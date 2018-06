PRÁVE TERAZ Za slušné Slovensko podáva trestné oznámenie na Fica

Iniciatíva Za slušné Slovensko dnes mala brífing pred Generálnou prokuratúrou SR. Verejnosti a médiám oznámili predstavitelia ďalšie kroky. Zároveň podali na Roberta Fica trestné oznámenie za ohováranie a šírenie poplašnej správy. Iniciatíva tak reaguje na Ficove vyjadrenia k občianskym zhromaždeniam po celom Slovensku a k ich organizátorom.

Kanceláriu Roberta Fica sme požiadali o vyjadrenie.

Z Ficových výrokov sme zhnusení

"Budúci piatok uplynú tri mesiace od vymenovania novej vlády Petra Pellegriniho. Vo štvrtok to budú štyri mesiace od vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej," povedal Juraj Šeliga z iniciatívy. "Od publikovanie Janovho posledného článku počúvame, ako sa tu niekto snaží o štátny prevrat, ako sa niekto snaží zorganizovať chaos v krajine, ako sú údajne organizátori prepojené na zahraničné organizácie, na Sorosa, ako nás niekto riadi, manipuluje a ako sa krajinu snažia ľudia alebo my uviesť do chaosu," uviedol.

"Sme svedkami arogancie moci," povedal Šeliga s tým, že to na začiatku ignorovali, lebo vedeli, že robia správnu vec. Chceli zo Slovenska slušnú krajinu. Všetko sa zmenilo koncom minulého týždňa. "Keď sme opakovane počuli výroky Roberta Fica o tom, že sa niekto snaží uvrhnúť krajinu do chaosu a ako to bolo celé riadené s tým, že to mal byť útok na vládu, pretiekol nám pohár trpezlivosti," dodal.

Spolu s ostatnými si sadli nad všetky výroky za posledné štyri mesiace. "Boli sme z toho zhnusení a povedali sme si, že podávame trestné oznámenie na poslanca Roberta Fica za šírenie poplašnej správy a ohováranie." Podľa organizátorov sa Fico snažil ľudí dlhodobo zastrašiť, napríklad dlažobnými kockami, destabilizáciou krajiny, na čo je v zákone paragraf. Počas zhromaždení sa nestal ani jeden incident. "Nikto nezaútočil na žiadne verejné budovy, nikto nič nezničil, ľudia boli slušní a išlo im o tom, aby bola zo Slovenska slušná krajina." Vyhrať voľby podľa nich neznamená všetko. "Snažia sa kryť vlastných ľudí, snažia sa vytvárať vnútorného nepriateľa. Nie je to o nás, je to o všetkých ľuďoch."

Fica stále zaujíma len Kiska

Fico dnes reagoval na trestné oznámenie na tlačovej besede k zmenám ohľadom prezidentských kandidátov. "Mňa by skôr zaujímalo, prečo organizátori a ten pán, keď sú takí slušní, nevyjadrili skär k prezidentovi Kiskovi a jeho kampani," povedal Fico. "Budem hovoriť to, čo som videl, kto je kto a kto je odkiaľ financovaný," povedal Fico s tým, že videl, ako to chodí a kto koho financuje.

Trestné oznámenie podali v mene všetkých vyše 150 organizátorov protestov, ktorí, ako zdôraznil Šeliga, ich organizovali zadarmo. Zároveň avizoval, že iniciatíva Za slušné Slovensko nikam neodchádza a budúci piatok o 17:00 bude pochod Za slušné Slovensko v Bratislave a ďalších mestách, pravdepodobne v Banskej Bystrici a Košiciach.