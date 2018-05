Presadzovanie skoršieho odchodu do dôchodku je politický boj, tvrdí Danko

BRATISLAVA - Presadzovanie nižšieho stropu na odchod do dôchodku Slovenskou národnou stranou (SNS), ako to navrhuje Smer-SD, je podľa lídra národniarov Andreja Danka politický boj, ale nie osobný. Ako povedal Danko, každý oslovuje voliča a každý máme svoje argumenty.

„To neznamená, že keď je SNS menšia strana, musí na všetko automaticky kývnuť. Základom demokracie je súťaž politických strán. Ja súťažím s každou politickou stranou, ako ona súťaží so mnou,“ uviedol.

Predseda národniarov už o rozdielnych návrhoch na vekový strop odchodu do dôchodku hovoril s predsedom Smeru Robertom Ficom. Danko je stotožnený s návrhom Konfederácie odborových zväzov. „Páči sa mi ich argumentácia, že vek 64 rokov je optimálnou hranicou. SNS navyše hovorí, že žena by mala mať zvýhodnený odchod do dôchodku po zohľadnení počtu detí,“ dodal.

SNS presadzuje, aby strop na odchod do dôchodku u mužov bol 64 rokov a u žien 63 rokov. Nemôže preto podporiť zmenu ústavného zákona, ktorú predložila strana Smer-SD. Tá navrhuje strop veku odchodu do dôchodku 65 rokov pre mužov a bezdetné ženy, 64 rokov pre ženy, ktoré vychovali jedno dieťa, a 63 rokov pre ženy, ktoré vychovali dve a viac detí.

Vláda pripravuje pre ľudí balík viacerých opatrení. Danko vraví, že by ho nevolal sociálny balík. „Chystáme opatrenia s dopadom na štátny rozpočet. Opatrenia si navrhuje každá politická strana. SNS navrhuje dve opatrenia, a to zníženie DPH na ubytovacie služby na 10 percent a rekreačné poukážky do výšky 520 eur na úhradu rekreačného ubytovania,“ uviedol. Pre SNS je dôležité, aby postupne presadzovala opatrenia, ktoré ekonomike štátu nielen berú, ale aj štátu niečo dávajú. „Ak štát zníži DPH a umožní tvorbu rekreačných poukážok, s tým bude súvisieť vyšší príjem pre stravovacie služby a cestovné,“ dodal.