Remišová žiada Lubyovú, aby situáciu vo VÚDPaP riešila: Reakcia rezortu školstva

BRATISLAVA – Poslanci po pondelkovom prieskume vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) žiadajú ministerku školstva, vedy, výskumu a športu Martinu Lubyovú (nominantka SNS), aby riešila situáciu v ústave. Uviedla to počas tlačovej konferencie poslankyňa Národnej rady (NR) SR Veronika Remišová (OĽaNO). Zároveň poznamenala, že v ústave podalo výpoveď 25 zamestnancov.

Situácia sa vo VÚDPaP podľa Remišovej nijako nerieši. "Mám informácie, že zamestnanci ústavu už vlani v októbri písali list ministerke školstva Martine Lubyovej. Neodpovedala, a tak sa na ňu opätovne obrátili vo februári tohto roka," uviedol poslanec NR SR Branislav Gröhling (SaS). Remišová potvrdila, že sa stretla s vedením ústavu, ale aj so zamestnancami, ktorí podali či dostali výpoveď. Podľa jej slov zamestnanci hovorili o šikane, porušovaní práv zamestnancov, ale aj o neodbornom riadení. "Poslanecký prieskum nás nepresvedčil, že sa situácia kompetentne rieši. Keď tretina zamestnancov odíde z ústavu, svedčí to o jeho zlom manažmente," povedala Remišová. Doplnila, že počas poslaneckého prieskumu sa od riaditeľa ústavu dozvedela, že bude so zamestnancami, ktorí podali výpoveď, ešte rokovať.

"Na poslaneckom prieskume sme si pýtali ďalšie doplňujúce dokumenty. Vyžiadame si správy o riadení ústavu za posledné tri roky, ale aj dokumenty o počtoch zamestnancov, štatút a organizačnú štruktúru, ktoré sa majú zmeniť, ale aj plnenia eurofondových projektov," povedala Remišová. Poslanci z Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport na čele s Ľubomírom Petrákom (Smer-SD) chcú, aby sa Lubyová k situácii v ústave vyjadrila do augusta. Rovnako žiadajú od vedenia VÚDPaP, aby predložilo požadovanú dokumentáciu z ostatných troch rokov.

Podľa Remišovej šéfka rezortu školstva hovorí o fínskom modeli a o inklúzii a na druhej strane pod jej vedením sa "likviduje jedna z najuznávanejších inštitúcii v tejto oblasti." Gröhling doplnil, že rezort školstva má kontrolnú funkciu, v kompetencii ministerky je napríklad aj vymenovanie či odvolanie riaditeľa. Poslanec NR SR Miroslav Sopko (OĽaNO) pokladá za kľúčové, aby sa ministerka školstva vyjadrila k aktuálnej situácii v ústave. Gröhling vyzval riaditeľa VÚDPaP Petra Lukáča, aby z pozície riaditeľa bezodkladne riešil situáciu vo VÚDPaP. "Ústav po výpovediach zamestnancov smeruje k znefunkčneniu. Nemôže sa stať, aby na nezvládnutú personálnu politiku doplatili desiatky detí," uviedol Gröhling.

Pracovníci Detského centra VÚDPaP dali výpoveď k 11. júnu. Dôvodom bolo "hlboké pobúrenie z mocenských zásahov", ktorými má vedenie ústavu likvidovať centrum. TASR o tom informovala vedúca Detského centra Magdaléna Špotáková. Zároveň poukázala aj na neočakávané výpovede viacerým pracovníkom ústavu, ktoré prišli v priebehu mesiaca. VÚDPaP patrí medzi priamo riadené organizácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Lubyová potvrdila, že vo VÚDPaP "došlo k pracovno-právnemu sporu, ktorý sa eskaloval prostredníctvom dvoch skupín." Zároveň pripomenula, že VÚDPaP má vlastnú právnu subjektivitu a jeho riaditeľ je štatutár a vystupuje ako zamestnávateľ voči zamestnancom. "Pokiaľ ide o riešenie pracovno-právneho sporu, ministerstvo školstva nemá možnosť vstupovať do tohto sporu, pretože tie sa musia riešiť v súlade s platnými legislatívnymi pravidlami," dodala ministerka.

Reakcia rezortu školstva

Odbor komunikácie a protokolu rezortu školstva v pondelok potvrdil, že Lubyová od začiatku pozorne sleduje situáciu vo VÚDPaP. "Pre ministerku je v prvom rade dôležité, aby situáciou neboli nijako ohrození klienti a funkčnosť VÚDPaP. Lubyová už hovorila s riaditeľom ústavu a je s ním v neustálom kontakte," informoval rezort školstva s tým, že platí, ak bude nevyhnutné zasiahnuť do štruktúry pracoviska, ministerka je pripravená konať.

"Súhlasíme, že VÚDPaP je potrebná, dôležitá inštitúcia a dosahuje výsledky, pokiaľ ide o vedecko-výskumnú činnosť, čo je zároveň aj činnosť, na ktorú je VÚDPaP určený. Rovnako súhlasíme aj s tým, že proces inklúzie je dôležitý," uzavrel rezort školstva.