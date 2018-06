VIDEO Farmári už tretí deň okupujú Bratislavu: Ultimátum pre Pellegriniho, smerujú na vládu

Farmári chceli do deviatej čakať na odpoveď premiéra Petra Pellegriniho na žiadosť o stretnutie, tá však neprišla. Päť traktorov sa presunulo pred úrad vlády cez nový most, päť traktorov smerovalo k parlamentu - tam by mali krúžiť a neskôr sa vrátiť na Tyršovo nábrežie. Policajti im opäť davali fúkať.

Protestujúci farmári momentálne čakajú pred budovou Úradu vlády SR. Chcú, aby im podpísali body, ktoré majú splniť a termín, dokedy to splnia. Ministerka Matečná vraj včera nebola ochotná zísť dve poschodia dole, keďže farmárov tam bolo viac, ako chcela prijať ona.

Farmári pred Úradom vlády

O 11:45 by farmárov pred budovou NR SR mala prijať opozičná SaS. Z organizačných dôvodov však svoju tlačovku zrušili. Informovala o tom hovorkyňa strany Katarína Svrčeková. Aj predseda NR SR Andrej Danko by ich dnes mal prijať, a to o 13:00. Stretne sa s nimi v Koženom salóne.

S Matečnou sa v stredu stretol napokon iba jeden nespokojný farmár z tých, ktorí protestujú za splnenie ich požiadaviek z Košickej výzvy. Ostatní spoločné stretnutie odmietli, pretože nechceli rokovať v malom počte. „Spolu sme na spoločný protest prišli do Bratislavy a spoločne aj za Gabrielou Matečnou pôjdeme,“ uviedol František Oravec, farmár z okolia Košíc.

Zdroj: Topky.sk

Na čele sprievodu farmárov išlo päť traktorov. „Polícia len päť traktorov púšťa z Tyršovho nábrežia. Ostatné tam musia ostať,“ vysvetľuje Patrik Magdoško z Občianskej iniciatívy Zemplína.

Farmárov poobede prijal Andrej Kiska. Prezident si vypočul ich sťažnosti a prisľúbil im, že sa ich problémami bude zaoberať. Farmárov podľa neho trápia hlavne ich nesplnené požiadavky, ktoré spísali v Košickej výzve. Aj preto vyzval vládu SR, aby k farmárom pristupovala poctivejšie a citlivejšie.