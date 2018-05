Prvý rozhovor od pádu vlády: Kiska prehovoril o Ficových zákulisných ťahoch

Kiska poskytol veľký rozhovor portálu Aktuality, pre ktorý písal práve zavraždený novinár Ján Kuciak. Ako tvrdí prezident, práve táto udalosť zmenila jeho pôvodné zámery. Pôvodne totiž tvrdil, že nebude zakladať politickú stranu ani nebude kandidovať do parlamentu.

„Ale o tom, čo spravím, potrebujem zodpovedne premýšľať a plánovať. Musím sa rozprávať s ľuďmi, a to je teraz úloha najbližších mesiacov," povedal prezident pre portál s dodatkom, že iba hlupák nemení svoje názory, pokiaľ sa menia okolnosti. Svoje plány hodlá oznámiť po komunálnych voľbách

Pochybenia vo firme

V rozhovore reagoval Kiska aj na obvinenia v súvislosti s financovaním kampane v prezidentských voľbách, ktoré opäť vytiahol poslanec Robert Fico. Kiska tvrdí, že v prípade firmy KTAG došlo k pochybeniu, ako boli účtovné náklady.

„Ja som sa za túto chybu ospravedlnil a akonáhle sa chyba zistila, boli všetky nedoplatky na daniach doplatené a tento prípad som pokladal za uzavretý. Veľmi vehementne sa však do toho pustila NAKA. Po ukončení vyšetrovania som pripravený všetky podklady zverejniť," uviedol Kiska.

Komplikovaný vzťah s Ficom

Na margo svojho vzťahu s bývalým predsedom vlády Ficom prezident skonštatoval, že sa vždy snažil o konštruktívnu spoluprácu, ale na druhej strane vie, že Ficovi bolo nepríjemné, keď otváral témy ako zlyhávajúce ministerstvo práce v kauze Čistý deň.

„Keď som jasne pomenoval, že Slovensko nie je sociálny štát, pretože zlyháva v starostlivosti o tých najzraniteľnejších. Keď som povedal, že jeho líbling Robert Kaliňák by nemal byť ministrom vnútra," povedal prezident.

Robert Fico - Foto: Topky.sk / Martin Bublavý

Fico sa vraj správa hanebne

Toto vo Ficovi vraj vyvolalo reakciu, že bude osobne útočiť a tento typ boja - emócií - je už pre neho podľa neho typický. „Dnes je to práve on, keďže pokračuje v smršti nenávisti, obviňovania a urážok, kto bráni posunúť našu spoločnosť ďalej k lepšiemu," dodal Kiska.

S Ficom sa nevidel odkedy podal demisiu a povedal, že nikam neodchádza. „Ľudsky mi ho bolo tak trochu ľúto. Človek by si mal uvedomiť, že je čas odísť a mal som pocit, že on si to neuvedomoval. On videl len ulicu, médiá, prezidenta, ktorí ho vyhnali z úradu. Zrejme bol veľmi urazený," povedal Kiska a dodal, že Fico sa správa hanebne.

Premrhaná šanca v podobe Sakovej

V rozhovore došlo aj na ministerku vnútra Denisu Sakovú. Kiska tvrdí, že jej meno padlo už pri formovaní novej vlády. Vtedy povedal, že s tým zásadne nesúhlasí, a jej menovanie po odchode Tomáša Druckera označil za premrhanú šancu.

Kiska uviedol, že bol sklamaný, ale musel rešpektovať ústavu. „Ale aj toto bola jedna z vecí, ktoré ma viedli k môjmu vyhláseniu, že spravím všetko, čo je v mojich silách, aby som na Slovensku pomohol zmeniť štýl vládnutia," uviedol.

Denisa Saková - Foto: TASR - Jakub Kotian

Zákulisné ťahy Fica

Kiska sa vyjadril aj ku kauze únosu vietnamského občana Trinha Xuana Thanha. Tvrdí, že sa mu klebety do uší dostali už koncom minulého leta. „Zdalo sa mi však úplne neuveriteľné, že by naše ministerstvo vnútra malo byť zapojené do únosu. Bolo to ako z nepodareného hollywoodského filmu. Minister vnútra bol taký, aký bol, a preto mi bolo jasné, že sa pravdy nedopátram," uviedol v rozhovore.

Prezident ale spomína na jednu prekvapujúcu udalosť. V septembri minulého roka mu zavolal vtedajší premiér Fico, ktorý ho „až direktívnym spôsobom" požiadal, aby Le Hong Quanga vymenoval za veľvyslanca. Obvykle pritom Fico riešil takéto veci priamo s ministerstvom zahraničných vecí. Už vtedy vraj kolovali informácie o tom, že Quang nebol dôveryhodná osoba a Kiska ho nakoniec nevymenoval.

„Potom sa zrazu objavila informácia, že Nemci zistili, že skutočne tu bolo auto, že bolo na Bôriku, že sa tu zdržalo skoro hodinu štyridsaťpäť, prileteli štyria, odleteli zrazu desiati. Hovorím si: to snáď nie je možné, to hádam nebude pravda, že naše ministerstvo vnútra je zapojené do únosu z Nemecka. Povedal som túto informáciu ministerke Sakovej, pýtal som sa informačných zložiek," dodal Kiska.