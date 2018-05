Budúci slovenský prezident môže byť aj vedec: Robert Mistrík oznámil kandidatúru

"Po dnešnom oznámení prezidenta Andreja Kisku som rozhodnutý uchádzať sa v roku 2019 o post prezidenta Slovenskej republiky ako nestranícky kandidát. V tejto dôležitej dobe cítim potrebu pokračovať v boji o charakter štátu a za európske hodnoty. Podrobnosti o kandidatúre oznámim v priebehu júna," uviedol. Mistrík sa už pred časom začal spomínať v súvislosti s prezidentskými voľbami s tým, že ho podporuje SaS. Robert Mistrík je bývalým členom tejto strany.

"Strana SaS sa k téme prezidentských volieb a prípadnej podpory niektorého kandidáta vyjadrí po zasadnutí májovej Republikovej rady," uviedla hovorkyňa liberálov Katarína Svrčeková. Podpredseda SaS Ľubomír Galko doplnil, že on osobne bude presadzovať, aby strana podporila Mistríka a nehľadala nikoho iného. "Myslím si, že by veľmi dobre reprezentoval SR doma aj v zahraničí. Je to bezúhonný človek so silným životným príbehom a veľkým zmyslom pre spravodlivosť," uzavrel Galko.

Záujem o palác už prejavili Radovan Znášik, bezpečnostný analytik Juraj Zábojník a politický analytik a pedagóg Eduard Chmelár. Predbežný záujem mal deklarovať aj sudca Najvyššieho súdu SR Štefan Harabin. O post sa hlásil aj finančník Imrich Béreš, ale z jeho vyjadrení vyplýva, že napokon zrejme kandidovať nebude.