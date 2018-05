OĽaNO chce novelami zákonov zabrániť zneužívaniu agrodotácií

"Vidíme, že rezort pôdohospodárstva nefunguje, škandály pribúdajú, ľudia sa nevedia domôcť svojich práv a dôvera v štátne inštitúcie klesá. V rezorte je najväčším problémom prideľovanie pôdy a dotácií. OĽaNO chce tento problém vyriešiť návrhom novely zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ktorý vláda dlhodobo ignorovala a novelou o poskytovaní dotácie v agrorezorte. Vďaka tejto ignorancii teraz farmárov vytláčajú z pôdy súkromné SBS, alebo dotácie na pôdu berú ľudia, ktorí sa o ňu nestarajú. Máme na stole konkrétne riešenie, ktoré môže rezort posunúť dopredu. Chceme, aby sa s financiami v pôdohospodárstve pracovalo efektívne a účelne," povedal Heger.

Poslanec NR SR za OĽaNO Martin Fecko upozornil, že s návrhom novely o nájme poľnohospodárskych pozemkov prichádza už siedmykrát, no zatiaľ nenašiel vládnu podporu. "S riešením tohto problému prichádzam už siedmykrát a stále nenašlo pochopenie u poslancov vládnych koalícií. Prvýkrát to bolo ešte v roku 2012 a naposledy v roku 2016. Jediným cieľom tejto novely je uzákoniť to, že vlastnícke právo je nad užívacím právom, čím chceme vniesť poriadok a spravodlivosť do základného a ústavou garantovaného práva, teda užívať pôžitky zo svojho vlastníctva k pôde. Dnes to tak nie je, pretože ministerka (pôdohospodárstva) Gabriela Matečná toto odmieta a nás drží v hlbokom socializme," komentoval návrh novely zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov Fecko.

Pri poskytovaní podpory a dotácií v pôdohospodárstve vidí poslanec Martin Fecko najväčší problém v súčasnosti v absentujúcich predložených dokumentoch. Dotácie a zmluvy sa tak majú momentálne dávať na základe známostí, nie na základe odborných posudkov. "Ak chce niekto čerpať dotácie cez Pôdohospodársku platobnú agentúru na priame platby, teda pôdu, musí podľa nášho návrhu predložiť list vlastníctva alebo nájomnú zmluvu, ktorá bude reálna a iba vtedy by mu bola dotácia pridelená. Našli sme mnohé pochybenia Slovenského pozemkového fondu, ktoré bude musieť ministerka Matečná vo štvrtok pri odvolávaní vysvetliť. Pôdohospodárstvu pomôže len dôstojná, dôverná a odborná kontrola. 'Padni, komu padni', je len slogan, ktorý momentálne nefunguje," dodal Martin Fecko.