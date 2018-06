Mazurek opäť šokuje: Poliačika vyzval na pästný súboj, tvrdý odkaz Nicholsonovej

Do parlamentu predložila návrh na prijatie Vyhlásenia Národnej rady Slovenskej republiky k eskalácii extrémizmu a násilným prejavom v spoločnosti. V rozprave vystúpil poslanec za ĽSNS Milan Mazurek, ktorý sa pýtal, prečo Cséfalvayová prichádza teraz s takýmto návrhom.

Nezaradený poslanec Martin Poliačik mu počas vystúpenia skákal do reči a Mazurek ho následne vyzval na pästný súboj. Po tomto incidente vystúpila podpredsedníčka parlamentu Lucia Ďuriš Nicholsonová. "Ak mu skáče do reči Martin Poliačik, Mazurek ho vyzve na pästný súboj. Lebo s vami mykajú anaboliká, ako mykali vrahom Henryho Acordu," odkázala Mazurekovi.

"Keď začnete chodiť pešo, zistíte, čo sa na uliciach deje. Ako vzrastá počet hlavohrudích mužov," vyhlásila Nicholsonová. Aj ona sa stretáva s reakciami na ulici na to, či je "cigánska židovka alebo židovská cigánka". Podľa nej aj poslanci strany Mariana Kotlebu sú spoluzodpovední za to, čo sa robí na našich uliciach. "Neustále odmietať inakosť, to je len a len vaša robota, to je vizitka toho, že sedíte v parlamente," adresovala kotlebovcom. S tvrdeniami Nicholsonovej súhlasil aj Poliačik. Ako uviedol, aj on je na akomsi zozname kotlebovcov len preto, že nosí výraznú bradu. Mazurek reagoval s tým, že Nicholsonová preukázala pokrytectvo. "Poliačik mi stále skáče do reči, doteraz som reagoval slušne. Ale to na neho neplatí," uviedol.

Poslankyňa Lucia Žitňanská povedala, že niekedy sú namieste aj emócie, aké prejavila Nicholsonová. "Je jedno, či je niekto podpredseda parlamentu, či minister, poslanec alebo človek bez verejnej funkcie. Akékoľvek násilie z dôvodu rasy, etnicity, presvedčenia je neprijateľné a treba ho odsúdiť," povedala s tým, že vážny signál je prudký nárast intolerancie voči menšinám. "Okrem toho, že s fašistami sa nehlasuje, treba si vstúpiť do svedomia a zamyslieť sa nad tým, čo robí salónna intolerancia, treba sa od nej dištancovať," dodala s tým, že toto vytvára podhubie pre ďalšie násilné prejavy.

Podľa Cséfalvayovej by parlament mal odsúdiť prejavy nenávisti, neznášanlivosti a xenofóbie ako aj nedávnu vraždu Filipínca v Bratislave. "Autorita, akou je NR SR, je povinná zaujať jasný postoj," uviedla s tým, že Slovensko sa vždy prezentovalo ako pokojná, pohostinná krajina, preto by parlament mal odmietnuť každý nenávistný skutok, ktorého cieľom je spochybniť náš hodnotový systém. "Ak sa činom nepostavíme, bude ich pribúdať a bude to mať hrozivé následky pre náš štát a spoločnosť," dodala.

Cséfalvayová, ktorá je predsedníčkou zahraničného parlamentného výboru, upozornila na to, že po smrti Filipínca je viac policajných hliadok v Bratislave. Je však presvedčená, že polícia nemôže byť na každom rohu a nemôže zabrániť všetkým prejavom násilia. Preto je dôležité vyslať signál, že "nie sme násilníci, extrémisti, ale krajina, kde nám záleží na tom, aby sa dobre cítili naši občania aj návštevníci".