Automobilové opravovne MV uzavreli zmluvu: Servis hydraulických zariadení vyjde na 600-tisíc eur

Ako sa uvádza v zmluve zverejnenej na Centrálnom registri zmlúv, celková hodnota zákazky by mala byť 600 000 eur bez DPH. Poskytovateľom služieb v tejto oblasti by podľa zmluvy mala byť spoločnosť HYCA, s.r.o, pričom dohoda je uzavretá na 48 mesiacov alebo do vyčerpania určeného finančného limitu.

Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky sú akciovou spoločnosťou rezortu vnútra. Okrem poskytovania služieb širokej verejnosti v oblasti opravy áut majú na starosti aj servis policajných alebo hasičských automobilov a iných technických prostriedkov v správe rezortu vnútra. Podnik sídli v Bratislave, pobočky má aj v Banskej Bystrici, Košiciach, Prešove, Žiline a v Nitre.