Prekvapenie pred dôležitým snemom Mostu-Híd: Exministerka potichu skončila vo vedení strany

Žitňanskú vo funkcii podpredsedu strany nahradí primátor Žiaru nad Hronom a poslanec NR SR Peter Antal. Do funkcie ho majú zvoliť dnes delegáti na sneme, ktorý bude v Bratislave. Okrem nového podpredsedu majú delegáti potvrdiť vo funkciách doterajšie vedenie na čele s Bélom Bugárom. Podpredsedami by mali naďalej zostať László Solymos, Ábel Ravasz a Ivan Švejna. Voliť budú aj nové predsedníctvo.

Snem rozhodne aj o prezidentskej kandidatúre Bélu Bugára. Členovia Mosta vytvorili na Bugára tlak najmä po tom, čo sa neparlamentná Strana maďarskej koalície rozhodla postaviť vlastného prezidentského kandidáta. Úlohou kandidatúry Bugára má byť mobilizácia voliča pred komunálnymi, ale aj ďalšími voľbami.

Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar

Béla Bugár ako kandidát na prezidenta?

Predseda Mosta-Híd Béla Bugár nevylúčil, že tým kandidátom by mohol byť práve on. Už vo februári prišla informácia, že sa jeho meno objavuje v straníckych debatách o prezidentskom kandidátovi. Údajne sa spomínali aj iné mená, napríklad europoslanec József Nagy či exministerka spravodlivosti a poslankyňa Národnej rady SR Lucia Žitňanská. Tá však medzitým oznámila, že po parlamentných voľbách v politike skončí.

Bugár koncom mája priznal, že práve tento snem rozhodne, či bude kandidovať za prezidenta, alebo nie. "Na sneme sa bude rozhodovať. Aj keby som už teraz vedel výsledok, aj tak by som to nepovedal," poznamenal. Na otázku, či sa na takýto post cíti, odpovedal, že to nie je o pocitoch, ale o zodpovednosti.

Strana bude hovoriť aj o jesenných komunálnych voľbách. Elemér Jakab ešte vo februári povedal, že základným cieľom Mosta-Híd v týchto voľbách je desaťpercentné zvýšenie zvolených zástupcov strany. V súčasnosti má Most-Híd viac ako 140 starostov a primátorov a vyše 670 komunálnych poslancov. Miestne štruktúry strany nemajú uzatvárať koalície s extrémistami, inak majú voľnú ruku.