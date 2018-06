Minister obrany nebude pokračovať v trestnom oznámení na Krajniaka

BRATISLAVA - Minister obrany Peter Gajdoš (SNS) nebude pokračovať v trestnom oznámení na poslanca Národnej rady SR Milana Krajniaka (Sme rodina). V piatok to oznámil generálny tajomník služobného úradu ministerstva Ján Hoľko. Minister sa tak podľa neho rozhodol po poslaneckom prieskume, ktorého sa vo štvrtok (14.6.) zúčastnil okrem predsedu branno-bezpečnostného výboru parlamentu Antona Hrnka (SNS) aj opozičný poslanec Krajniak.

Hoľko vysvetlil, že v pondelok (18.6) overia, aké úkony môže ministerstvo urobiť, aby Národná kriminálna agentúra (NAKA) nepokračovala v preverovaní trestného oznámenia. To minister Gajdoš podal na Krajniaka pre jeho vyjadrenia pre fínsku televíziu, kde hovoril o províziách vo výške 20 percent pre firmy blízke SNS v súvislosti s obstaraním vozidiel 8x8. Opozičný poslanec po kontrolnom dni vyhlásil, že nákup obrnených transportérov nemusí byť katastrofa a vyjadril uspokojenie s informáciami, ktoré sa dozvedel.

Hoľko zvýraznil, že bol prekvapený z prístupu opozičného poslanca na kontrolnom dni, ten bol podľa neho profesionálny. „Korektne kládol otázky, ktoré mali zmysel a čo je najprekvapivejšie, odpovede vnímal ako reálne, akceptoval všetky veci,“ priblížil generálny tajomník. Opozičný poslanec podľa neho dostal odpovede na všetkých 30 otázok, a mal k dispozícii dokumenty súvisiace s verejným obstarávaním. „Videl všetky rozklady cien, dokonca je oboznámený s tým, aká bude cena vozu v sériovej výrobe,“ opísal.

Predstavitelia ministerstva sa podľa Hoľka s Krajniakom zhodli, že ním artikulovaná provízia 20 percent mala byť v skutočnosti marža, ktorú si každý výrobca pridáva k výrobným nákladom. „Keď sme mu ukázali rozklad cien, bol prekvapený, že v skutočnosti je marža výrazne pod 20 percent,“ dodal generálny tajomník.

"Neviem, samozrejme, na sto percent zaručiť, že ministerstvo obrany dá do vlády materiál v podobe, akú som mal možnosť vidieť. Dostali sme ale prísľub, že materiál bude otvorený pre verejnosť, vrátane subdodávateľov a rozkladu ceny jednotlivých komponentov. Ak to tak naozaj bude, potom môj záver je, že to nakoniec nemusí byť katastrofa," napísal Krajniak vo štvrtok (14.6.) na sociálnej sieti. Na prieskume tiež dostal prísľub, že aj ďalší opoziční poslanci z Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť dostanú všetky podklady k nahliadnutiu, aby mali všetky informácie.

Krajniak tvrdí, že na prieskume dostali k dispozícii všetky materiály, technické špecifikácie aj utajené analýzy. "Priemerná cena za jedno obrnené vozidlo 8x8 by mala byť vrátane výzbroje, komunikačnej techniky a softvéru cca tri milióny eur bez DPH. Cena podvozku a veže je približne v pomere 50:50. Približne 50 percent vozidla by sa malo vyrábať na Slovensku. Ide najmä o vežu, kanón, zameriavaciu optiku, komponenty zabezpečujúce plávanie, kabeláž, väčšinu munície," uviedol.

Hoľko toto vyjadrenie vysvetlil s tým, že pomer 50:50 sa týka možného pomeru komponentov vyrábaných na Slovensku a v štátnom fínskom závode Patria. Stále tak podľa neho platí skoršie vyjadrenie predstaviteľov ministerstva, že podiel hodnoty výrobku produkovanej na Slovensku a vo Fínsku bude 70:30. Opozícia nákup kritizuje ako netransparentný.

Generálny tajomník pri tejto príležitosti uviedol, že jediná správna cesta obstarania takejto vojenskej techniky je forma medzivládneho kontraktu, nakoľko štát je najlepším garantom toho, že s obchodom nebude spojená korupcia. Hoľko tiež ubezpečil, že výrobná dokumentácia k vyvíjanému transportéru bude vo vlastníctve Slovenskej republiky a v prípade krachu niektorého z producentov bude môcť sériová výroba pokračovať s ďalším výrobcom.