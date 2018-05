Ministerka Matečná bude zrejme čeliť odvolávaniu z funkcie

"Ona v tejto funkcii a už v tej predošlej, ako šéfka Slovenského pozemkového fondu, mnohonásobne zlyhala. Táto pani nemá čo byť ministerkou," zdôraznil predseda SaS Richard Sulík. Pripomenul okrem iného aj problémy s kradnutím pôdy farmárom, na ktorej dlhé roky hospodárili, tiež krádeže úrody poľnohospodárom a fyzické útoky na nich.

Na podanie návrhu na zvolanie mimoriadnej schôdze potrebuje opozícia získať 30 podpisov poslancov. Podľa Sulíka je evidentné, že budú mať tieto podpisy rýchlo zozbierané. Zároveň doplnil, že bude zvedavý, ako na tento návrh na odvolanie zareaguje nový predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD). "Chcem veriť, že sa k tomu postaví ako chlap a bude konať tak, ako sa v slušných spoločnostiach koná," dodal predseda liberálov.

Aj podľa predsedu hnutia Sme rodina Borisa Kollára ak sa premiér Pellegrini tvári, že toto je nová vláda a chce to robiť inak, mal by si uvedomiť, koho má ako ministerku pôdohospodárstva. "Keď chce dokázať, že je slušný človek, že chce mať slušnú vládu, tak by mal konať ako prvý a vôbec by sme tu teraz nemuseli stáť," uviedol Kollár. Premiér totiž môže podľa jeho slov ministerku odvolať. "Ja si myslím, že to mal už dávno urobiť," dodal.

Líder hnutia OĽaNO Igor Matovič vymenoval tiež problémy v agrorezorte pri prevodoch a predajoch pozemkov. "Keď poľnohospodárom na poli narastie burina, zoberú postrek. My opoziční politici na túto burinu, ktorá nám narástla na poste ministerky pôdohospodárstva, môžeme použiť iba ten nástroj, ktorý máme - upozorňovať a dať návrh na odvolanie," opísal Matovič.

Na odvolanie Matečnej z postu ministerky pôdohospodárstva opozícia nemá dostatok hlasov, podporiť by ho museli aj koaliční poslanci. "Ja osobne sa spolieham na ľudí ako Marek Maďarič, možno Ján Podmanický (obaja Smer-SD), možno Lucia Žiťňanská (Most-Híd) a verím, že sa k tomu pridá aj viacero ľudí," opísal Matovič.

Na vyjadrenia predstaviteľov opozičných strán uviedol Michal Feik z ministerstva pôdohospodárstva, že ministerka Matečná bude vzhľadom na plánovanú zahraničnú pracovnú cestu reagovať budúci týždeň na tlačovej konferencii.