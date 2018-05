Galko prezradil, ako to bolo s bezpečnostnou previerkou pre Jasaňa: Finta, ktorou oblafol úrady

Členovia výboru ho poverili skontrolovať odôvodnenie orgánov, ktoré vyhotovovali previerku Jasaňa. "Bol som osobne na NBÚ, kde mi boli predložené všetky písomnosti, ktoré išli z NBU na jednotlivé inštitúcie a všetky odpovede, ktoré NBÚ dostal, keď sa previerka udeľovala" povedal Galko.

Ako povedal, ak by sme chceli zistiť či a kto pri udeľovaní bezpečnostnej previerky zlyhal, či Slovenská informačná služba alebo policajný zbor, tak je potrebné v budúcnosti vykonať hĺbkovú kontrolu v týchto orgánoch. "Táto kontrola by bola obtiažna, ak nie nemožná. Pán Jasaň totiž urobil neštandardný krok. Niekoľko dní po otvorení jeho bezpečnostnej previerky stiahol svoj súhlas s oboznamovaním sa s utajovanými skutočnosťami a preverovaním a vykonávaním bezpečnostnej previerky," povedal Galko s tým, že Jasaň týmto rozhodnutím zviazal ruky NBÚ a previerka mu bola odobratá.

"Dnes už nedisponuje previerkou NBÚ. Nemôže pôsobiť na žiadnej pozícii, kde sa vyžaduje bezpečnostná previerka a nemôže sa oboznamovať s utajovanými skutočnosťami. Zároveň NBÚ stratil možnosť akéhokoľvek ďalšieho preverovania," dodal Galko, podľa ktorého Jasaň takto zabránil akémukoľvek preverovaniu. "De facto priznal svoju nespôsobilosť oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami. Ak by nemal čo skrývať, tak by previerku nechal dobehnúť," povedal Galko.

Podľa Galka by bolo vážnym profesionálnym zlyhaním, keby vtedajší premiér Robert Fico nemal informácie o blízkom človeku, ako bol Jasaň. "Bolo by to zlyhanie celého systému," dodal. Galko si myslí, že je evidentné, že vstupy k udeleniu previerky nemohli byť kompletné. "Podozrenie, že neboli kompletné preto, aby ju Ficov človek dostal, sa blíži k istote," dodal. V tomto prípade došlo k zlyhaniu systému "na základe zlyhávajúcej osoby, ktorou je Robert Fico." Expremiér tak podľa predsedu výboru ohrozil bezpečnosť Slovenska a aj občanov. "V normálnej krajine by to znamenalo jeho odchod z politiky," uzavrel.

V marci Galko upozorňoval, že pri udelení bezpečnostnej previerky Viliamovi Jasaňovi pochybila polícia alebo Slovenská informačná služba (SIS). Výbor vtedy jednomyseľne prijal trojbodové uznesenie, ktoré umožnilo Galkovi fyzicky preveriť konanie zodpovedných pri udelení previerky Viliamovi Jasaňovi. "Výbor ma poveril, aby som priamo na NBÚ skontroloval odôvodnenie orgánov, ktoré vyhotovovali previerku pre pána Jasaňa. Podľa môjho názoru pochybila buď polícia, SIS alebo dokonca obe tieto inštitúcie," uviedol v marci Galko.

Viliam Jasaň aj Mária Trošková dočasne opustili svoje funkcie po medializovaných informáciách o ich prepojení na podozrivú skupinu talianskych podnikateľov. Na rozdiel od Jasaňa Trošková bezpečnostnú previerku nikdy nemala.