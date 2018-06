Šéf SNS Danko nebude kandidovať na prezidenta: Prezradil, koho chce postaviť do volieb

BRATISLAVA - Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko sa nechystá kandidovať na funkciu prezidenta v budúcoročných prezidentských voľbách. Strana pod jeho vedením plánuje na funkciu prezidenta nominovať ženu. Nebude to ale skôr ako na jeseň. Danko to uviedol na tlačovej besede po 25. slávnostnom sneme strany v Prešove.

Danko zdôraznil, že na funkciu prezidenta sa sám cíti ešte mladý a naďalej chce viesť stranu. Na túto pozíciu ale bude presadzovať ženu. „Som presvedčený, že sa to do októbra, novembra utrasie a vtedy dôstojne predstavíme kandidáta. Ja budem robiť všetko preto, aby to bola kandidátka, aby to bola jedna z našich žien. Nechcite odo mňa dnes meno, lebo viem, čo by ju čakalo. Som však presvedčený, že SNS potrebuje kandidáta,“ uviedol Danko v súvislosti s prezidentskými voľbami. Sám sa chce sústrediť predovšetkým na parlamentné voľby.

„Mám jeden cieľ, byť úspešný so SNS najmä v parlamentných voľbách, pokúsiť sa mať väčšiu moc a vedieť realizovať systémové zmeny v spoločnosti, aby sme tu neprodukovali v školstve tisíc právnikov či plno iných hlúpostí, pretože ja som išiel do politiky zo súkromného sektora preto, že som sa už nevedel pozerať na to, aký ťažkopádny a nefunkčný je štát. A s tým bojujem,“ povedal Danko. Zároveň dodal, že v jesenných komunálnych voľbách dá strana na postavenie kandidátov voľnú ruku všetkým štruktúram v okresoch.

Ak sa chce Slovensko meniť a vyvíjať, musí podľa Danka prejsť reformou, akú má za sebou SNS. „Nepopierame, že určité obdobie mala SNS problémy. Bola vykradnutá a nie neprávom pošpiňovaná. Ale vyprosím si od kohokoľvek, aby počas môjho predsedovania niekto spochybňoval financovanie strany,“ zdôraznil Danko. Uviedol tiež, že strana nie je financovaná žiadnymi súkromnými firmami. Na sneme sa rokovalo aj o novej legislatívne o fungovaní politických strán z dielne SNS.

„Slovensko trpí politickou krízou, náš štát trpí tým, že si niektorí z politiky urobili rodinný, či súkromný biznis. Šialenci, ktorí nemajú riadne stanovy, ktoré nie sú ani stranou, sa chcú chopiť moci. Na to budem stále upozorňovať,“ dodal predseda národniarov. Dotkol sa aj témy sociálnych médií a kritiky médií, kedy podľa neho niektorí novinári selektujú informácie napríklad o výstupoch zo zahraničných ciest. „Neverte všetkému, čo je na internete, neverte všetkému, čo vidíte na sociálnych sieťach, verte tomu, čo reálne zažijete,“ uviedol Danko.

Na sneme v Prešove sa zúčastnilo takmer 250 delegátov zo sedemtisícovej členskej základne strany. Delegáti podľa Danka hodnotili pôsobenie vlády, rozprávali o problémoch, ktoré stranu trápia a prerokovali účtovnú závierku.

Snem za riadnu členku SNS schválil doterajšiu nominantku strany na poste ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabrielu Matečnú. „Je mi cťou a potešením, že sa zo mňa – odborníka, stáva politička. Moje rozhodnutie prišlo po ťažkých chvíľach, ktoré som prežila a ľudia z SNS mi poslali množstvo prianí, mnoho ľudí stálo za mnou a boli to úprimné a príjemné slová, že to nemám vzdávať a že strana za mnou stojí. Vtedy si zvážite, že niekam musíte patriť,“ vysvetlila dôvod svojho vstupu do strany Matečná, ktorá doteraz nebola členkou žiadnej politickej strany.

„Neviem, či mi to pomôže, ale aj pre ľudí je lepšie, keď minister je zo strany. Budem pokračovať vo vládnom programe, ktorý predostrela SNS, takže určite je to pozitívne pre obe strany,“ dodala Matečná. Na pozíciu prezidentského kandidáta ju zatiaľ nikto neoslovil a ani o tejto funkcii neuvažovala.

Na rokovaní pokrstili aj druhú časť knihy o slovenskej politike a SNS pod názvom Slovenská Národná strana a Slovensko na prelome vekov 1871 – 1918 a odovzdali najvyššie stranícke vyznamenanie Rad Martina Rázusa, ktorým ocenili spisovateľa, politika a diplomata Antona Hykischa.