Bitka o prezidenta sa začína poriadne zamotávať! Nové mená, Bugár prehovoril o kandidatúre

To, či bude Bugár kandidovať v budúcoročných prezidentských voľbách, sa rozhodne na straníckom sneme. Ten bude v Bratislave 9. júna. Ešte pred tým k tomu zaujme stanovisko predsedníctvo a následne republiková rada.

„Budúci týždeň máme republikovú radu aj snem. Na sneme sa bude rozhodovať. Aj keby som už teraz vedel výsledok, aj tak by som to nepovedal. Na to som dosť starý pes, aby som informoval cez médiá," poznamenal Bugár. Na otázku, či sa na takýto post cíti, odpovedal, že to je o niečom inom. "To nie je o pocitoch, ale o zodpovednosti," dodal.

Do boja o prezidenta zatiaľ chce zasiahnuť vedec a spoluzakladateľ SaS Robert Mistrík, bývalý minister spravodlivosti Štefan Harabin, politológ Eduard Chmelár a šéf Slovenského Hnutia Obrody Róbert Švec. Dnes svoju kandidatúru oznámila advokátka a podpredsedníčka Progresívneho Slovenska Zuzana Čaputová.

Zastavenie Slobodníka? Dobrá voľba

Bugár sa taktiež vyjadril ku kauze Marián Slobodník. Zastavenie jeho nominácie na post policajného prezidenta bolo podľa šéfa Mosta-Híd dobrým rozhodnutím premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD).

„Pán Slobodník je zraniteľný cez zaťa. Bolo to teda veľmi rozumné a dobré rozhodnutie premiéra. Ak nadobudol dojem, že to môže byť problém, stojíme za týmto rozhodnutím. Na druhej strane, hocikto nastúpi na toto miesto, bude pod paľbou. Ak sa na neho dá vytiahnuť niečo z minulosti, bude to ešte horšie," pripustil Bugár.

O žiadnych menách hovoriť nechcel, jeho strana však podporí človeka, ktorý bude mať absolútne čistú minulosť.

Zľava: Konrád Rigó, Andrej Hrnčiar a Béla Bugár

Staronoví členovia

Most-Híd zároveň oznámil, že má nových straníkov. Novými členmi sa stali podpredseda NR SR a primátor Martina Andrej Hrnčiar, poslanec parlamentu a primátor Žiaru nad Hronom Peter Antal, štátny tajomník rezortu kultúry Konrád Rigó či podpredseda nitrianskeho kraja Igor Éder. Do strany nedávno vstúpila aj poslankyňa a šéfka Zahraničného výboru NR SR Katarína Cséfalvayová.

„Po rozpade #Siete sme sa rozhodovali, kde sa ukotvíme. Hodnotovo najbližší nám bol poslanecký klub Mosta-Híd. Môj dnešný vstup do strany je logickým a prirodzeným vyvrcholením dvojročnej práce v klube a vzťahov, ktoré tam sú. Dôvodom bola aj osoba predsedu Bélu Bugára a prozápadná a proeurópska orientácia strany," vysvetlil svoju motiváciu Hrnčiar.

Antal tvrdí, že Most-Híd mu dal priestor na pretavovanie svojich myšlienok do legislatívnych návrhov. „Tie pomáhajú nielen obciam a mestám, ale aj ľuďom, ktorí v nich žijú. Most-Híd skutočne funguje ako štandardná politická strana s fungujúcimi štruktúrami. Preto chcem Mostu-Híd pomôcť aj v slovenských regiónoch, kde chcem byť aktívnejší," avizoval.

Žitňanská má väčšiu voľnosť, tvrdí

Predseda koaličnej strany sa dotkol aj témy Lucie Žitňanskej, ktorá v NR SR podporila návrhy opozičných poslancov Miroslava Beblavého a Viery Dubačovej na ochranu novinárov. „Lucia Žitňanská sa vyjadrila, že nehodlá pokračovať v politike. Preto má väčšiu voľnosť. Také hlasovania sa preto dajú očakávať,“ konštatoval Bugár.

Nezaradení poslanci navrhovali zmeny v balíku piatich zákonov, ktorých cieľom bola ochrana novinárov, vydavateľov a posilnenie investigatívnej žurnalistiky. Päticu zákonov poslanci parlamentu neposunuli do druhého čítania.

Jedným zo zákonov chceli znemožniť podávanie účelových žalôb, ktoré majú zastrašiť, otráviť alebo ekonomicky zruinovať novinára či vydavateľa. Druhým bolo zahrnutie novinárov do kategórie chránených osôb v Trestnom zákone, aby boli útoky na nich posudzované prísnejšie.