Prezident Kiska prezradil, s kým počíta v politických plánoch: Tvrdý odkaz premiéra Pellegriniho

Hlava štátu je po oznámení o tom, že v najbližších prezidentských voľbách kandidovať nebude, terčom množstva špekulácií. Kiska aj v televízii odmietol konkretizovať mená či podrobnosti o tom, čo v politike plánuje - všetko sa vraj dozvieme po komunálnych voľbách.

„Nemám ešte dosť dobre pripravené to, čo chcem urobiť, aby som to oznámil,“ uviedol prezident. Čosi však predsa len povedal. Kiska totiž hovorí, že by bol rád, keby s ním do ďalšieho politického zápasu išiel aj jeho hovorca Roman Krpelan či poradca Radoslav Baťo.

Baťo štrnásť rokov pôsobil ako novinár, z toho päť rokov ako šéfredaktor týždenníka TREND. Po nástupe Ivety Radičovej na post premiérky sa stal jej hovorcom a poradcom, neskôr pracoval aj na kampani SDKÚ-DS do parlamentných volieb. Kiskovi pomáhal v boji o prezidentské kreslo ako šéf volebnej kampane a v súčasnosti pôsobí ako jeho poradca.

Iveta Radičová a Rado Baťo - Foto: SITA

Aj kariéra súčasného prezidentovho hovorcu Romana Krpelana je spätá s novinárčinou. Dlhé roky pôsobil ako redaktor a šéfredaktor denníka SME, taktiež aj ako poradca exministra zdravotníctva Ivana Uhliarika. Neskôr pracoval v oblasti PR, aby sa v auguste 2014 stal poradcom Kisku. Po tom, čo z postu hovorcu odišiel Peter Petrus, sa ujal aj tejto funkcie.

Roman Krpelan

Mal by byť nadstranícky, odkazuje Pellegrini

K súčasnej situácii sa vyjadril aj premiér Peter Pellegrini. Ako povedal v Sobotných dialógoch na RTVS, berie na vedomie rozhodnutie Kisku nekandidovať. Až do ukončenia terajšieho mandátu od neho vo funkcii očakáva nadstranícky postoj.

Ako predseda vlády chce sledovať ďalšie kroky súčasného prezidenta. „Chcem pripomenúť, že prezident je ešte stále do budúceho roka hlava štátu a mal by pôsobiť nadstranícky," uviedol premiér, ktorý bude rešpektovať, ak sa v ďalších parlamentných voľbách Kiska zapojí do politického súboja, na čo má čas po skončení mandátu.