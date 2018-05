MIMORIADNY ONLINE Matečná čelí odvolávaniu: Napätá atmosféra, Dankov prejav rozvíril vášne

- ministerska pôdohospodárstva Gabriela Matečná čelí odvolávaniu, vláda SR s návrhom skupiny poslancov nesúhlasí.

- 44 poslancov podalo v polovici mája návrh do parlamentu

- Matečná čelila kritike po škandále s pochybným rozdeľovaním agrodotácii na východe Slovenska, v ktorých figuruje Ľubica Rošková

- Roškovej pozastavili na sneme Smeru členstvo v strane

NAŽIVO z parlamentu:

15:15 Matečná tvrdí, že v téme talianskych podnikateľov vraj nemá čo tajiť. Hovorí, že prípad farmára Juraja Béreša je spolitizovanie osobného problémul

14:55 Matečná pokračuje vymenovávaním úspechov a prácou rezortu.

14:47 Matečná sa pýta opozície, kde boli doteraz, keď niektorí z nich boli spätí s agrorezortom. „Ako je možné, že ste neodhalili podnikanie talianských skupín, ktoré tú pôsobili 15 rokov?" Tvrdí, že iba hľadajú možnosť na očiernenie.

14:45 O slovo požiadala ministekra Matečná.

14:06 Slovo dostáva Anna Zemanová (SaS). Do rozpravy sú ešte prihlásení Veronika Remišová, Ondrej Dostál, Zsolt Simon, Igor Matovič, Jozef Rajtár a Eduard Heger.

14:02 Schôdza pokračuje faktickým poznámkami na prejav Pčolinského.

13:00 Fecko vyčíta Matečnej neadekvátne kroky: Z týchto ľudí mala urobiť obetných baránkov.

12:00 Rezort nie je tip-top, odkazuje Peter Pčolinský na konci svojho dlhého vystúpenia. Pokračovať sa bude o 14:00.

11:40 Prenos z NR SR prostredníctvom stránky parlamentu stále nefunguje. Všimla si to aj podpredsedníčka parlamentu Nicholsonová.

11:32 „Správate sa ako škodná v lese," odkazuje Igor Matovič.

11:28 Koalícia kritizuje Feckov prejav, Poliačik situáciu prirovnáva k divokému východu.

11:15 Fecko opisuje nezáujem vládnej koalície o pomoc malým farmárom.

11:05 „Dostali sme sa do čias kolonizácie. Prídem, okolíkujem a beriem. Toto sú dotácie," tvrdí Fecko.

11:03 Počas Feckovho prejavu sa v pozadí Andrej Danko rozpráva s Robertom Ficom.

10:48 Slovo dostal Martin Fecko z OĽaNO. "Pani ministerka, keď toto je o odbornosti, tak neviem."

10:47 Podľa Nicholsonovej nemajú národniari dostatočné informácie - nie sú to vraj dodatky, ale nové zmluvy.

10:43 Národniari Jaroslav Paška, Tibor Bernaťák a Štefan Zelník reagujú na Nicholsonovú. Podľa Pašku to sú iba aktualizácie starých zmlúv, nie nové, a mohla ich preveriť aj vláda Ivety Radičovej.

10:34 Matečná podpísala zmluvy pre Diega Rodu, ona a nik iný, tvrdí Nicholsonová. Matečná podpísala vraj aj zmluvy pre firmy albánskej mafie.

10:24 Žiadni podriadení ani nadriadení tu nie sú, odkazuje Martin Klus (SaS).

10:20 Aj Peter Pčolinský (Sme rodina) reaguje na Danka, tvrdí, že z jeho úst nevyšla ani veta odbornosti, o ktorej hovorí. Danka a SNS obvinil z toho, že strane Sme rodina ukradli niektoré návrhy.

10:11 Toľko absurdností som už dlho nepočul, hovorí Ondrej Dostál (SaS, OKS). Tvrdí, že Danko kritizuje za osočovanie, a následne to robí aj on sám.

10:10 Danko na záver kritizoval opozíciu. Ako prvý reaguje Ľubomír Galko (SaS). „SNS je exemplárnym príkladom toho, ako to dopadne, keď nominujete človeka, ktorý je z rezortu a problematike rozumie, ale poslušne plní príkazy nečestných ľudí zo zákulisia," tvrdí. „SNS sa škandalizuje sama," hovorí.

10:06 „Pozrite sa, ako komunikujete a ako osobne útočíte," hovorí Danko Nicholsonovej a tvrdí, že každý deň klame na Facebooku.

10:00 Majme k sebe úctu a kritizujme sa konštruktívne, odkazuje Danko. Taktiež vyzdvihuje napríklad diskusiu o dvojakej kvalite potravín, ktorú rozvírili krajiny V4.

09:58 My sme nikdy neboli osobní, hovorí Danko.

09:54 Problémom slovenského poľnohospodárstva je podľa Danka to, že sa vytvorili veľké skupiny farmárskych oligarchov.

09:52 „Jediným cieľom SaS je poškodiť svojho politického súpera, teda SNS," myslí si Danko.

09:49 Až teraz sa začína rozprava. Rozprávať bude množstvo poslancov, napríklad Matovič či Remišová. Ako prvý však ide Andrej Danko, ktorý kritizuje Nicholsonovú.

09:45 Sólymos spomínal úspechy Matečnej - hovoril napríklad o dvojitej kvalite potravín, boj proti nelegálnej ťažbe dreva

09:39 Ide o vytĺkanie politického kapitálu, odkazuje Sólymos, ktorý číta nesúhlasné stanovisko vlády.

09:38 Andrej Danko dáva slovo poslancov „Ladislavovi Sólymosovi". „Som ti poslovenčil meno, prepáč," ospravedlňuje sa s úsmevom Lászlovi Sólymosovi.

09:29 Matečná sa síce bráni, no dôkazy nám nedáva, tvrdí Nicholsonová.

09:21 Podľa Nicholsonovej je Matečná strojcom a vykonávateľom všetkého, čo viedlo ku kríze, aká ešte v agrorezorte nebola. „Nominanti SNS ničia našu budúcnosť," odkazuje podpredsedníčka parlamentu. Národniari by sa rezortu pôdohospodárstva mali podľa nej vzdať.

09:12 Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) tvrdí, že Gabriela Matečná je rizikom a nemá morálny kredit na to, aby šéfovala rezortu. Vymenováva dôvody, prečo by nemala byť ministerkou.

09:07 Parlament bude rokovať aj po siedmej večer, za tento návrh Danka hlasovalo 74 poslancov, proti bolo 44 poslancov.

09:04 Andrej Danko otvára rokovanie. Poslanci sa prezentujú, prítomných je ich zatiaľ 106.

09:00 Opoziční poslanci ministerke vyčítajú najmä pochybné prerozdeľovanie finančných prostriedkov v agrosektore a zlyhania vo funkcii ministerky, či ešte predtým v pozícii generálnej riaditeľky Slovenského pozemkového fondu.

Škandál s agrodotáciami

Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná prvýkrát čelila kritike po prevalení škandálu s agrodotáciami. Išlo o pochybné dotácie, ktoré poskytla Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) firme Agro Porúbka. Matečná sa po reportáži Denníka N o podozrení zo zneužívania agrodotácií na východnom Slovensku rozhodla konať. Jej rezort spolu s PPA zistil závážne pochybenia a majú podozrenia z cieleného subvenčného podvodu firmy Agro Porúbka (bývalý Gard).

V tejto súvislosti podali trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru, spustili kontrolu a ďalšie vážne opatrenia. Vo firme figuruje od roku 2016 ako majiteľka bývalá krajská dvojka Smeru po Paškovi Ľubica Rošková. Na základe toho dal prokurátor odboru ekonomickej kriminality Úradu špeciálnej prokuratúry koncom marca pokyn Národnej kriminálnej agentúre (NAKA) na vyšetrenie prípadu.

Krajskej dvojke Smeru pozastavili členstvo

Ako majiteľka firmy figuruje Rošková od novembra 2016, teda niekoľko mesiacov po tom, ako odišla z parlamentu. Dovtedy vlastnil spoločnosť aj jej účtovník Jozef Aranyi. Roškovej firma Agro Porúbka podľa denníka poberala agrodotácie aj na pozemky, ktoré nevlastní ani neobhospodaruje. Kvôli tejto kauze stoplo predsedníctvo Smeru Roškovej koncom apríla členstvo v strane.

Po tomto škandále sa začínali postupne ozývať farmári, ktorý poukazovali na ďalšie nekalé praktiky s prideľovaním dotácií. Podľa SaS siaha zneužívanie agrodotácií až do roku 2008. Základy mali položiť dve firmy, konkrétne Agrosektor Bystrica a Agropolno. Na základe týchto skutočností sa rozhodla opozícia podať návrh na odvolanie ministerky Matečnej. V polovici mája podali návrh, pod ktorý sa podpísalo 44 poslancov, do parlamentu. Podľa nich zaviedla Matečná nekalé praktiky do prerozdeľovania finančných prostriedkov pre Slovensko v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky.