VIDEO Kríza v RTVS pokračuje: Tucet redaktorov dalo výpoveď

Ako napísali na sociálnom profile Spravodajské odbory RTVS, „dnes, 31. mája 2018, sme sa dvanásti rozhodli podať výpovede. RTVS sme mali, máme a budeme mať radi. Naše rozhodnutie sa nerodilo ľahko. Máme deti, hypotéky aj záväzky, ale hlavne - máme túto prácu veľmi radi. Nedokážeme ju však za týchto okolností v RTVS robiť rovnako svedomito ako doteraz. Čaká nás dvojmesačná výpovedná lehota. Ak sa generálny riaditeľ Jaroslav Rezník rozhodne odvolať manažment spravodajstva, sme ochotní sa dohodnúť na stiahnutí výpovedí“.

V priloženom videu sa objavujú redaktori, ktorí dali výpoveď s menami a v zátvorke počtom rokov odpracovaných v RTVS. Okrem zakladateľky Spravodajských odborov RTVS redaktorky a moderátorky Zuzany Kovačič Hanzelovej (6 rokov v RTVS), sú medzi nimi redaktori Pavol Kalinský (10 rokov v RTVS), Filip Minich (10 rokov v RTVS), Alexandra Minich (8 rokov v RTVS), Katarína Jánošíková (3 roky v RTVS), Katarína Kozinková (5 rokov v RTVS), Simona Blehová (1 rok v RTVS), Ivana Lövingerová (2 roky v RTVS), Daniela Hajčáková (3 roky v RTVS) a rozhlasová redaktorka Lucia Osvaldová (3 roky v RTVS), ako aj editori a on-line editori Peter Valovič (9 rokov v RTVS), Tomáš Mrva (2 roky v RTVS).

V priloženom videu pripomínajú zvýšenie dôveryhodnosti a sledovanosti verejnoprávneho spravodajstva RTVS. „Novému generálnemu riaditeľovi a jeho manažmentu sa však darí ničiť našu prácu a rozbíjať tím spravodajstva RTVS. Viacerých našich kolegov vyhodili, pretože boli silnými a hlasnými kritikmi. Iných cielene vyštvali. Postupne nás začali trestať za názor. Rozdeľovali náš tím. Pod rúškom objektívnosti žiadali, aby sme reportáže umelo vyvažovali ľuďmi, ktorí svoje domnienky vydávajú za fakty. V médiách i na sociálnych sieťach o nás nadriadení tvrdia, že klameme, že sme nedorástli na verejnoprávnosť, že máme zlý jazykový prejav, že niektorým nám vraj ide o politiku a ničíme meno RTVS,“ hovoria.

Ďalej konštatujú, že sa opakovane pokúšali hovoriť s vedením RTVS. Ale dosiahli bod, keď už nedokážu ísť ďalej. „Nie pre osobné spory. Je to pre nás otázka profesionality a novinárskej cti,“ zdôrazňujú s tým, že držia palce všetkým kolegom, ktorí ostali, budú ich podporovať. V nahovorenom videu dodávajú, že chcú vyslať signál, že Slovensko si v roku 2018 zaslúži viac, sme mladá a moderná krajina, ktorá by mala mať nezávislé a sebavedomé verejnoprávne spravodajstvo. „RTVS si chce pravidelne niekto privlastniť, nechceme sa tomu mlčky prizerať. Náš príbeh sa tu nateraz končí. Ako bude pokračovať príbeh RTVS?“ pýtajú sa na záver videa.

Medzi redaktormi, čo dali výpoveď, sú aj zakladatelia Spravodajských odborov RTVS, ktoré vznikli 19. apríla. Odbory 3. mája poslali generálnemu riaditeľovi RTVS Jaroslavovi Rezníkovi list, v ktorom ho požiadali o rad opatrení na zaistenie slobodného, transparentného a nezávislého spravodajstva. Svoje požiadavky zverejnili aj na svojom profile na sociálnej sieti Facebook. Šéfa RTVS žiadali o stretnutie a prerokovanie ich požiadaviek. Rezník deklaroval, že situáciu chcú riešiť a s redaktormi hovoriť, ako aj rokovať s ich odbormi.

Stretnutie s odbormi sa konalo minulý týždeň 23. mája, no odbory oznámili, že sa s vedením nedohodli. Podľa nich vedenie zo siedmich požiadaviek prijalo len jednu, menej podstatnú - aby boli porady pre všetkých členov redakcie na Slovensku online a robil sa z nich zvukový záznam. „Všetky ostatné požiadavky zamietli, vrátane dvoch kľúčových - aby prijali naspäť štyroch vyhodených redaktorov a aby Vahram Chuguryan, Hana Lyons a Petra Stano Maťašovská odišli a RTVS urobilo na ich pozície nové transparentné výberové konanie,“ napísali na sociálnej sieti po rokovaní.

Reakcia Dubačovej

"Akékoľvek vyhlásenie je už v tejto chvíli konštatovaním nad znovu raz pošramotenou povesťou verejnoprávneho média, ktorú sa v posledných rokoch darilo naprávať, napríklad aj s prispením ľudí, ktorí v ostatných týždňoch skončili alebo aktuálne ohlásili svoj koniec v RTVS," uvádza poslankyňa Národnej rady SR Viera Dubačová.

"V tomto svetle ma o to viac mrzí, že kolegovia vo Výbore pre kultúru a médiá nepodporili pred takmer mesiacom môj návrh, aby sme v RTVS vykonali aj poslanecký prieskum. O mnohých podozreniach sa verejnosť dozvedala len nepriamo. Či sa nám to páči alebo nie, v tejto chvíli je konanie zvoleného riaditeľa aj zodpovednosťou poslancov Národnej rady, ktorí ho do funkcie zvolili. Jaroslav Rezník po vymenovaní naplnil obavy viacerých z nás. Kontroverzní noví zamestnanci a nereagovanie na požiadavky dovtedajšej spravodajskej redakcie, ktorej sa v ostatných rokoch podarilo výraznou mierou zvýšiť pozitívne vnímanie RTVS zo strany verejnosti, sú nepopierateľne manažérskymi chybami," ďalej tvrdí Dubačová.

"Na poslednej schôdzi NRSR sme spolu s Miroslavom Beblavým predniesli sériu zákonov na ochranu novinárov, posilnenie ich postavenia, pretože sa ukazuje, že v spoločnosti potrebujeme novinárov, ktorých len tak ktokoľvek neumlčí. Tieto zákony žiaľ väčšina v parlamentne neschválila. Sloboda práce novinárov je zrkadlom spoločnosti. Ak sa pozrieme do toho zrkadla vo svetle udalostí posledných mesiacov či už cez vraždu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, či už cez kauzy a následné súdne spory novinárov alebo cez situáciu v RTVS, v tom zrkadle vidíme len čierne šmuhy," uzatvára Viera Dubačová.