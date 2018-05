MIMORIADNY ONLINE Deň D pre prezidenta: Kiska oznámi svoju budúcnosť, Smer rieši jeho kauzu

BRATISLAVA - Vyzerá to tak, že verejnosť sa konečne dozvie, ako sa súčasná hlava štátu rozhodne. Prezident Andrej Kiska by mal dnes oznámiť svoje rozhodnutie o jeho možnej prezidentskej kandidatúre. Ešte predtým zasadne výbor, na ktorom sa bude rozoberať financovanie Kiskovej minulej kampane. Robert Fico včera povedal, že verejnosť si zaslúži vedieť pravdu. Ak sa potvrdia medializované informácie, Kiska musí podľa neho odstúpiť.

- o 12:30 zasadne Výbor pre nezlučiteľnosť funkcií, témou bude financovanie Kiskovej kampane. Mal by to byť 11. bod programu.

- o 13-tej prezident Andrej Kiska zrejme oznámi, či bude kandidovať za prezidenta

Zasadnutie výboru NAŽIVO

Hovorca prezidenta Andreja Kisku včera na Facebooku oznámil to, na čo mnohí čakali. Kiska sa zrejme konečne rozhodne. „Zajtra bude deň D. Prezident Andrej Kiska povie, čo ďalej. Bude o čom písať, bude o čom hovoriť. Ak by to bolo také jednoduché, dávno by povedal. Nebolo a nebude," napísal na Roman Krpelan. Dnes o 13-tej prezident zrejme ohlási, či bude, alebo nebude kandidovať v ďalších prezidentských voľbách.

Prezidentské voľby čakajú Slovensko na jar 2019. O prezidentské kreslo sa chce uchádzať Radovan Znášik aj bezpečnostný analytik Juraj Zábojník. Záujem prejavil politický analytik a pedagóg Eduard Chmelár. Možným kandidátom je tiež sudca Najvyššieho súdu SR Štefan Harabin. Opozičné strany o svojich kandidátoch zatiaľ nehovoria.

Fico sa znova obul do Kisku

Včera zvolal Robert Fico tlačovku, na ktorej bol prítomný generálny manažér strany Viktor Stromček a Róbert Puci. Fico na nej požiadal Kisku, aby dal súhlas na zverejnenie celej správy finančnej správy, „Ak sa potvrdia informácie, nemá inú možnosť, len odstúpiť z funkcie. Žiadam Kisku, aby dal súhlas na zverejnenie celej informácie FS, údajov firmy, aby si verejnosť mohla urobiť obraz o hlave štátu," vyzval prezidenta Fico, ktorý tvrdí, že chce len vedieť, ako prebiehala prezidentská kampaň v roku 2013 a 2014.

„Poslanec Robert Fico sa nepoučil zo svojho pádu. Osobné útoky sú maximum, čo ešte dokáže v politike robiť," reagoval na vystúpenie predsedu Smeru-SD hovorca prezidenta SR Roman Krpelan.

Tlačový odbor strany Smer-SD následne zaslal agentúre SITA stanovisko Roberta Fica. „Nerozumiem, čo je osobné na tom, ak ja i celá verejnosť, chceme vedieť pravdu o financovaní prezidentskej kampane Andreja Kisku. Ten opäť odmietol zverejniť príslušné dokumenty, čím len potvrdzuje, že má čo skrývať."

Verejnosť musí vedieť, či bola kampaň fair play

Podľa zákona môžu kandidáti pred prvým i druhým kolom minúť po 130-tisíc eur. „Kiska podpísal, že minul 251-tisíc eur s tým, že to platil zo súkromných peňazí," upozornil Fico, podľa ktorého existuje podozrenie, že cez vlastnú firmu minul podstatne viac.Týkajú sa vraj aj už medializovaných vratiek.

Fico tvrdí, že podozrenia sú zavážne a diskvalifikujú prezidenta z výkonu jeho funkcie. „Verejnosť musí vedieť, či kampaň bola vedená fair play," konštatoval. „Správa je čistá katastrofa," dodal.

Fico tvrdí, že rešpektoval výsledky prezidentských volieb, lebo veril, že boli v duchu fair play. „Médiá však zistili, že Kiska minul na voľby viac peňazí, ako je dovolené," povedal s tým, že už boli medializované informácie o platení Kiskovej kampane jeho firmou a tiež o daňových vratkách.

Smeráci tvrdia, že cez spoločnosť minul prezident podstatne viac peňazí, ako hovorí zákon. Na jeseň 2017 vraj urobil Kiska množstvo opravných daňových priznaní z roku 2013. „Na výbore sa dohodneme na veciach, ktoré vieme dať oficiálne von," povedal Puci, overovateľ Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií. Fico zároveň oznámil, že nebude kadidovať za prezidenta.

Financovanie Kiskovej kampane

Dnes bude zasadať parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií, ktorý sa bude zaoberať financovaním predvolebnej kampane prezidenta SR Andreja Kisku, preto podľa predsedu Smeru Roberta Fica nie je náhoda, že Kiska sa chce vyjadriť k svojej politickej budúcnosti práve v utorok. Fico na tlačovej besede povedal, že Kiska chce zatieniť rokovanie výboru a informácie, ktoré z neho pôjdu von.

Parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií požiadal finančnú správu (FS), aby mu zaslal informácie o dodržiavaní zákonov zo strany Kisku. Fico zdôraznil, že správu finančnej správy majú len členovia výboru.

„Údaje v nej sú závažné a prezidenta diskvalifikujú na výkon funkcie," vyhlásil s tým, že informácie sa týkajú financovania kampane a finančných operácií Kiskovej firmy KTAG, s.r.o, a množstva opravných daňových priznaní pre rok 2013, ktoré spravil Kiska na jeseň v roku 2017.

Ak by sa správa FS týkala iných politikov, tiež by ich to diskvalifikovalo z pôsobenia vo verejnom živote, povedal člen Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií Róbert Puci (Smer-SD). Po rokovaní parlamentného výborý chce poskytnúť ďalšie informácie. Podľa Puciho výbor zrejme bude FS žiadať o dovysvetlenie niektorých informácií. „Navrhnem požiadať FS o doplnenie," dodal.