Používanie pyrotechniky by sa malo obmedziť len na oslavy Nového roka

BRATISLAVA - Používanie zábavnej pyrotechniky kategórie F2 a F3 by sa malo obmedziť. Počíta s tým novela zákona o výbušninách z dielne poslancov Mosta-Híd, ktorú parlament posunul do druhého čítania. Pokiaľ by návrh poslanci definitívne schválili, táto pyrotechnika by sa mohla používať iba počas osláv Nového roka. Obce by však mohli udeľovať výnimku.