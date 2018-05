Ďalší kandidát na prezidenta: O úrad zabojuje aj žena

BRATISLAVA - Advokátka a podpredsedníčka mimoparlamentného hnutia Progresívne Slovensko Zuzana Čaputová sa zapojí do boja o Prezidentský palác v budúcoročných prezidentských voľbách. Oznámila to na utorkovej tlačovej konferencii v Bratislave.

Dlhoročná bojovníčka za spravodlivosť Zuzana Čaputová ohlásila dnes svoju kandidatúru na prezidentku Slovenskej republiky. "Každý máme skúsenosť s neprávosťou a aroganciou moci. Mnohí ju zažívame na úradoch, na súdoch, v nemocniciach. Vidíme ju vo vysokej politike. Zvykli sme si. Akoby to bolo normálne. Ale tak to nie je a treba to zmeniť. Preto som sa rozhodla kandidovať na prezidentku Slovenskej republiky." povedala Zuzana Čaputova.

Postavila sa Smeru i Kočnerovi

Zuzana Čaputová je známa advokátka a občianska aktivistka hlavne vďaka jej boju za zastavenie pezinskej skládky a zrušením Mečiarových amnestií. Spravodlivosti a pomoci slabším zasvätila celý profesionálny život. Ako študentka rozbiehala projekty na pomoc sociálne znevýhodneným, neskôr týraným a zneužívaným deťom.

Postavila sa proti silnému politickému tlaku Smeru, Mariánovi Kočnerovi a vyhrala. Jej príbeh a odbornosť z nej robia človeka, ktorého Slovensko potrebuje. "Potrebujeme prezidentku, ktorá bude spájať, dbať na spravodlivosť a prinesie dôveru v politiku tak ako to robil Andrej Kiska," uviedla strana Progresívne Slovensko v stanovisku.

Vytrvalosť a odvaha

"Chce to vytrvalosť, odvahu a spoluprácu slušných ľudí, ale zmena je možná. Slovenku treba vrátiť férovosť, slušnosť a vytvoriť podmienky na dôstojný život. Ako prezidentka chcem venovať svoju životnú energiu – a celú váhu prezidentského úradu – tomu, aby nikto z nás nemusel zažívať bezprávie a aroganciu moci," doplnila Čaputová.

Na tlačovej konferencii vystúpil aj Michal Šimečka, podpredseda Progresívneho Slovenska "Odvahu a vytrvalosť Zuzana preukázala aj v mnohých prípadoch, kde zastupovala ľudí, ktorí nemali konexie ani peniaze, aby vymohli svoje práva. My v Progresívnom Slovensku, ju plne podporujeme, dáme tomu všetku energiu a urobíme všetko preto, aby bola zvolená. Zber podpisov spúšťame už tento týždeň," povedal.

Bojovníčka

"Cesta, ktorú si zvolila Zuzana Čaputová – účinne pomáhať slabým a tým, ktorí sa nevedia dovolať spravodlivosti - je iná a výnimočná nielen jej výsledkami, ale aj spôsobom, akým ich dosiahla. Zuzana Čaputová je pokojná a trpezlivá, ale odhodlaná a vytrvalá bojovníčka," povedal člen petičného výboru Rado Pala.

"Obdivujem jej vytrvalosť, odbornosť, vynikajúce mediátorské a manažérske schopnosti v príbehu Pezinskej skládky. Víťazstvu Pezinčanov nad neférovými štátnymi orgánmi a politickými záujmami na začiatku príbehu takmer nik neveril. Zuzana sa nikdy nevzdala. Dodnes ma napĺňa ohromnou hrdosťou spomienka, ako suverénne obhajovala práva Pezinčanov," povedal Jaroslav Pavlovič z iniciatívy Skládka nepatrí do mesta, ktorý je zároveň člen petičného výboru.

Verejnosti je známa ako advokátka a právnička, spolupracovala so združením Via Iuris a 14 rokov sa venovala občianskej iniciatíve Skládka nepatrí do mesta, ktorá bojovala proti skládke opadov v Pezinku. Mala sa objaviť na kandidátke do parlamentných volieb za hnutie OĽaNO, ponuku od Igora Matoviča však neprijala.