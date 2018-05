MIMORIADNE Prezident Kiska sa rozhodol: Slovensku oznámi zásadnú správu, koniec v politike?!

BRATISLAVA - Prezident Andrej Kiska v utorok oznámi verejnosti, aké má politické plány do budúcnosti. Podľa našich informácii ale s najväčšou pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou oznámi, že už nebude kandidovať. Dôvod je jednoduchý, chce sa venovať rodine.

"Zajtra bude deň D. Prezident Andrej Kiska povie, čo ďalej. Bude o čom písať, bude o čom hovoriť. Ak by to bolo také jednoduché, dávno by povedal. Nebolo a nebude," napísal na sociálnej sieti prezidentov hovorca Roman Krpelan.

Prezidentské voľby čakajú Slovensko na jar 2019. O prezidentské kreslo sa chce uchádzať Radovan Znášik aj bezpečnostný analytik Juraj Zábojník. Záujem prejavil politický analytik a pedagóg Eduard Chmelár. Možným kandidátom je tiež sudca Najvyššieho súdu SR Štefan Harabin. Opozičné strany o svojich kandidátoch zatiaľ nehovoria.

Mal by podľa vás Kiska opäť kandidovať? 49 % nie áno 51 % Hlasovalo: 1100



Čakajú na rozhodnutie súčasného prezidenta Kisku. Ak bude opäť kandidovať, podporia ho viaceré opozičné subjekty. Sloboda a Solidarita Richarda Sulíka už oznámila, že v tom prípade ho podporí.

Slovensko bez Kisku

Podľa prieskumu spred týždňa, ktorý vypracovali Denník N a agentúra Focus, by v prípade nekandidovania Andreja Kisku najviac Slovákov volilo Ivetu Radičovú a Andreja Danka, slušné šance by mala aj Veronika Remišová. Radičová však prednedávnom pre viaceré médiá povedala, že kandidovať nebude a svoje rozhodnutie nezmenilla ani po tomto prieskume.