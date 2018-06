Národná rada bude hovoriť o extrémizme: Poslanci majú odsúdiť nenávisť

V texte sa ďalej konštatuje, že Slovenská republika sa vždy prezentovala ako pokojná a pohostinná krajina, musíme preto odmietnuť každý skutok, ktorého cieľom je spochybniť a rozoberať náš hodnotový systém. "Extrémizmus a xenofóbia sa usilujú obsadiť čoraz väčšiu časť verejného priestoru, či už na sociálnych sieťach, uliciach a, bohužiaľ, i v politike. Ak sa im dnes nepostavíme, takýchto činov bude pribúdať, a to bude mať hrozivé dôsledky pre náš štát a spoločnosť. Slovenská republika musí zostať štátom, ktorý je postavený na hodnotách slobody, demokracie a tolerancie. Takým, kde sa budú cítiť dobre a bezpečne všetci jeho občania, ako i návštevníci prichádzajúci s dobrými úmyslami," končí sa návrh vyhlásenia.

V odôvodnení Cséfalvayová pripomína zabitie filipínskeho občana Henryho Acordu násilníkom s extrémistickými postojmi. "K situácii došlo, keď sa cudzí štátny príslušník zastal obťažovaných žien v centre hlavného mesta SR voči zjavnej presile. Tento prípad, ako aj viaceré ďalšie, keď sa obeťami útokov stali slabší, ženy alebo cudzinci, vyslali negatívny obraz o Slovensku do sveta, oveľa horší, ako je skutočnosť, a aj preto považujeme za dôležité, aby najvyšší zákonodarný orgán vyslal jasný signál a odsúdil prejavy extrémizmu, násilia a xenofóbie v spoločnosti," uvádza sa v odôvodnení s tým, že tak, ako sú policajti povinní riešiť prípady násilia priamo na mieste, tak ako je prokuratúra povinná tieto prípady stíhať, je autorita, akou je NR SR, povinná zaujať politický a morálny postoj takýmto apelom k verejnosti.

"Šírenie extrémizmu a nenávisti, či už zo strany niektorých politikov, alebo na sociálnych sieťach, sa prejavuje aj zvýšením nenávistných nálad v spoločnosti. Podľa prieskumov verejnej mienky za posledných desať rokov jasne narástli nepriateľské nálady verejnosti voči ľuďom s inou rasou, národnosťou alebo vierovyznaním. V čase, keď sa slová menia na násilné skutky, treba jasne odsúdiť takéto prejavy aj formou vyhlásenia NR SR," uzatvárajú predkladatelia.

Extrémizmom sa pôvodne poslanci na aktuálnej schôdzi zaoberať nemali. Doplnenie programu o takýto bod navrhla minulý týždeň Cséfalvayová, podporilo ju 132 poslancov. Proti bol len Anton Hrnko (SNS). Zdržali sa Miroslav Číž (Smer-SD), Karol Farkašovský, Jaroslav Paška (obaja SNS), Peter Marček a Martina Šimkovičová (obaja nezaradení). Vladimír Baláž (Smer-SD) a Štefan Zelník (SNS) nehlasovali.

Nicholsonová: Extrémizmus prekvitá kvôli ľuďom, ako Milan Mazurek

Extrémizmus v našich uliciach narastá, a to práve kvôli ľuďom, ako je poslanec NR SR Milan Mazurek (ĽSNS). Na pôde Národnej rady SR to vyhlásila podpredsedníčka parlamentu Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS). Opozičnej poslankyni sa nepáčilo, ako Mazurek reagoval na poslanca Martina Poliačika (nezaradený), keď mu skákal do reči. "Ak mu skáče do reči Martin Poliačik, Mazurek ho vyzve na pästný súboj. Lebo s vami mykajú anaboliká, ako mykali vrahom Henryho Acordu," odkázala v emotívnom prejave počas rozpravy, ktorej výsledkom má byť vyhlásenie pléna odsudzujúce extrémizmus.

Podľa Ďuriš Nicholsonovej je odmietanie inakosti na pôde parlamentu pre inú orientáciu či farbu pleti len záležitosťou predstaviteľov ĽSNS. "Táto diskusia je viac ako potrebná. Vy tu prestaňte blúzniť o tom, ako Róm niekoho zavraždil. Áno, treba to odsúdiť, ale ja vám ku každému Rómovi dám snehobieleho človeka, ktorý urobil to isté," uviedla.

Mazurek v reakcii povedal, že Ďuris Nicholsonová preukázala pokrytectvo. "Poliačik mi stále skáče do reči, doteraz som reagoval slušne. Ale to na neho neplatí. Pritom váš vlastný poslanec fackuje ľudí po uliciach," povedal na margo incidentu, kedy Peter Osuský (SaS) dal facku Rudolfovi Vaskému za to, že ho nazval fašistom.

Poliačik apeluje, že násilie treba odsúdiť plošne. "Ale je rozdiel, kto k násiliu nabáda. Niekde je výsledkom hmotnej núdze, ale niekde na je výsledkom inej farby pleti či iného náboženstva. Za tým je iný motor, a ten sedí za mnou," poukázal na Mazureka.

Exministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) uznáva, že niekedy sú na mieste emócie. "Akékoľvek násilie a netolerantné prejavy je neprijateľné a treba ho odsúdiť. Keď si pozrieme výskum Inštitútu pre verejné otázky zameraný na extrémizmus, intolerancia voči rôznym menšinám či iným ľuďom sa za desať rokov dramaticky zvýšila. To je vážny signál," dodala.