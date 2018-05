Poslanci sa majú zaoberať novelou Trestného zákona o trestných činoch spojených s terorizmom

Ilustračné foto

BRATISLAVA – Parlament by sa dnes mal zaoberať novelou Trestného zákona o trestných činoch spojených s terorizmom, ktorú predložila do parlamentu ešte ako ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd). Podľa návrhu by malo byť možné prísnejšie trestať možných páchateľov, čím rezort reaguje na požiadavky vyplývajúce z bezpečnostnej situácie v Európe.