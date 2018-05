Pocta pre vojnových veteránov: Novela zákona im výrazne pomôže

BRATISLAVA - Parlament dnes schválil vládny návrh novely zákona o vojnových veteránoch, podľa ktorého sa zlepšia podmienky pre vojnových veteránov. Tí by po novom mali mať k dispozícii ubytovanie vo vlastnom penzióne a čiastočne hradené náklady na samotné ubytovanie či stravovanie.

Podľa ministra obrany Petra Gajdoša ide o prejav úcty voči zaslúžilým vojakom. "Je to prejav úcty veteránom, ktorí spravili veľa pre mier a bezpečnosť. Zároveň chcem zdôrazniť, že týmito krokmi napĺňame programové vyhlásenie vlády a Slovenskej národnej strany (SNS). Penzión bude vybudovaný v rámci komplexov v správe ministerstva obrany a bude poskytovať ubytovanie aj stravovanie, aby mali veteráni pohodlnú penziu," priblížil minister Gajdoš ešte v marci. V budúcnosti by podľa neho mohol byť v penzióne aj wellnes či ďalšie rekreačné zariadenia. Kapacita zariadenia by mala byť 20 až 30 miest.