MIMORIADNY ONLINE Kiska končí, kandidovať už nebude: Prvé reakcie, prekvapenie a sklamanie

- o 12:30 zasadol Výbor pre nezlučiteľnosť funkcií, témou malo byť aj financovanie Kiskovej kampane. Mal by to byť 11. bod programu.

- o 13-tej prezident Andrej Kiska oznámil, že už za prezidenta kandidovať nebude.

Oznámenie Andreja Kisku

15:34 Róbert Mistrík oficiálne ohlásil svoju kandidatúru na prezidenta.

15:20 Politológovia sa jednoznačne zhodujú: Prezident si nechal otvorené zadné dvierka.

15:08 Danko má ešte veľa úloh v strane

Predseda koaličnej SNS Andrej Danko má v strane ešte príliš veľa úloh na to, aby sa mohol vyviniť tým, že by kandidoval na prezidenta a odišiel zo SNS. Novinárom to povedal podpredseda národniarov Anton Hrnko v odpovedi na otázku, či je možné, aby Danko na hlavu štátu kandidoval.

SNS by svojho kandidáta mala podľa Hrnka predstaviť po júnovom sneme. Ohľadom skutočnosti, že Andrej Kiska už na prezidenta kandidovať nebude, Hrnko poznamenal, že zrejme nie všetko sa mu podarilo ako chcel a zároveň si politik musí uvedomiť, akú mieru osobnosti chce svojej práci obetovať.

15:00 „Je mi ľúto, že Andrej Kiska už nebude kandidovať na prezidenta. Lebo dal tomuto úradu vážnosť, obsah. Prinavrátil dôveru, že politika sa dá robiť aj normálne a nám všetkým dal nádej na lepšie Slovensko. Na druhej strane ho úplne chápem. Rodina je dôležitá. Keďže sa však chce aj naďalej angažovať vo verejnom živote, už teraz sa teším na tento príbeh," píše europoslankyňa Jan Žitňanská (NOVA).

14:45 Reakcia Progresívneho Slovenska:

14:35 Výbor pre nezlučiteľnosť funkcií financovanie kampane Andreja Kisku nakoniec riešil - avšak v neverejnej časti, kde novinári nemali prístup.

14:20 Most-Híd rešpektuje rozhodnutie Kisku. Strana zároveň verí, že občania na budúci rok v prezidentských voľbách vyberú dobrú hlavu štátu. „To, že sa pán Andrej Kiska po komunálnych voľbách chce priamo angažovať v politike, nebudeme komentovať. Uvidíme, čo to presne bude znamenať pre výkon jeho mandátu," dodali bugárovci.

Smeráci po výbore:

13:55 Stanovisko SaS:

„Chápeme dôvody, pre ktoré sa Andrej Kiska rozhodol nekandidovať v nasledujúcich prezidentských voľbách. Oceňujeme, že svoje neľahké rozhodnutie oznámil hneď, ako k nemu definitívne dospel. Pre stranu SaS je teraz podstatné, aby sa na budúci rok nezopakovala situácia z roku 2004, keď do druhého kola postúpili Vladimír Mečiar a Ivan Gašparovič – symboly krajne skompromitovaného HZDS – a demokratická verejnosť zostala z takéhoto ničotného výberu frustrovaná.



Preto považujeme za kľúčové, aby dnešné opozičné sily, ideálne spoločne, ponúkli občanom Slovenska jedného nestraníckeho kandidáta, ktorý svojím životným príbehom dokazuje svoju bezúhonnosť, zmysel pre spravodlivosť a bude dôstojne reprezentovať Slovensko doma i v zahraničí. Strana SaS rokovanie na túto tému začne s opozičnými stranami v najbližších dňoch.“

13:52 Prekvapený Hrnčiar

Podpora Kisku je taká vysoká, že by bol v roku 2019 do funkcie zvolený opätovne, myslí si to podpredseda NR SR Andrej Hrnčiar (Most-Híd). Rozhodnutie Kisku nekandidovať z tohto hľadiska ho preto prekvapilo.

Podľa jeho slov Most-Híd bude v prezidentských voľbách navrhovať vlastného kandidáta. „Ja osobne by som podporil Bélu Bugára a bol by som za, ale podľa vyjadrení, ktoré som počul, je takýto scenár málo pravdepodobný," dodal Hrnčiar.

13:47 Reaguje aj Miroslav Beblavý zo strany SPOLU.

13:41 „Na jednej strane mi je ľúto, že Andrej Kiska sa rozhodol viac nekandidovať na funkciu prezidenta. Na strane druhej som rád, že sa rozhodol aj po skončení svojho mandátu naďalej aktívne napomáhať k očiste slovenskej politiky," napísal Igor Matovič (OĽaNO).

13:38 Predseda Mosta-Híd Béla Bugár berie na vedomie rozhodnutie Kisku. Most-Híd podľa Bugára nezávisle od rozhodnutia Kisku hľadá vhodného prezidentského kandidáta. „Začiatkom júna máme republikový snem, na ktorom chceme oznámiť jeho meno,“ povedal Bugár.

13:34 Hnutie Sme rodina by mala koncom mája predstaviť svojho prezidentského kandidáta, uviedol Boris Kollár. Kiskovo vyjadrenie podľa neho potvrdilo kuloárne informácie, ktoré sa už medzi politikmi šírili. Prezident podľa Kollára zrejme podporí vybraný politický subjekt, alebo sa na ňom bude priamo zúčastňovať.

13:28 Alojz Hlina o rozhodnutí Andreja Kisku: „Nebude prezident, bude premiér. Možno to aj bude riešenie pre dnešnú situáciu, minimálne to stojí za zodpovednú úvahu."

13:12 Svoje rozhodnutie o ďalšej možnej politickej kariére oznámi po komunálnych voľbách. Vyhlásenie sa skončilo.

13:11 Kiska pripustil, že po skončení vo funkcii prezidenta z politiky neodíde.

„Nestačí len zmena vlády, Slovensko potrebuje zásadnú zmenu štýlu vládnutia a cítim osobnú zodpovednosť za to, aby som k tejto zmene prispel. Budem premýšľať ako najlepśie využiť autoritu a dôveru veľkej časti verejnosti," povedal Kiska.

13:10 Slovensko nie je rovnakou krajinou, akou bolo pred vraždou. "Keď hovorím o konci jednej éry, nehovorím, že štátne inštitúcie sú na tom lepšie. Hovorím o občanoch, ktorí sa prebudili a volajú po slušnej krajine a slušnom Slovensku."

13:09 "Táto éra napísala príbehy konfrontácie, nahromadila množstvo zápasov a emócii. Vždy som konal na základe vnútorného presvedčenia v prospech správnej veci. Bude lepšie, ak si úrad prezidenta neponesie tieto príbehy konfrontácie do ďalšieho obdobia," povedal Kiska. "Bude lepšie, ak si občania vyberú nového prezidenta. Slováci si budú voliť budúci rok prezidenta bez mojej účasti," zopakoval súčasný prezident svoje rozhodnutie.

13:08 Jedným z hlavných dôvodov, prečo pred piatimi rokmi Kiska kandidoval, bolo vrátiť dôveru občanov k prezidentovi. "Snažím sa o to, aby vládni politici plnili sľuby. Som presvedčený, že vždy je dôležité postaviť sa za demokratické a spravodlivé Slovensko. Ale pravda je, že v úrade prezidenta som sa stal aj súčasťou konca jednej politickej éry."

13:06 Vražda vyvolala najväčšiu nedôveru v štát

"Vražda Jána a Martiny vyvolala najväčšiu nedôveru v štát v dejinách Slovenska, preto som neváhal ísť až na hranu právomocí prezidenta," uviedol Kiska a dodal, že ho ovplyvnila aj arogancia, s akou vláda reagovala na smrť dvoch mladých ľudí.

Zasadnutie výboru

13:04 Kiska povedal, že si podporu občanov nesmierne váži. "Som si vedomý toho, že Slovensko potrebuje sebavedomú hlavu štátu, ktorá sa nebude báť postaviť za slobodnú a demokratickú krajinu."

13:03 "Nikdy som sa netajil tým, že moja rodina je na prvom mieste. Zažili sme aj šťastné aj tragické udalosti a ja som si uvedomil, že čas strávený s rodinou je pre mňa dôležitý," povedal.

13:02 Andrej Kiska nebude kandidovať na prezidenta

"Dnes chcem oznámiť, že sa nebudem uchádzať o post prezidenta v ďalších voľbách," povedal Kiska.

13:01 "Pozval som vás, aby som vám odpovedal na otázku, ktorú dostávam v posledných týždňoch veľmi často," začal Kiska.

12:54 Lajčák kandidovať na prezidenta nebude

Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák nebude kandidovať na prezidenta SR a nič na tom nezmení ani utorkové rozhodnutie súčasnej hlavy štátu Andreja Kisku o jeho politickej budúcnosti. Lajčák o tom dnes uistil novinárov. "Nemôže. Nebudem kandidovať za prezidenta," odvetil na otázku, či môže Kiskovo vyhlásenie zmeniť jeho doterajší postoj.

12:48 Na programe je konflikt záujmov v prípade súčasného premiéra Petra Pellegriniho. Ide o kúpu bytu v luxusnej novostavbe, ktorú skupina J&T dokončila len nedávno.

Hovorca prezidenta Andreja Kisku včera na Facebooku oznámil to, na čo mnohí čakali. Kiska sa zrejme konečne rozhodne. „Zajtra bude deň D. Prezident Andrej Kiska povie, čo ďalej. Bude o čom písať, bude o čom hovoriť. Ak by to bolo také jednoduché, dávno by povedal. Nebolo a nebude," napísal na Roman Krpelan. Dnes o 13-tej prezident zrejme ohlási, či bude, alebo nebude kandidovať v ďalších prezidentských voľbách.

Prezidentské voľby čakajú Slovensko na jar 2019. O prezidentské kreslo sa chce uchádzať Radovan Znášik aj bezpečnostný analytik Juraj Zábojník. Záujem prejavil politický analytik a pedagóg Eduard Chmelár. Možným kandidátom je tiež sudca Najvyššieho súdu SR Štefan Harabin. Opozičné strany o svojich kandidátoch zatiaľ nehovoria.

Fico sa znova obul do Kisku

Včera zvolal Robert Fico tlačovku, na ktorej bol prítomný generálny manažér strany Viktor Stromček a Róbert Puci. Fico na nej požiadal Kisku, aby dal súhlas na zverejnenie celej správy finančnej správy,

„Ak sa potvrdia informácie, nemá inú možnosť, len odstúpiť z funkcie. Žiadam Kisku, aby dal súhlas na zverejnenie celej informácie FS, údajov firmy, aby si verejnosť mohla urobiť obraz o hlave štátu," vyzval prezidenta Fico, ktorý tvrdí, že chce len vedieť, ako prebiehala prezidentská kampaň v roku 2013 a 2014.

„Poslanec Robert Fico sa nepoučil zo svojho pádu. Osobné útoky sú maximum, čo ešte dokáže v politike robiť," reagoval na vystúpenie predsedu Smeru-SD hovorca prezidenta SR Roman Krpelan.

Tlačový odbor strany Smer-SD následne zaslal agentúre SITA stanovisko Roberta Fica. „Nerozumiem, čo je osobné na tom, ak ja i celá verejnosť, chceme vedieť pravdu o financovaní prezidentskej kampane Andreja Kisku. Ten opäť odmietol zverejniť príslušné dokumenty, čím len potvrdzuje, že má čo skrývať."

Verejnosť musí vedieť, či bola kampaň fair play

Podľa zákona môžu kandidáti pred prvým i druhým kolom minúť po 130-tisíc eur. „Kiska podpísal, že minul 251-tisíc eur s tým, že to platil zo súkromných peňazí," upozornil Fico, podľa ktorého existuje podozrenie, že cez vlastnú firmu minul podstatne viac.Týkajú sa vraj aj už medializovaných vratiek.

Fico tvrdí, že podozrenia sú zavážne a diskvalifikujú prezidenta z výkonu jeho funkcie. „Verejnosť musí vedieť, či kampaň bola vedená fair play," konštatoval. „Správa je čistá katastrofa," dodal.

Fico tvrdí, že rešpektoval výsledky prezidentských volieb, lebo veril, že boli v duchu fair play. „Médiá však zistili, že Kiska minul na voľby viac peňazí, ako je dovolené," povedal s tým, že už boli medializované informácie o platení Kiskovej kampane jeho firmou a tiež o daňových vratkách.

Smeráci tvrdia, že cez spoločnosť minul prezident podstatne viac peňazí, ako hovorí zákon. Na jeseň 2017 vraj urobil Kiska množstvo opravných daňových priznaní z roku 2013. „Na výbore sa dohodneme na veciach, ktoré vieme dať oficiálne von," povedal Puci, overovateľ Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií. Fico zároveň oznámil, že nebude kadidovať za prezidenta.

Financovanie Kiskovej kampane

Dnes bude zasadať parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií, ktorý sa bude zaoberať financovaním predvolebnej kampane prezidenta SR Andreja Kisku, preto podľa predsedu Smeru Roberta Fica nie je náhoda, že Kiska sa chce vyjadriť k svojej politickej budúcnosti práve v utorok. Fico na tlačovej besede povedal, že Kiska chce zatieniť rokovanie výboru a informácie, ktoré z neho pôjdu von.

Parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií požiadal finančnú správu (FS), aby mu zaslal informácie o dodržiavaní zákonov zo strany Kisku. Fico zdôraznil, že správu finančnej správy majú len členovia výboru.

„Údaje v nej sú závažné a prezidenta diskvalifikujú na výkon funkcie," vyhlásil s tým, že informácie sa týkajú financovania kampane a finančných operácií Kiskovej firmy KTAG, s.r.o, a množstva opravných daňových priznaní pre rok 2013, ktoré spravil Kiska na jeseň v roku 2017.

Ak by sa správa FS týkala iných politikov, tiež by ich to diskvalifikovalo z pôsobenia vo verejnom živote, povedal člen Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií Róbert Puci (Smer-SD). Po rokovaní parlamentného výborý chce poskytnúť ďalšie informácie. Podľa Puciho výbor zrejme bude FS žiadať o dovysvetlenie niektorých informácií. „Navrhnem požiadať FS o doplnenie," dodal.