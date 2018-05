Opozícia je proti utajovaniu informácií pri agrodotáciách: Predkladá novelu zákona

Poslanci podľa neho chcú vyhovieť požiadavke verejnosti, aby informačný systém, ktorý PPA obstarala a prevádzkuje, mal svoju verejne prístupnú časť. V nej by boli k dispozícii všetky informácie o procese prideľovania agrodotácií, ktorých zverejneniu nebráni zákon.

Zástupcovia ministerstva pôdohospodárstva však podľa Dostála v rámci rozporového konania reagovali negatívne s vyjadrením, že je to z technického hľadiska nemožné a že zabezpečenie takýchto funkcionalít by znamenalo výrazný zásah do rozhraní informačných systémov.

“Návrh zákona o poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka prešiel legislatívnym procesom minulý rok. Spoločne s ďalšími občanmi som bol jedným z iniciátorov hromadnej pripomienky proti utajovaniu agrodotácií. Ministerstvo pôdohospodárstva však v rámci medzirezortného pripomienkového konania vtedy odmietlo návrh verejnosti smerujúci k tomu, aby boli na internete Pôdohospodárskou platobnou agentúrou zverejňované všetky tie informácie z informačného systému týkajúceho sa rozdeľovania a čerpania dotácií na podporu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ktorých zverejneniu nebránia osobitné právne predpisy,” uviedol Dostál.

“V rámci druhého čítania v parlamente nakoniec došlo k prijatiu kompromisného znenia, podľa ktorého PPA zverejňuje údaje evidované v informačnom systéme elektronicky, spôsobom umožňujúcim hromadný prístup, avšak nie v plnej miere, ale v rozsahu dostupnej funkcionality informačného systému. Nejasná formulácia o dostupnej funkcionalite však de facto umožňuje PPA vyhnúť sa zverejňovaniu toho typu informácií, ktorý sa sama rozhodne, že zverejňovať nebude,” upozornil Dostál.

Ministerstvo pôdohospodárstva sa tak podľa opozičných poslancov opakovane vyhovára na to, že nemôže zverejňovať viac informácií, lebo mu v tom bránia predpisy EÚ. “Cieľom predkladaného návrhu zákona je, aby boli informácie z informačného systému o podporách poskytovaných PPA zverejňované spôsobom umožňujúcim hromadný prístup v súlade s infozákonom, a to bezpodmienečne. Zároveň sa precizuje rozsah povinne zverejňovaných informácií spôsobom umožňujúcim hromadný prístup,” objasnil účel zákona Dostál.