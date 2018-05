MIMORIADNA SPRÁVA Veľké zmeny v polícii: Saková oznámila mená nových šéfov

- ministerka vnútra Denisa Saková predstaví nové vedenia Policajného zboru SR

- zmeny by sa nemali týkať len policajného prezidenta, ale aj širšieho vedenia

- Tibor Gašpar by mal vo funkcii policajného šéfa skončiť k 31. máju

- zať Mariána Slobodníka podnikal s Ladislavom Bašternákom, šéfom polície sa zrejme nestane

- tlačovky už ohlásili strany OĽaNO aj SaS

Denisa Saková predstaví nové vedenie Policajného zboru SR o 14:00

NAŽIVO

14:35 Lučanský priznal, že bol som na oslave, kde bol aj Kaliňák. "Nemyslím si, že je niečo zlé na tom, keď som na jednej oslave s človekom, ktorého som predtým veľmi ani nepoznal. Bolo to v období, keď som bol v civile."

14:33 Na otázku, či predloží dokumenty ohľadom svojho majetku odpovedal, že s tým nemá problém. "Nemám problém so zverejnením majetkových pomerov."

14:31 Saková a Lučanský reagujú na otázky novinárov, ktoré sa týkajú majetkových škandálov okolo Lučanského. "Lučanský prešiel kompletnou finančnou kontrolou. Pred dvomi mesiacmi dostal previerku na PT - prísne tajne, prešiel aj detektorom lži. Na medializované veci vieme reagovať, že to boli krivé obvinenia. Ak by boli akékoľvek pochybnosti, tak by prezident Lučanského do hodnosti generála nevymenoval," povedala na obranu Lučanského Saková.

14:29 Milan Lučanský predstúpil pred médiá veľmi rázne. "Mňa netreba predstavovať, som mediálne známy. Nemám čo skrývať, čo zatajovať, všetko okolo mňa sa dá overiť," povedal nový šéf polície. "Budem sa venovať migrácii, terorizmu."

14:27 Ábel takisto poďakoval všetkým. "Som hrdý na občanov SR a na všetkých kolegov. Polícia bez spolupráce s občanmi až tak veľa neznamená. Novému vedeniu želám veľa múdrych rozhodnutí a aby primeranú úctu prejavovali vo vzťahu ku všetkým," povedal Ábel.

14:25 K slovu sa dostal odchádzajúci prezident policajného zboru Tibor Gašpar. "Chcem sa verejme poďakovať mojej rodine. Ďakujem všetkým kolegom, vrátane troch, ktorí tu stoja, za to že prispievali k výsledku našej práce. Do tretice ďakujem občanom krajiny," povedal Gašpar. "Nechcel by som sa ešte venovať dôchodku, verím, že ešte môžem prispieť do verejného života. A teraz k vám (novinárom). Prajem vám hlavne objektívne slovo a objektívne pero," dodal.

14:22 Od nového vedenia očakáva Saková, že bude pokračovať v dobre rozbehnutej činnosti. "Očakávam, že prinesie nový vietor do niektorých oblastí a že bude budovať dôveru v políciu a bude sa snažiť znížiť očierňovanie práce príslušníkov polície," uviedla ministerka.

14:20 "1. viceprezidentkou sa stane plk. Jana Maškárová. Prešla si rôznymi riadiacimi funkciami. 2. viceprezidentom policajného zboru od 1.7 plk. Robert Bozalka, súčasný zástupca riaditeľa KR PZ Trnava," povedala Saková.

14:19 "Zastával funkciu 1. viceprezidenta v čase, ked sa iní báli čeliť organizovanému zločinu. Bol trikrát vyznamenaný a prezident Andrej Kiska ho menoval do hodnosti generála," uviedla na adresu Lučanského.

14:17 Novým policajným prezidentom sa od 1. júna bude generál Milan Lučanský, doterajší šéf sekcie Inšpekcie ministerstva vnútra, prešiel viacerými odbormi.

14:16 Ako ministerstvo avizovalo, vo vedení policajného zboru sa robili väčšie zmeny. "Dovoľte mi, aby som sa poďakovala Tiborovi Gašparovi," uviedla a poďakovala aj Ľubomírovi Ábelovi, ktorý požiadal o uvoľnenie z funkciu ku koncu júna.

14:15 "Nie všetky informácie o novom policajnom prezidentovi boli z vašej strany správne," začala ministerka Saková.

Ministerka vnútra Denisa Saková dnes predstaví nové vedenie Policajného zboru SR. Informoval o tom tlačový odbor Kancelárie ministerstva vnútra SR. Na toto rozhodnutie čakala verejnosť niekoľko týždňov. Ešte minulý týždeň oznámila, že zmeny vo vedení Policajného zboru budú rozsiahlejšie a nemajú sa týkať len osoby policajného prezidenta. Zároveň potvrdila, že z polície odchádza na vlastnú žiadosť policajný viceprezident Ľubomír Ábel. Prezident Andrej Kiska dnes uviedol, že o mene nového policajného šéfa sa s ním ministerka vnútra neradila

Portál informácií HNonline sa novým policajným prezidentom má stať Milan Lučanský a viceprezidentkou má byť Jana Maškarová. Lučanský je pritom označovaný za pravú ruku Kaliňáka. Z nahrávky, o ktorej médiá informovali ešte vo februári, vyplýva, že Lučanského financuje Ján Kán, pravá ruka Mikuláša Černáka.

Foto: SITA/Jozef Jakubčo

Na nahrávke o tom hovoril podnikateľ Michal Chynoradský. Zároveň čelil vo februári kritike ohľadne jeho domu na Floride, ktorý mal získať za nelegálne peniaze. Odchod Lučanského z postu riaditeľa inšpekcie ministerstva vnútra žiadala strana SaS ešte v apríli. Okrem iného žiadali odstúpenie šéfa NAKA Petra Hraška.

Robert Kaliňák a Milan Lučanský

Foto: SITA/Jozef Jakubčo

Lučanský čelil škandálu potom, čo vyšlo najavo, s kým trávil dovolenku na jachte v Chorvátsku v roku 2011. Vtedajší expolicajt Milan Lučanský tam bol so svojimi vtedajšími exkolegami - Ivanom Ševčíkom, bývalým riaditeľom ÚBOK, Jozefom Mičietom a s elitným prokurátorom Petrom Šufliarskym. V ich spoločnosti sa vtedy objavil Jaroslav Matejovský, muž odsúdený vo Švajčiarsku za drogy. Lučanského odvolali potom, čo ho vtedajšie vedenie polície a ministerstva podozrievalo, že spolupracoval s Mellom, ktorý sa niekoľko rokov ukrýval v zahraničí.

Minulý týždeň sa objavili informácie, že na post policajného prezidenta má zasadnúť Marián Slobodník. Po tom, čo sa Tibor Gašpar musel vzdať svojej funkcie, sa stal Slobodník horúcim kandidátom. Zdá sa však, že sa policajným šéfom nestane.

Foto: SITA/Dušan Hein

Saková mala oznámiť meno nového policajného prezidenta v pondelok. Pod tlakom verejnosti pred niekoľkými týždňami odstúpil Tibor Gašpar. Oficiálne by mal skončiť 31. mája. Saková hovorila o troch kandidátoch, no v posledných dňoch sa ako horúci kandidát skloňuje Marián Slobodník. Okrem Slobodníka sa spomínali aj mená Petra Kovaříka a Martina Litvu.

Saková sa s Kiskom neradila

Prezident Andrej Kiska dnes uviedol, že o mene nového policajného šéfa sa s ním ministerka vnútra neradila. "Pred hodinou som sa z médií dopočul nejaké meno. Som smutný, že sa to dozvedám z médií. Neviem, či to bude pravda, ale žiadna diskusia so mnou nebola prevedená," povedal Kiska.