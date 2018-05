Unikli nové dokumenty z financovania Kiskovej kampane: Platila ju firma, ktorej poslal peniaze

Informovala o tom TV Markíza vo svojom večernom spravodajstve. Televízia sa pri tom opiera o faktúry za kampaň, ktoré má k dispozícii. Ich pravosť potvrdila aj kancelária prezidenta. "Andrej Kiska platil celú prezidentskú kampaň zo svojich peňazí, zo svojho účtu takým spôsobom, že ich previedol zo svojho súkromného účtu na účet spoločnosti KTAG, a to aj v rámci oficiálnej aj neoficiálnej kampane. A spoločnosť KTAG uhrádzala všetky faktúry médiám, ktoré zverejňovali kampaň Andreja Kisku," uviedol hovorca prezidenta Roman Krpelan.

Kiska neklamal

Spoločnosť KTAG teda podľa neho objednávala lepenie plagátov, reklamné služby či prieskum verejnej mienky, čiže zabezpečovala servis v rámci kampane, uviedla televízia. Prezidentská kancelária zároveň poprela, že by prezident Kiska v doterajších vyjadreniach o financovaní kampane klamal.

Kiska pred pár dňami ohlásil, že sa v ďalších prezidentských voľbách kandidovať nebude. Prekvapujúce bolo, že nevylúčil to, že jeho politická kariéra bude pokračovať. Špekuluje sa preto o tom, že by mohol založiť vlastnú politickú stranu. Svoje plány však Kiska oficiálne oznámi až po tohtoročných komunálnych voľbách. Richard Sulík označil v rozhovore pre SME Kisku za rozbíjača pravice, pokiaľ sa rozhodne založiť si stranu. Podľa neho by skôr mohol viesť zjednotené Progresivne Slovensko a stranu SPOLU. Slniečkari by tak podľa neho mali koho voliť.

Na financovanie kampane upozornil anonym

Prezident vypovedal na polícii vo februári. Pred vyšetrovateľom svedčil ako poškodený v kauze úniku daňových informácií o jeho firme KTAG. Podozrenie preveruje Národná kriminálna agentúra. Polícia začala trestné stíhanie vo veci porušenia daňového tajomstva v decembri. Únik informácií o prezidentovej firme preverovali aj daniari a ministerstvo financií v spolupráci s inšpekciou finančnej správy.

Kiska minulý rok sedel aj pred Výborom pre nezlučiteľnosť funkcií. Podnet voči Kiskovi prišiel po tom, ako viaceré médiá dostali do redakcie anonym a na základe neho informovali, že spoločnosť Kiska Travel Agency (KTAG), ktorej majiteľmi sú prezident Kiska s bratom Jaroslavom, vyšetrovala finančná správa aj polícia. Zistili, že si skrátila dane z príjmu za rok 2014 o 27-tisíc eur. Firma to uznala, oľutovala a daň doplatila. Skutok tak nie je vnímaný ako trestný čin. Kiska na tlačovej konferencii (12.9.) vysvetlil, že daňový úrad mal iný názor ako firma KTAG na zaúčtovanie položky. Podobné prípady sú podľa hlavy štátu bežné.