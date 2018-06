NAŽIVO Historická fraška v parlamente! Kisku náhle prerušili: Po Ficovom pláne zasiahli kotlebovci

Očakáva sa, že Kiska bude opäť kritizovať vládu za jej kroky, korupciu a sociálnu situáciu. Vlani napríklad kritizoval politikov za korupciu a neschopnosť niesť zodpovednosť. Poukazoval na najväčšie slabiny Slovenska, ktorými boli podľa neho školstvo, zdravotníctvo, kvalita života v regiónoch, vylúčené rómske komunity.

Prejav Andreja Kisku

15:09 Podľa Ľuboša Blahu (Smer-SD) prezident klesol na úplné dno. Ako povedal Blaha, tancovať na hrobe dvoch mladých ľudí ešte aj niekoľko mesiacov po vražde len aby z toho vytĺkal politické body vo svojej kampani, to je niečo také morbídne, že sa už hlbšie ani nedá klesnúť.

14:55 Reakcia Martina Poliačika:

14:50 Reakcia Miroslava Beblavého:

14:45 Prezident skončil prejav, Andrej Danko prerušil schôdzu do 15:00.

14:44 Kiska tvrdí, že toto je najväčšia výzva, pred ktorou stojím. „Postaviť zdravšie základy Slovenskej republiky ako tie, ktoré sme po 25 rokoch nechali zhrdzavieť. Aby sme mohli byť štátom, ktorého sebavedomie pevne stojí na spoločných úspechoch."

14:39 Neblahé dôsledky vidíme podľa Kisku vidíme naprieč regiónmi. Tvrdí, že hoci je Slovensko prevažne vidiecka krajina, má nízku zamestnanosť v poľnohospodárstve.

14:37 Pred koncom prejavu sa Kiska chce venovať aj pomerom v poľnohospodárstve a na vidieku. „Roky zanedbávania problémov spôsobili, že štátne orgány zatvárajú oči pred vydieračskými praktikami v regiónoch, tolerujú vyhrážky a fyzické útoky, alebo sa dokonca stavajú na stranu agresorov. Tieto zlyhania štátu majú konkrétne obete. Sú nimi podvedení, zbití farmári, ktorí sa nedovolali svojich práv," dodáva.

14:35 Prezident tvrdí, že dôležitou výzvou aj starnutie populácie. „Preto je debata o penzijnom systéme na mieste. Žiaľ, preteky, kto ponúkne nižší vek odchodu do dôchodku sú príkladom sporu, ktorému chýba citlivosť, poctivosť aj odvaha," myslí si.

14:34 Podľa Kisku dlhodobo víťazí megalománia nad zdravým rozumom. Namiesto stavania diaľnic tam, kde potrebuje, sa vraj opájame plánmi, ktoré sa nesplnia ani za 100 rokov.

14:33 Robert Fico ani Robert Kaliňák nie sú v sále.

14:32 Nastal čas prestať odpútavať pozornosť nafúknutými hrozbami akou sú napríklad migranti a namiesto toho sa venovať organizovanému zločinu a extrémizmu. Podľa Kisku by elitné jednotky nemali naháňať bonboniéry a päťdesiateurovú korupciu, kým mnohomiliónovú kriminalitu bielych golierov pozorujú z úctivej vzdialenosti.

14:31 Podľa Kisku je trpkou pravdou, že by mohol skopírovať celé state z minulých správ o stave republiky a prečítať ich znova.

14:28 Kiska tvrdí, že nie je hanbou priznať si nedostatky. Vraj neexistuje krajina, v ktorej by sa v jedno ráno politici zobudili a mohli si povedať, že vyriešili všetko. „Hanbou je ignorovať výzvy, ktorým čelíme. Nechať ich prerásť do chronických problémov, kvôli ktorým sa mnohým ľuďom nežije dobre a kvôli ktorým opúšťajú Slovensko. Hanbou je správať sa tak, akoby budúcnosť existovala len po ďalšie parlamentné voľby," vysvetľuje.

14:26 Vyviesť Slovensko z krízy je podľa prezidenta nesmierne náročný proces, ktorý si vyžiada veľké a odvážne zmeny, ale aj každodenné malé a poctivé kroky.

14:25 Kiska vyzýva vedenie Ministerstva vnútra (MV) SR, aby pripravilo a vo vhodnej forme zverejnilo hodnotenie priebehu vyšetrovania vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ktoré odpovie na pochybnosti o postupe polície a jej vedenia. A Kiska pevne dúfa, že pochybnosti sú prevažne nedorozumeniami, nie prejavmi zbabraného vyšetrovania zločinu, ktorý otriasol spoločnosťou a vyvolal vážnu politickú krízu.

14:24 „Potrebujeme políciu, ktorá dokáže pomáhať a chrániť. Potrebujeme políciu, ktorej budú ľudia veriť a nie papierovo úspešných policajtov. Policajti a prokurátori potrebujú vo vyšetrovaní voľnosť," vysvetľuje Kiska.

14:22 Na to, aby vraj mohol rovnakú výzvu zopakovať, potrebuje spolu s verejnosťou signál, že zodpovední majú odvahu zmeniť sa, tvrdí. Pýta sa aj na nezrovnalosti v prípade vyšetrovania vraždy.

14:19 „Dodnes nevieme, kto zavraždil Jána a Martinu. Ich smrť však pravdepodobne bola tragickým zhmotnením dôsledkov tolerovania zločinného správania," hovorí Kiska.

14:17 „Tu je jadro problému. Neochota postihnúť mocných, roky potvrdzované pocity krivdy a nespravodlivosti vysvetľujú hnev, ktorý mnohí cítia. Nedôvera vytvorila kontext, v ktorom si nemalá časť verejnosti myslí, že bez tlaku nebude štát schopný a ochotný pravdivo vyšetriť ani len popravu dvoch mladých ľudí. Znehcutenie, nedôvera v inštitúcie, strata nádeje na dobrú budúcnosť, to sú dôsledky," myslí si Kiska.

14:15 To, čomu Slovensko podľa Kisku čelí v roku 2018, je kríza viery, že politici sú ochotní a schopní vytvárať podmienky, aby sa o zlepšovaní vzťahu k štátu vôbec mohlo začať hovoriť. „Táto situácia je generačným problémom," odkazuje hlava štátu.

14:13 „Rád by som sa v tejto súvislosti vrátil o dve desaťročia späť. Do krajiny, ktorá bola zdesená únosom syna hlavy štátu a vraždou Róberta Remiáša podobne, ako je v súčasnosti zasiahnutá vraždou novinára a jeho snúbenice. Trúfam si povedať, že nebolo to iba zavlečenie a nebola to iba vražda, ale bola to reakcia mocných na tieto zločiny, ktorá trvale poznačila ďalší vývoj Slovenskej republiky. Vládcovia si udelili amnestiu, zásadne a trvale naštrbili dôveru k právnemu štátu," hovorí Kiska.

14:10 Prezident pokračuje. Najdôležitejšou správou o stave republiky bola podľa neho posledná reportáž Jána Kuciaka, ktorú neskôr publikovali jeho kolegovia.

14:06 Kotlebovci sa prezentujú úražlivým transparentom na prezidenta. Andrej Danko prvýkrát v histórii prerušil schôdzu a poslancov extrémistickej strany vykázal zo sály.

14:04 „Takmer pred štyrmi mesiacmi 21. februára 2018 boli vo svojom dome vo Veľkej Mači zavraždení investigatívny novinár Ján Kuciak a jeho snúbenica, mladá archeologička Martina Kušnírová," začína Kiska. Hovorí, že páchateľov doteraz nepoznáme.

14:02 Danko privítal prezidenta aj vládu v pléne.

13:45 Andrej Kiska prišiel do parlamentu.

Ako informoval Denník N, Fico mal vyzvať svojich koaličných partnerov Béla Bugára a Andreja Danka, aby počas prejavu opustili sálu. Obaja predsedovia však odmietli, hoci priamo sa k tomu vyjadriť nechceli. Samotný šéf národniarov Danko ako predseda parlamentu Kisku privíta už o 13:40.

Poslanec Smeru Dušan Jarjabek pre Denník N zároveň potvrdil, že nedostali žiadne nariadenie opustiť sálu počas prejavu. „Pre mňa už pán prezident nie je mojím prezidentom, ale nedostali sme žiadny befel, aby sme boli alebo neboli,“ povedal Jarjabek. Odísť preč sa nechystajú ani Erik Tomáš či Vladimír Faič.

Počas prejavu Kisku budú v sále prítomní členovia vlády, ako potvrdil premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) pred stredajším rokovaním vlády. „Myslím si, že tam budeme všetci, vláda tam dnes o 14.00 h bude a budeme pána prezidenta pozorne počúvať," povedal Pellegrini.

Príde opäť kritika?

Kiska svoj prejav od nástupu do funkcie robí pravidelne v júni. Tento rok bude situácia ešte ostrejšia - prezident bude totiž rozprávať tesne po období, keď Slovenskom otriasla vražda investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, ktorá viedla k personálnym zmenám vo vláde aj v Smere.