi konzervatívcami (CDU / CSU), slobodnými demokratmi (FDP) a Zelenými o vytvorenie novej vládnej koalície.

21. novembra - Zimbabwiansky prezident Robert Mugabe odstúpil zo svojej funkcie, v ktorej strávil desiatky rokov. Urobil to v deň, keď poslanci zimbabwianskeho parlamentu zahájili proces jeho odvolanie. Novým prezidentom krajiny sa 24. novembra stal bývalý viceprezident Emmerson Mnangagwa.

Foto: SITA/AP/Ben Curtis

22. novembra - Trest doživotného väzenia uložil Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu (ICTY) bývalému bosnianskosrbskému vojenskému veliteľovi Ratkovi Mladičovi, ktorého uznal za vinného z genocídy a zločinov proti ľudskosti spáchaných počas bosnianskej vojny v rokoch 1992-95.

23. novembra - Barma a Bangladéš podpísali memorandum o repatriáciu menšinových Rohingů. Od leta ich z Barmy do Bangladéša utieklo na 600.000.

24. novembra - Pri útoku v mešite na Sinajskom polostrove v Egypte bolo zabitých 305 veriacich a ďalšie stovky ľudí utrpeli zranenia. Pri najhoršom teroristickom útoku v dejinách Egypta zastrelili ozbrojenci v mešite Ravda v Bir al-Abdu najmenej 305 ľudí a 128 zranili.

Foto: Twitter/Mahmoud Gaza

28. novembra - Severná Kórea odpálila ďalšie balistickú raketu. Raketa dosiahla výšku 4500 kilometrov a dopadla do Japonského mora asi 960 kilometrov od miesta odpalu.

29. novembra – Český premiér Bohuslav Sobotka podal i s celou svojou vládou demisiu.

December

1. decembra - Bývalý bezpečnostný poradca prezidenta Trumpa Michael Flynn sa priznal, že vyšetrovateľom podával lživé informácie o svojich stykoch s bývalým ruským veľvyslancom Sergejom Kisljakem.

Foto: SITA/AP/Susan Walsh

6. decembra - Spojené štáty oficiálne uznali Jeruzalem za hlavné mesto Izraela.

5. decembra - Český prezident Miloš Zeman prijal demisiu vlády Bohuslava Sobotku a deň nato vymenoval za nového premiéra predsedu hnutia ANO Andreja Babiša.

7. decembra - Poľská premiérka Beata Szydlová podala demisiu; jej nástupcom sa stal dovtedajší vicepremiér a minister financií Mateusz Morawiecki.

9. decembra - Iracká armáda ohlásila, že celé územie Iraku už úplne oslobodila od "teroristických bánd Daeš" a znovu prevzala kontrolu nad iracko-sýrskymi hranicami.