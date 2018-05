Poliačik sa obul do Lubyovej, dúfa, že uniknutá tabuľka je len príloha: Reakcia rezortu školstva

BRATISLAVA - Ministerka Lubyová minimálne od januára sľubuje verejnosti predstavenie Národného programu vzdelávania. Termín pritom stále odkladá. Najskôr to nebolo možné zverejniť pre vládnu krízu, potom pre výjazdové zasadnutie vlády a potom pre zmenu z dôvodu, že parlament rokoval o zákonoch z jej dielne. Na poslednom zasadnutí školského výboru prisľúbila, že keď do piatku 18.5. Nestalo sa tak a na programe rokovania vlády dokument stále nie je.

Na verejnosť medzičasom unikla tabuľka opatrení z údajného Národného programu vzdelávania. Zverejnená bola na blogu od autorov z občianskeho združenie Nové školstvo. Autori blogu sú presvedčení, že nielen ministerstvá, ale i občianska verejnosť má právo vedieť, čo pripravovaný návrh národného programu obsahuje, píše sa vo zverejnenom blogu.

"Nemyslím si, že ide celý návrh reformy. Pravdepodobne sa jedná len o nejakú prílohu k pripravovanému dokumentu. Ak by toto mal byť sľubovaný Národný program vzdelávanie, bol by to veľmi žalostný výkon rezortu pod vedením ministerky. Je to len tabuľka so 152 opatreniami, chýba akákoľvek vízia, zdôvodnenie a hlavne akčný plán, ako celý proces realizovať. Od Národného programu pre vzdelávania očakávam, že zadefinuje cestu pre naše školstvo na najbližších 10 rokov. Potrebujeme jasne vedieť, z čoho vychádzame a kam smerujeme, aby sme predchádzali častým a nekoncepčným zmenám v školskom systéme. Dokument, ktorí máme pred sebou, je z veľkej časti prekopírované programové vyhlásenie vlády. Konkrétne 42 opatrení sú len kópiou toho, k čomu sa rezort zaviazal už pred dvoma rokmi. Len 11 opatrení je pritom plánovaných so začiatkom po roku 2020. Z toho mi jasne vyplýva, že sa nemôže jednať o dlhodobú stratégiu, ktorú nám ministerka sľubovala," komentuje za Progresívne Slovensko uniknutý dokument poslanec NR SR, Martin Poliačik.

V mene hnutia Progresívne Slovensko vyzývame pani ministerku, aby odpovedala na vzniknuté otázky: Kedy skutočne dôjde k zverejneniu kompletného Národného programu vzdelávania? Aká je povaha dokumentu, ktorý unikol na verejnosť? Je uniknutý dokument súčasťou Národného programu vzdelávania? Prečo sa dokument tak dlho utajuje, nie je prístupný verejnosti a dozvedať sa o plánoch ministerstva musí verejnosť z tabuliek, ktoré náhodou niekde unikajú?

Ministerka by mala na tieto otázky odpovedať, aby rozptýlila vznikajúce dohady. Zároveň si myslíme, že o činnosti ministerstva mala byť verejnosť informovaná od začiatku transparente a mala byť súčasťou tvorby tohto dokumentu.

Informoval o tom poslanec NR SR Martin Poliačik.

Reakcia rezortu školstva

"V súvislosti s tlačovou správou Martina Poliačika uvádzame, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytlo pracovnú verziu Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania (NPRVaV) na konzultáciu jednotlivým ministerstvám. Keďže ide o živý dokument, do ktorého sa postupne zapracovávajú pripomienky oslovených ministerstiev a profesijných školských organizácií," píše sa vo vyjadrení.

Opatrenia uvedené v dokumente vychádzajú z autorského dokumentu Učiace sa Slovensko, Programového vyhlásenia vlády SR a Správy o stave školstva, ktorá bola vypracovaná počas funkčného obdobia ministra školstva Dušana Čaploviča. Na príprave NPRVaV participovali tri pracovné skupiny so zastúpením profesijných a odborných združení, ktorých sa opatrenia týkajú. Pokiaľ ide o náklady na opatrenia, jedným z oslovených subjektov bolo aj Ministerstvo financií SR, pričom pripomienky momentálne vyhodnocujeme.

"Čo sa týka vyjadrenia pána poslanca Poliačika, ministerka školstva Martina Lubyová nikdy neavizovala, že pripravuje reformu, ale vždy deklarovala, že ide o národný plán rozvoja výchovy a vzdelávania. Vízia a zdôvodnenia, o ktorých hovorí pán Poliačik, sú zahrnuté v dokumentoch Učiace sa Slovensko, Programové vyhlásenie vlády SR a Správa o stave školstva bývalého ministra školstva Dušana Čaploviča. Tabuľka, ktorú má pán Poliačik k dispozícii, predstavuje Akčný plán, teda proces rozvoja, ktorý žiaden z doterajších dokumentov nepriniesol. Ministerstvo školstva prináša konkrétne kroky, procesy a opatrenia so zámerom na najbližšie dva roky, keďže ďalšie smerovanie NPRVaV nevie garantovať," uviedlo ministerstvo.

Pán Poliačik ďalej hovorí, že verejnosť mala byť informovaná od začiatku transparentne a mala byť súčasťou tvorby tohto dokumentu. V tejto súvislosti chceme pripomenúť, že NPRVaV vychádza napr. z autorského dokumentu Učiace sa Slovensko, do ktorého bolo zapracovaných 4-tisíc pripomienok zo strany verejnosti. Právom teda môžeme povedať, že je to jeden z najdiskutovanejších dokumentov histórii školstva. Rovnako máme za to, že žiaden dokument sa nezatajuje a máme veľký počet členov pracovných skupín.

Po rokovaní školského výboru NR SR, na ktorom sa zúčastnil aj pán Poliačik, bolo aj zo strany opozície ministerke Martine Lubyovej odporúčané predložiť dokument na rokovanie vlády SR bez medzirezortného pripomienkového konania. Ministerka školstva v intenciách slušnosti a korektnej spolupráce informovala všetky ministerstvá o dokumente NPRVaV a žiadala ich o vyjadrenie pripomienok. Celý proces preto považujeme za mimoriadne transparentný.

Informoval o tom odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.