Najväčší sviatok planéty! Po štyroch rokoch spoznáme nového kráľa, toto sú voľby poslancov

Eduard Adamčík (Most-Híd)

1. Áno

2. Nemám vyhraneného favorita. Vychutnám si, ako stále, dobrý futbal v pohodlí domova. Prekvapiť može každý. Vždy sa objavia aj nové hviezdy.

3. Nie

Tibor Bastrnák (Most-Híd)

1. Áno, chystám sa.

2. Argentine a Španielsku, lebo sa mi páči ich štýl hry.

3. Dobre by bolo, ale zatiaľ nie.

Béla Bugár (Most-Híd)

1. Síce som veľkým futbalovým fanúšikom, ale svoj pracovný režim si nemôžem dovoliť prispôsobiť prenosom zápasov. Finálové zápasy si však určite nenechám ujsť..

2. Budem sa tešiť z každého dobrého zápasu, ktorý budem môcť sledovať.

3. Dnes začína 33. schôdza v NR SR, počas majstrovstiev budem navštevovať parlament.

Karol Farkašovský (SNS)

1. Ako rozhlasový športový reportér som sa dlhé roky venoval hokeju i futbalu, takže ich mám stále ako srdcové športy.

2. Keby tam bolo Slovensko, tak jednoznačne fandím nám. Inak sa mi veľmi páči svieži a inteligentný a efektivný futbal Nemcov a futbalový herný kumšt Brazílie.

3. MS majú svoju atmosféru, ktorú treba zažiť, ale tentoraz sa uspokojím s televíznymi prenosmi.

Dušan Galis (Smer-SD)

1. Samozrejme.

2. Dobrému futbalu a atmosfére.

3. Nie.

Ľubomír Galko (SaS)

1. Určite áno

2. Brazilii, je to môj tím už od malička. Okrem Brazílie budem, samozrejme, fandiť dobrému futbalu.

3. Žiaľ nie.

Eduard Heger (Most-Híd)

1. Futbal pozerám veľmi rád, ale priznám sa, posledné roky ho sledujem veľmi málo. Práca a rodina mi zvykne tento čas spotrebovať (smiech). Je možné, že si pár zápasov pozriem.

2. Keďže naši nehrajú, tak tam nemám svojho favorita.

3. Určite nie.

Andrej Hrnčiar (Most-Híd)

1. Bežný futbal veľmi nesledujem, ale nikdy si nenechám ujsť zápasy našej reprezentácie a tiež chuťovky typu Liga majstrov. Keďže sa na majstrovstvách sveta predstaví to najlepšie, čo vo svete existuje, určite budem pozerať televízne prenosy.

2. Keďže sa naša reprezentácia nezúčastní, nemám favorita, ktorému budem fandiť.

3. Mám lístky na finále, takze si pôjdem vychutnať atmosféru priamo do Moskvy .

Igor Janckulík (nezaradený)

1. Áno, pokiaľ budem mať čas, rád si pozriem niektoré zápasy.

2. Zatiaľ nemám vybraného favorita, ktorému budem fandiť, lebo je tam viacero kvalitných tímov. Zvyčajne si vyberám po úvodných zápasoch tím podľa toho, aký futbal predvádza a tomu potom fandím.

3. Nie, budem iba televízny divák.

Dušan Jarjabek (Smer-SD)

1. Budem ich sledovat určite.

2. Veľmi ma bude zaujímať ako budú hrať Rusi.

3. Nechystám sa do Ruska, priznám sa, že mám rád šport v TV.

Boris Kollár (Sme rodina - Boris Kollár)

1. Pravdepodobne nebude mať ani čas sledovať priebeh.

2. Cestovať sa nechystá.

Peter Kresák (Most-Híd)

1. Nechystám a sledovať majstrovstvá, nakoľko v tom čase prebieha parlament a musím sa sústrediť na prerokúvané body programu.

2. Nefandím nikomu, lebo stále verím, že zvíťazí ten lepší.

3. Na návštevu majstrovstiev z mojej strany nemožno ani myslieť pre pracovné zaťaženie v NR SR a na PF UK.

Martin Klus (SaS)

1. Samozrejme, futbalové majstrovstvá sveta sú pre väčšinu mužov udalosť roka a u mňa to nebude iné. Veľmi ma ale mrzí, že tentoraz nemôžem priamo fandiť nášmu tímu.

2. Určite najmä poľskému mužstvu. Mám tam veľa priateľov a sľúbil som to aj nedávno kolegom na stretnutí V4 vo Varšave. Okrem nich sú mi sympatické najmä mužstvá z malých európskych krajín Chorvátsko, Srbsko, Belgicko, Dánsko a Švajčiarsko.

3. Bohužiaľ, prvá časť sa hrá v čase, kedy rokuje NR SR a aj v prvej polovici júlá mám ešte viacero pracovných povinností, takže cestovanie neprichádza do úvahy. O to viac verím našim chlapcom, že uspejú v rámci kvalifikácie na EURO 2020 a vynahradím si to o dva roky.

Marek Krajčí (OĽaNO)

1. Určite si pozriem nejaký zápas, keď mi na to vyjde čas.

2. Futbalu. Je to krásna hra.

3. Nie.

Milan Panáček (Smer-SD)

1. MS sa chystám sledovať.

2. Nemám mužstvo ktoré by bolo mojim jediným favoritom. Na každom šampionáte ma zaujme iné mužstvo. Som zvedavý kto bude tieto MS tzv. čiernym koňom.

3. Na návštevu sa nechystám najmä z dôvodučasovej dispozície.

Ľubomír Petrák (Smer-SD)

1. Áno, lebo je to prehliadka najlepšieho futbalu na planéte.

2. Budem fandiť iba dobrému futbalu. Nemám svojho favorita.

3. Nie. Prebieha rokovanie NR SR.

Vladimír Sloboda (SaS)

1. Ak ostane trochu času, tak si pozriem nejaký zaujimavý zápas. Napríklad Portugalsko - Španielsko už tento piatok.

2. Nemám žiadny vybraný tím. Som zvedavý na každý tím, ktorý potrápi favoritov. :)

3. Nezvyknem chodiť na majstrovstvá osobne a ani teraz to neplánujem.

Oto Žarnay (OĽaNO)

1. Budem úprimný, MS vo futbale nesledujem, ale verím, že prinesú veľmi kvalitný futbal a zvíťazí naozaj to najsilnejšie mužstvo.

3. Určite sa ich nechystám navštíviť.