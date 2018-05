Kiska o pokračovaní v politike: Nevylúčil podporu existujúcej strany, do konca roka rozhodne

BRATISLAVA – Prezident Andrej Kiska oznámi, ako sa v budúcnosti zapojí do politiky, koncom tohto roka. O svojich politických plánoch bude rokovať s ľuďmi, ktorých si váži, ktorí majú rovnaké hodnoty, a ktorí sú schopní vládnuť dobre a slušne. Kiska však odmietol konkretizovať akékoľvek mená či podrobnosti o tom, čo v politike plánuje. Dodal, že by bol rád, keby s ním do ďalšieho politického zápasu išiel aj jeho hovorca Roman Krpelan či poradca Rado Baťo.

Exkluzívnym hosťom nedeľňajšej politickej talkshow Mimoriadna relácia 25 s Michalom Kovačičom, ktorú odvysielala Tv Markíza, bol prezident SR Andrej Kiska. Prezident v dnešnom dueli odmietol hovoriť o konkrétnych menách. Argumentoval tým, že na svoje rozhodnutia potrebuje dostatok času. Prezradil len to, že spraví všetko, čo je v jeho silách, aby bola vláda Slovenskej republiky dobrá a slušná.

Kiska o pokračovaní v politike

„Iba hlupák nemení svoje názory, pokiaľ sa zmenia podmienky,“ zopakoval Kiska na margo Kovačičovej otázky, či stále platí jeho výrok, že nebude zakladať politickú stranu ani kandidovať do Národnej rady SR. Situácia na Slovensku sa odvtedy podľa Kisku dramaticky zmenila. Tiež zdôraznil, že po vražde Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej je potrebná zásadná zmena. Nevylúčil pritom, že možnosťou je podpora existujúcej politickej strany, vstup do takejto stany, alebo založenie novej. „Rád by som spojil ľudí, ktorí sú schopní postaviť slušnú vládu,“ zdôraznil.

Konkretizovať však nič nehcel. „Prosím, nechajte ma plánovať, nechajte ma pripravovať. Potrebujem sa s ľuďmi rozprávať,“ vyhlásil Kiska, pričom oznámenie svojho odchodu z prezidentskej funkcie pokladal za povinnosť. „Je potrebné dať priestor novým kandidátom na post hlavy štátu.“

Rovnako za svoju povinnosť považoval aj to, oznámiť ľuďom, že neplánuje z politického života odísť. Pripomenul, že má pred sebou ešte trinásť mesiacov pôsobenia vo svojom úrade a nerád by dnes povedal niečo, čo nemá pripravené. Prezident bude konkretizovať svoje plány koncom tohto roka, pričom znova zopakoval, že chce len to, aby bola vláda dobrá a slušná.

Padlo aj meno poslanca Fica

Vo vysielaní Kiska dokonca povedal, že počul, že poslanec Fico dnes svoje rozhodnutie ľutuje. „Počul som vetu, že poslanec Fico dnes ľutuje, že odišiel z vlády, že mal viacej zotrvať.“ Prezident však odmietol potvrdiť zdroj, od ktorého túto informáciu má. Tiež vyjadril názor, že expremiér Fico bráni politike, ktorá by našu krajinu posunula vpred. Avšak ocenil, že premiér Peter Pellegrini zmenil štýl komunikácie.

Kiska sa nechcel vyjadriť ani k tomu, či plánuje opozičné strany ako Spolu či Progesívne Slovensko podporiť. Považuje za nezodpovedné, aby o tom teraz hovoril. Zároveň uznal, že by bolo dobré, ak by sa nestranní poslanci Štefunko a Beblavý spojili.

Prezident sa o všetkom radí aj so svojou manželkou

Kiska uviedol, že pri rozhodnutí nekandidovať v budúcoročných prezidentských voľbách zavážili aj rodinné dôvody. „Nesmierne si vážim svoju rodinu a chcem byť viacej s ňou,“ povedala hlava štátu s tým, že pri všetkých plánoch, ktoré teraz pripravuje, sa rozpráva aj s manželkou.

Kiska vysvetľoval aj obvinenia z daňových podvodov

Kiska opäť vysvetlil financovanie jeho kampane pred prezidentskými voľbami v roku 2014. Samotnú kampaň si pritom financoval sám ako osoba. „Skontrolovalo to ministerstvo financií a nenašlo porušenie zákona,“ zdôraznil. Pred prezidentskou kampaňou bola informačná kampaň, ktorú robili všetci kandidáti asi rok pred voľbami. Náklady na túto kampaň mu platila spoločnosť KTAG, v ktorej je Kiska spoločníkom, na základe zmluvy, s ktorou daňový úrad nesúhlasil. „Rozhodol, že tieto náklady neboli zaúčtované správne, nesúhlasil s tým, že sú to náklady, takže to vyňali z nákladov. KTAG na základe tohto rozhodnutia všetko doladila a zaplatila penále. Ja som sa ospravedlnil,“ vyhlásil prezident.